Тула — древний город, сохранивший множество духовных сокровищ. Вы осмотрите старейшие действующие храмы города: Благовещенскую церковь, Успенский кафедральный собор, церковь Дмитрия Солунского и другие. Мы расскажем, как они возводились, какие святыни в них хранятся и какие знаменитые люди с ними связаны.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Успенский кафедральный собор. Вы расшифруете его архитектурные особенности и связь с историческими событиями России.

Благовещенская церковь. Вы услышите удивительные истории, связанные с Иверской иконой Божьей Матери.

Николо-Зарецкий храм. Здесь мы расскажем о влиянии семьи Демидовых на развитие региона.

Пречистенская церковь. Мы поделимся необычной историей этого храма, который «переехал» и был восстановлен благодаря щедрости местных жителей.

Храм преподобного Сергия Радонежского. Вы раскроете, как местное население спасло его от разрушения и превратило в любимое место для молитвы.

Церковь Дмитрия Солунского. Вы узнаете истории связанных с ней знаменитых людей.

Всехсвятский кафедральный собор. Вместе мы восхитимся масштабами этого великолепного собора, который видно из разных уголков города.

Организационные детали