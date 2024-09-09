читать дальше профессионал в своем деле, приятный и позитивный, общительный экскурсовод, прекрасно преподносить историю города. Отдельное спасибо за угощение!!! Экскурсия прошла с небольшим отдыхом, поэтому время пролетело быстро и не утомительно!!! СПАСИБО!

Большое спасибо Людмиле за чудесно проведенную экскурсию по городу Туле! Наша семья выражаем огромную благодарность! Очень интересно и познавательно! Людмила