Ползком по Твери, или Ночная жизнь города

Авторский эксклюзив с элементами бар-хоппинга
Это не просто поход по барам — вы с первых шагов убедитесь в том, что Тверь была и остаётся эпицентром самых невероятных событий.

Я расскажу, почему только у нас есть памятник
«писающему» Ленину, раскрою предания города и тайны ресторанов.

Мы пройдём по тверскому Арбату — улице Трехсвятской, а также по местам с уникальными коктейлями и настойками. Завершим на дискотеке, где можно будет танцевать до утра.

5
2 отзыва
Время начала: 19:30

Описание экскурсии

Это взгляд на ночную жизнь города через призму шести топовых баров-ресторанов Твери. В пяти из них дегустируем коктейли и настойки, все напитки представят одни из лучших барменов города. А в ресторане «Феличита» пробуем оригинальное блюдо, которое приготовят прямо при нас.

Заведения, которые мы посетим:

  • ANYWAY bar&kitchen
  • Ресторан «Квартал 33»
  • Ресторан «Феличита»
  • Коктейльный бар «FunDuck»
  • Ресторан «Ленинград»
  • И один бар или ресторан — сюрпризом!

Вы увидите

  • Самые яркие локации ночного города
  • «Версальский трезубец»
  • Трёхсвятскую улицу — наш местный Арбат
  • Тверской проспект
  • Пуп Твери
  • Памятник Михаилу Кругу
  • Площадь Ленина
  • Дом с Атлантами
  • Памятник Михаилу Тверскому
  • Дворики города

Я расскажу о Михаиле Круге и о том, как снимал о нём фильм. Вас ждёт много сюрпризов, а в финале — живая музыка и дискотека.

Организационные детали

  • В стоимость входят дегустационные сеты (напиток + закуска) в каждом заведении
  • Рестораны на маршруте весьма демократичные, но дресс-код всё же есть: только не в тренировочных штанах и шортах!

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Михаила Тверского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Твери
Провёл экскурсии для 137 туристов
Приветствую вас, дорогие гости! Я, блогер, краевед, фотограф, журналист и истинный тверитянин, предлагаю посетить авторские обзорные экскурсии по Твери (групповые и индивидуальные). Я расскажу о историях и легендах Твери, раскрою,
каким город был вчера и каким он стал сегодня, где и как отдыхали раньше, какие были трактиры, рестораны и кабаки. Вместе мы пройдём по историческим местам и посетим топовые рестораны и бары.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Мария
Мария
23 июн 2025
Очень увлекательная была экскурсия по ночной Твери! Игорь прекрасный гид, все прошло весело и увлекательно 😊
Александра
Александра
13 апр 2025
необычная экскурсия) гид Игорь - замечательный экскурсовод! интересно рассказывает про город, провел по локациям в центре, о которых еще знать надо, чтобы суметь увидеть)) Ну, а бары - огонь! Все разные, на любой вкус. Пару настоек с собой увезли. А на следующий день в один из них на обед пошли! так впечатлились!)

