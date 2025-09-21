Посетители Твери могут насладиться уникальным мобильным квестом, который идеально подходит для семейного отдыха. Участники получат старинные карты и другие атрибуты, чтобы погрузиться в историю города.
5 причин купить этот квест
- 🗺️ Старые карты и атрибуты для погружения
- 🏰 Интересные задания и викторины
- 🕰️ Исторические факты о Твери
- 👨👩👧👦 Идеально для семей с детьми
- 🚶♂️ Короткая и насыщенная прогулка
Что можно увидеть
- Городской сад
- Путевой дворец
- Набережная
- Центральные мосты через Волгу
Описание квеста
- Вы узнаете об основании Твери
- Погрузитесь в особенности архитектуры кремля
- Расшифруете смысл герба города
- Найдёте место, откуда начался большой пожар
- Раскроете архитектурную ошибку императорского путевого дворца и многое другое
Маршрут будет таким:
Городской сад — путевой дворец — набережная — центральные мосты через Волгу
Организационные детали
- После внесения предоплаты вы получите ссылку на Телеграм-бот, где сможете внести оставшуюся часть суммы. Там же получите задания
- В боте есть кнопка связи с гидом. Если в процессе прогулки возникнут вопросы — смело задавайте их
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У поклонного креста Михаилу Тверскому в Городском саду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Твери
Провела экскурсии для 2316 туристов
Меня зовут Екатерина. Я житель Твери в пятом поколении. Обожаю свой город. Влюбляю в Тверь за три часа! Изначально квест-экскурсия был проектом для местных жителей, которые не замечали всей красоты
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
21 сен 2025
Впервые попробовали такой формат экскурсии, были со школьниками 10 класса, ребята с удовольствием искали ответы, декламировали стихотворение около памятника, рисовали герб. Спасибо большое!
O
Oleg
28 июл 2025
Всё прошло отлично, было очень интересно и современно, очень понравился формат проведения, спасибо вам за всё!
О
Ольга
28 июл 2025
Чудесный квест. Детей сейчас не так просто заинтересовать, но тут они с удовольствием выполнили все задания и запомнили несколько интересных фактов про Тверь. Всё очень интерактивно, дети с удовольствием рисовали герб Твери и делали смешные сэлфи по заданиям. Прохождение заняло около часа, так что если хотите не слишком устать, но при этом ознакомиться с историей города, то однозначно рекомендую.
Е
Екатерина
26 июл 2025
Великолепная экскурсия! Прошли с детьми всего за час. Узнали необычные детали о городе.
Ирина
22 июл 2025
Нам очень понравилось!
Недолго по времени, основные интересные вещи про Тверь, которые точно заполняться надолго, как взрослым, так и детям.
Дженни
21 июл 2025
Первый раз попробовала формат квест-экскурсии, и мне очень понравилось! Ожидания полностью совпали с реальностью: прогулка получилась лёгкой, ненапряжной и идеально подошла для первого знакомства с городом. Отдельный плюс — интерактив!
С
Сергей
20 июл 2025
Удобно, недорого, но локально ограничено. Было бы классно сделать такую штуку в более расширенном варианте.
Формат очень крутой!
И
Ирина
13 июл 2025
Очень понравился квест - интересно, познавательно и увлекательно. Время пролетело незаметно. Спасибо большое организатору.
Входит в следующие категории Твери
