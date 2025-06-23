Это не просто поход по барам — вы с первых шагов убедитесь в том, что Тверь была и остаётся эпицентром самых невероятных событий.
Описание экскурсии
Это взгляд на ночную жизнь города через призму шести топовых баров-ресторанов Твери. В пяти из них дегустируем коктейли и настойки, все напитки представят одни из лучших барменов города. А в ресторане «Феличита» пробуем оригинальное блюдо, которое приготовят прямо при нас.
Заведения, которые мы посетим:
- ANYWAY bar&kitchen
- Ресторан «Квартал 33»
- Ресторан «Феличита»
- Коктейльный бар «FunDuck»
- Ресторан «Ленинград»
- И один бар или ресторан — сюрпризом!
Вы увидите
- Самые яркие локации ночного города
- «Версальский трезубец»
- Трёхсвятскую улицу — наш местный Арбат
- Тверской проспект
- Пуп Твери
- Памятник Михаилу Кругу
- Площадь Ленина
- Дом с Атлантами
- Памятник Михаилу Тверскому
- Дворики города
Я расскажу о Михаиле Круге и о том, как снимал о нём фильм. Вас ждёт много сюрпризов, а в финале — живая музыка и дискотека.
Организационные детали
- В стоимость входят дегустационные сеты (напиток + закуска) в каждом заведении
- Рестораны на маршруте весьма демократичные, но дресс-код всё же есть: только не в тренировочных штанах и шортах!
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Михаила Тверского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Твери
Провёл экскурсии для 137 туристов
Приветствую вас, дорогие гости! Я, блогер, краевед, фотограф, журналист и истинный тверитянин, предлагаю посетить авторские обзорные экскурсии по Твери (групповые и индивидуальные). Я расскажу о историях и легендах Твери, раскрою,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
23 июн 2025
Очень увлекательная была экскурсия по ночной Твери! Игорь прекрасный гид, все прошло весело и увлекательно 😊
Александра
13 апр 2025
необычная экскурсия) гид Игорь - замечательный экскурсовод! интересно рассказывает про город, провел по локациям в центре, о которых еще знать надо, чтобы суметь увидеть)) Ну, а бары - огонь! Все разные, на любой вкус. Пару настоек с собой увезли. А на следующий день в один из них на обед пошли! так впечатлились!)
