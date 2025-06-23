Это не просто поход по барам — вы с первых шагов убедитесь в том, что Тверь была и остаётся эпицентром самых невероятных событий.Я расскажу, почему только у нас есть памятник

«писающему» Ленину, раскрою предания города и тайны ресторанов. Мы пройдём по тверскому Арбату — улице Трехсвятской, а также по местам с уникальными коктейлями и настойками. Завершим на дискотеке, где можно будет танцевать до утра.

Описание экскурсии

Это взгляд на ночную жизнь города через призму шести топовых баров-ресторанов Твери. В пяти из них дегустируем коктейли и настойки, все напитки представят одни из лучших барменов города. А в ресторане «Феличита» пробуем оригинальное блюдо, которое приготовят прямо при нас.

Заведения, которые мы посетим:

ANYWAY bar&kitchen

Ресторан «Квартал 33»

Ресторан «Феличита»

Коктейльный бар «FunDuck»

Ресторан «Ленинград»

И один бар или ресторан — сюрпризом!

Вы увидите

Самые яркие локации ночного города

«Версальский трезубец»

Трёхсвятскую улицу — наш местный Арбат

Тверской проспект

Пуп Твери

Памятник Михаилу Кругу

Площадь Ленина

Дом с Атлантами

Памятник Михаилу Тверскому

Дворики города

Я расскажу о Михаиле Круге и о том, как снимал о нём фильм. Вас ждёт много сюрпризов, а в финале — живая музыка и дискотека.

Организационные детали