Е Елена Впервые попробовали такой формат экскурсии, были со школьниками 10 класса, ребята с удовольствием искали ответы, декламировали стихотворение около памятника, рисовали герб. Спасибо большое!

O Oleg Всё прошло отлично, было очень интересно и современно, очень понравился формат проведения, спасибо вам за всё!

О Ольга Чудесный квест. Детей сейчас не так просто заинтересовать, но тут они с удовольствием выполнили все задания и запомнили несколько интересных фактов про Тверь. Всё очень интерактивно, дети с удовольствием рисовали герб Твери и делали смешные сэлфи по заданиям. Прохождение заняло около часа, так что если хотите не слишком устать, но при этом ознакомиться с историей города, то однозначно рекомендую.

Е Екатерина Великолепная экскурсия! Прошли с детьми всего за час. Узнали необычные детали о городе.

Ирина Нам очень понравилось!

Недолго по времени, основные интересные вещи про Тверь, которые точно заполняться надолго, как взрослым, так и детям.

Дженни читать дальше На старте мне выдали конверт с реквизитом, что сразу добавило атмосферности. Ещё оценила возможность делать паузы: попить воды или даже прокатиться на кораблике по Волге. Спасибо за увлекательный сценарий и интересные факты — было здорово! Первый раз попробовала формат квест-экскурсии, и мне очень понравилось! Ожидания полностью совпали с реальностью: прогулка получилась лёгкой, ненапряжной и идеально подошла для первого знакомства с городом. Отдельный плюс — интерактив!

С Сергей Удобно, недорого, но локально ограничено. Было бы классно сделать такую штуку в более расширенном варианте.

Формат очень крутой!