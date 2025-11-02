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Билеты
«Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
Прогуляйтесь по Тюмени, узнайте её историю и посетите ключевые места, включая набережную и драматический театр. Удивительные факты ждут вас
Начало: Ул. Нагорная, 2
Расписание: Ежедневно по запросу с 9:00
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
10 000 ₽ за всё до 50 чел.
Билеты
Женская история Тюмени до революции
Начало: Ул. Республики, 2 (сквер Исторический), Тюмень
Расписание: с понедельника по пятницу в 17:00, суббота и воскресенье в 14:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Очень понравилась экскурсия, которую провела Влада. Тема незатасканная, очень необычный ракурс, было интересно познакомиться с историей города через маленькие личные
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Б
Очень понравилась экскурсия, которую провела Влада. Тема незатасканная, очень необычный ракурс, было интересно познакомиться с историей города через маленькие личные
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Е
Экскурсия "Тюмень от прошлого к настоящему" с профессиональным историком Аленой оставила у меня самые положительные впечатления!
С самого начала прогулки стало
С самого начала прогулки стало
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А
Очень понравилась пешая экскурсия с Алёной. Интересно все рассказывает, с любовью к городу. Попали еще в прекрасный солнечный день, так что прогулка удалась. Два часа пролетели незаметно.
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С
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Н
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Н
Мы выпускники 1975 года 2 - ой школы города Салехарда 50-летие с начала взрослой жизни решили встретить в Тюмени. Многие
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Р
Алёна супер! Всю себя вкладывает в дело. Проф историк, работала в музее. Делает все возможное чтобы вы полюбили её родной город! Максимально подробно и без снбизма отвечает на вопросы новичков! Очень рад что с ней познакомился!
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Е
Очень понравилась экскурсия.
Влада показала себя как интересный, увлеченный и знающий экскурсовод. Видна продуманность маршрута, концепция.
Мужу тоже понравилось)
Влада показала себя как интересный, увлеченный и знающий экскурсовод. Видна продуманность маршрута, концепция.
Мужу тоже понравилось)
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Н
Спасибо за экскурсию! Было интересно, не скучно и весело! Мы-тюменцы и наши иногородние гости остались очень довольны! Некоторые факты о нашем славном городе слышала впервые)))
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Всего 118 отзывов в Тюмени в категории "Билеты"
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Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Билеты»
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Сейчас в Тюмени в категории "Билеты" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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