Святыни Тулы

Посетить главные храмы города, прикоснуться к их истории и расшифровать архитектурные особенности
Тула — древний город, сохранивший множество духовных сокровищ.

Вы осмотрите старейшие действующие храмы города: Благовещенскую церковь, Успенский кафедральный собор, церковь Дмитрия Солунского и другие.

Мы расскажем, как они возводились, какие святыни в них хранятся и какие знаменитые люди с ними связаны.
Святыни Тулы
Святыни Тулы
Святыни Тулы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Успенский кафедральный собор. Вы расшифруете его архитектурные особенности и связь с историческими событиями России.

Благовещенская церковь. Вы услышите удивительные истории, связанные с Иверской иконой Божьей Матери.

Николо-Зарецкий храм. Здесь мы расскажем о влиянии семьи Демидовых на развитие региона.

Пречистенская церковь. Мы поделимся необычной историей этого храма, который «переехал» и был восстановлен благодаря щедрости местных жителей.

Храм преподобного Сергия Радонежского. Вы раскроете, как местное население спасло его от разрушения и превратило в любимое место для молитвы.

Церковь Дмитрия Солунского. Вы узнаете истории связанных с ней знаменитых людей.

Всехсвятский кафедральный собор. Вместе мы восхитимся масштабами этого великолепного собора, который видно из разных уголков города.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию (14+)
  • Между храмами вы будете перемещаться на комфортабельном автомобиле
  • Чтобы не мешать прихожанам, всю информацию гид дает снаружи. Изнутри вы осматриваете храмы самостоятельно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Менделеевской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Тулы

Похожие экскурсии из Тулы

О Туле - с интересом и любовью
Пешая
160 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
О Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам
Начало: На ул. Менделеевская
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.
Куликово поле: путешествие из Тулы
На машине
43 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Куликово поле: путешествие из Тулы
Побывайте на месте великой битвы, осмотрите музей Куликовской битвы и храм Сергия Радонежского. Узнайте историю Тульской области в увлекательной экскурсии
Завтра в 08:30
9 дек в 08:30
10 900 за всё до 3 чел.
Магия вечерней Тулы
Пешая
44 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия вечерней Тулы
Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох
Завтра в 08:00
30 окт в 08:30
4 500 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Туле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Туле
ХорошоТам