Вас ждёт пешеходная экскурсия по Туле, во время которой вы насладитесь видами города, познакомитесь с его архитектурой.
Гид покажет главные достопримечательности: Тульский кремль, площадь Ленина; проведёт вас по улице Металлистов и Казанской набережной.
Гид покажет главные достопримечательности: Тульский кремль, площадь Ленина; проведёт вас по улице Металлистов и Казанской набережной.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Увлекательная экскурсия по городу
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию, посвященную истории, архитектуре и интересным событиям нашего замечательного города. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу, которая формировалась на протяжении многих лет, и узнать много нового о местах, которые вы, возможно, видели, но не знали их историю.
Основные достопримечательности
Во время экскурсии мы посетим следующие ключевые места:
- Площадь Ленина — центральное место города, где можно увидеть величественные здания и памятники, отражающие историческое наследие.
- Тульский Кремль — символ города, обладающий богатой историей и великолепной архитектурой. Здесь вы сможете узнать о его значении и роли в истории региона.
- Улица Металлистов — интересная улица, полная жизни и динамики, где можно увидеть современные и исторические здания, а также почувствовать атмосферу города.
- Казанская набережная — живописное место для прогулок, где открывается прекрасный вид на реку и окружающие пейзажи.
Заключение
Присоединяйтесь к нам в этой увлекательной экскурсии, чтобы лучше узнать наш город и его историю. Это отличная возможность провести время с друзьями и семьей, наслаждаясь красотой архитектуры и атмосферой, которую дарит наш город.
Ежедневно согласно расписанию.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ленина
- Тульский Кремль
- Улица Металлистов
- Казанская набережная
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Советская, д. 16
Завершение: Ул. Металлистов, д. 25
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно согласно расписанию.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
17 июн 2025
Я
Яна
14 мая 2025
Добрый день! Мы были в Туле первый раз и нам нужна была ознакомительная экскурсия по основным местам. Владимир (наш гид) прекрасно справился с задачей! Очень иногда волновался, когда мы вопросы задавали, т. к. хотел все успеть рассказать) в итоге все успели! Спасибо за знакомство с прекрасным и городом!
В
Василий
11 мая 2025
Очень интересная и содержательная экскурсия. Видно, что человек интересующийся, готов отвечать на вопросы и узнавать новое. Большое спасибо!
М
Марина
4 мая 2025
Отличная экскурсия. Владимир произвел на нашу компанию самое хорошее впечатление. Оперативно подтвердил экскурсию; поинтересовался нужны ли нам зонты, так как перед экскурсией начался дождь; внешний вид, грамотная речь, знание истории
Е
Екатерина
2 апр 2025
Нам очень понравилось его гостеприимство в этом прекрасном городе
С
Софья
29 мар 2025
Экскурсию проводил Владимир, были 2 взр и 2е детей 10 лет, 2.5 часа гуляли, слушали прекрасного экскурсовода. Много интересных фактов, истории, молодой человек очень заинтересовано рассказывает. Рекомендую. В конце дал рекомендации куда можно сходить погулять и что посетить, где поесть. Отдельное спасибо за сюрприз в конце. Дети тоже остались довольны, а подросткам очень тяжело угодить в Экскурсии.
Л
Людмила
25 мар 2025
К сожалению, очень не повезло с погодой, мокрый обильный снег, промокли и одежда и ноги. И огромное спасибо Владимиру за понимание, старался многие вещи рассказывать под крышей или в помещении. Замечательное тихое кафе где была возможность обсохнуть согреться и углубиться в историю города. Владимир- патриот своего города и интересующийся новостями и культурной жизнью города экскурсовод. Экскурсией остались довольны, рекомендую
С
София
9 янв 2025
М
Марина
6 янв 2025
Были на экскурсии 5го января компанией из 6ти человек. Первое знакомство с Тулой благоларя нашему гиду Владимиру нам вполне понравилось. За 2 часа он рассказал и показал основные моменты из истории города. Более детальное изучение мы назначили на тёплое время года). Отдельное спасибо Владимиру за то, что сориентировал нас по посещению музеев и вкусных трапезных, а также за атмосферный подарочек).
Б
Борис
3 янв 2025
Все супер!! Спасибо
А
Алла
31 дек 2024
Посетили пешую индивидуальную экскурсию с Владимиром. Экскурсия нам понравилась, Владимир рассказывал интересно, приводил много необычных фактов о Туле и ее жителях, показывал фотографии, как выглядел город раньше. Экскурсовод очень позитивный, рекомендуем. Обязательно вернемся!
Входит в следующие категории Тулы
Похожие экскурсии из Тулы
Индивидуальная
до 5 чел.
О Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам
Начало: На ул. Менделеевская
Завтра в 10:00
3 июл в 10:30
4500 ₽ за всё до 5 чел.
-
20%
Групповая
до 20 чел.
Тула: история для взрослых
Узнайте, какие секреты скрывает Тула! Истории о дворянах, Льве Толстом и «красных фонарях» оживут на наших улицах. Только для взрослых
Начало: В сквере Коммунаров
5 июл в 14:00
12 июл в 14:00
1600 ₽
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия вечерней Тулы
Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох
Завтра в 14:00
3 июл в 08:30
5000 ₽ за всё до 10 чел.