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Билеты онлайн без очередей в Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты» в Тюмени, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
«Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
На автобусе
На микроавтобусе
2 часа
40 отзывов
Билеты
«Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
Прогуляйтесь по Тюмени, узнайте её историю и посетите ключевые места, включая набережную и драматический театр. Удивительные факты ждут вас
Начало: Ул. Нагорная, 2
Расписание: Ежедневно по запросу с 9:00
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
10 000 ₽ за всё до 50 чел.
Женская история Тюмени до революции
Пешая
1 час
4 отзыва
Билеты
Женская история Тюмени до революции
Начало: Ул. Республики, 2 (сквер Исторический), Тюмень
Расписание: с понедельника по пятницу в 17:00, суббота и воскресенье в 14:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

С
Женская история Тюмени до революции
Очень понравилась экскурсия, которую провела Влада. Тема незатасканная, очень необычный ракурс, было интересно познакомиться с историей города через маленькие личные
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истории - истории в чем-то типичных, а в чем-то уникальных женщин, живших в Тюмени. Влада глубоко знает материал, чувствуется, что то, что она рассказывает, искренне ее волнует. Информация, которой она делится, - это результат ее исследований и поисков. Очень взволновали отрывки из документов, которые она зачитывала нам на вечерних улицах города, все это звучало так трогательно и подлинно. Большое спасибо, Влада! Желаем вам успехов и новых открытий в вашей работе, вы делаете хорошее и важное дело!

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Б
Женская история Тюмени до революции
Очень понравилась экскурсия, которую провела Влада. Тема незатасканная, очень необычный ракурс, было интересно познакомиться с историей города через маленькие личные
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истории - истории в чем-то типичных, а в чем-то уникальных женщин, живших в Тюмени. Влада глубоко знает материал, чувствуется, что то, что она рассказывает, искренне ее волнует. Информация, которой она делится, - это результат ее исследований и поисков. Очень взволновали отрывки из документов, которые она зачитывала нам на вечерних улицах города, все это звучало так трогательно и подлинно. Большое спасибо, Влада! Желаем вам успехов и новых открытий в вашей работе, вы делаете хорошее и важное дело!

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Е
«Тюмень: от прошлого к настоящему» - пешком и на машине с историком
Экскурсия "Тюмень от прошлого к настоящему" с профессиональным историком Аленой оставила у меня самые положительные впечатления!
С самого начала прогулки стало
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очевидно, что Алена — настоящий знаток своего дела. Она с увлечением делилась интересными фактами о городе, его истории и культуре, что сделало экскурсию не только познавательной, но и очень увлекательной. Мы прошли по историческим улицам Тюмени, и каждый уголок, каждое здание оживало в рассказах Алены.
Особенно запомнились истории о значимых событиях и людях, которые оставили след в истории города. Алена умело сочетала факты и легенды, что делает рассказ не только познавательным, но и захватывающим.
Также мне понравилось, что экскурсия была организована таким образом, что мы могли задавать вопросы и обсуждать интересующие нас темы. Это сделало нашу прогулку более интерактивной и насыщенной.
Я рекомендую экскурсию "Тюмень от прошлого к настоящему" всем, кто хочет глубже понять историю этого замечательного города и насладиться его атмосферой в компании профессионала. Спасибо, Алена, за незабываемые впечатления!

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А
«Тюмень: от прошлого к настоящему» - пешком и на машине с историком
Очень понравилась пешая экскурсия с Алёной. Интересно все рассказывает, с любовью к городу. Попали еще в прекрасный солнечный день, так что прогулка удалась. Два часа пролетели незаметно.
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С
«Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
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Н
«Тюмень: от прошлого к настоящему» - пешком и на машине с историком
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Н
«Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
Мы выпускники 1975 года 2 - ой школы города Салехарда 50-летие с начала взрослой жизни решили встретить в Тюмени. Многие
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из нас здесь учились профессии, кто-то остался жить, кто-то переселился, завершив трудовую деятельность… Экскурсия по городу была всем интересна. Наш экскурсовод Николай - эрудированный, компетентный, позитивный профессионал. С ним мы вспомнили то, о чем забыли, и узнали много нового о Тюмени.
Благодарим Николая за интересное путешествие во времени и в пространстве.
(Тюмень, Салехард, Лабытнанги, Санкт - Петербург, Пермь, Киров,, Саратов…)

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Р
«Тюмень: от прошлого к настоящему» - пешком и на машине с историком
Алёна супер! Всю себя вкладывает в дело. Проф историк, работала в музее. Делает все возможное чтобы вы полюбили её родной город! Максимально подробно и без снбизма отвечает на вопросы новичков! Очень рад что с ней познакомился!
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Е
Женская история Тюмени до революции
Очень понравилась экскурсия.
Влада показала себя как интересный, увлеченный и знающий экскурсовод. Видна продуманность маршрута, концепция.
Мужу тоже понравилось)
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Н
«Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
Спасибо за экскурсию! Было интересно, не скучно и весело! Мы-тюменцы и наши иногородние гости остались очень довольны! Некоторые факты о нашем славном городе слышала впервые)))
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Всего 118 отзывов в Тюмени в категории "Билеты"

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Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Билеты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. «Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу;
  2. Женская история Тюмени до революции.
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Знаменский кафедральный собор;
  2. Мост Влюбленных;
  3. Свято-Троицкий мужской монастырь;
  4. Сретенский Собор;
  5. Историческая площадь;
  6. Цветной бульвар;
  7. Центральная площадь;
  8. Сквер Сибирских Кошек;
  9. «Дерево счастья»;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июле 2026
Сейчас в Тюмени в категории "Билеты" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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