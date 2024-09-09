2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
Познакомиться с городом через судьбы его жителей - интересные и сложные, увлекательные и роковые
Начало: У памятника Никите Демидову
Завтра в 16:00
14 сен в 10:00
4 270₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Туле (на вашем транспорте)
Увидеть главные достопримечательности «пряничной столицы» и узнать их историю
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
5 400₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Святыни Тулы
Посетить главные храмы города, прикоснуться к их истории и расшифровать архитектурные особенности
Начало: На Менделеевской улице
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 сентября 2024Большое спасибо Людмиле за чудесно проведенную экскурсию по городу Туле! Наша семья выражаем огромную благодарность! Очень интересно и познавательно! Людмила
- ТТаня29 июля 2024Людмила очень приятная женщина, экскурсия прошла в приятной, дружеской атмосфере. Было интересно узнать о городе, о его памятниках, о людях живших в нём.
- ККатерина22 июля 2024Двухчасовая экскурсия пролетела незаметно. Людмила, помимо исторической справки о городе, рассказывала много интересных историй из жизни. Почувствовали и переняли ее любовь и гордость за город-герой Тулу.
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Николо-Зарецкая церковь»
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