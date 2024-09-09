Николо-Зарецкая церковь – экскурсии в Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «Николо-Зарецкая церковь» в Туле, цены от 4 270 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
Пешая
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
Познакомиться с городом через судьбы его жителей - интересные и сложные, увлекательные и роковые
Начало: У памятника Никите Демидову
Завтра в 16:00
14 сен в 10:00
4 270 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Туле (на вашем транспорте)
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Туле (на вашем транспорте)
Увидеть главные достопримечательности «пряничной столицы» и узнать их историю
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
5 400 за всё до 3 чел.
Святыни Тулы
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Святыни Тулы
Посетить главные храмы города, прикоснуться к их истории и расшифровать архитектурные особенности
Начало: На Менделеевской улице
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
9 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    9 сентября 2024
    Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
    Большое спасибо Людмиле за чудесно проведенную экскурсию по городу Туле! Наша семья выражаем огромную благодарность! Очень интересно и познавательно! Людмила
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    профессионал в своем деле, приятный и позитивный, общительный экскурсовод, прекрасно преподносить историю города. Отдельное спасибо за угощение!!! Экскурсия прошла с небольшим отдыхом, поэтому время пролетело быстро и не утомительно!!! СПАСИБО!

  • Т
    Таня
    29 июля 2024
    Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
    Людмила очень приятная женщина, экскурсия прошла в приятной, дружеской атмосфере. Было интересно узнать о городе, о его памятниках, о людях живших в нём.
  • К
    Катерина
    22 июля 2024
    Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
    Двухчасовая экскурсия пролетела незаметно. Людмила, помимо исторической справки о городе, рассказывала много интересных историй из жизни. Почувствовали и переняли ее любовь и гордость за город-герой Тулу.

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Николо-Зарецкая церковь»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
  2. Обзорная экскурсия по Туле (на вашем транспорте)
  3. Святыни Тулы
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник тульскому прянику
  5. Успенский Собор
  6. Кремль
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в сентябре 2024
Сейчас в Туле в категории "Николо-Зарецкая церковь" можно забронировать 3 экскурсии от 4 270 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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