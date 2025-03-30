Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Гарри Поттер: в поисках снитча»
Погрузитесь в магический мир Гарри Поттера в Тюмени! Решайте загадки, открывайте секреты города и помогите юному волшебнику вернуть снитч
Начало: На улице Немцова
«Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
Квест-экскурсия для детей и родителей
Погрузитесь в мир загадок и тайн Тюмени вместе с детьми. Интерактивный квест с заданиями для всей семьи ждёт вас на пешеходной улице города
«Квест-экскурсия рассчитана на семейную аудиторию: дети участвуют наравне с родителями»
4 июн в 09:00
5 июн в 09:00
1800 ₽ за человека
-
20%
Квест
до 6 чел.
Самостоятельная экскурсия-квест по старинной Тюмени
Исследуйте первый русский город Сибири в своём темпе! Погружение в историю, интересные факты и интерактивные задания ждут вас на маршруте
Начало: В районе улицы Республики
«Квест-экскурсия занимает 2-3 часа»
13 июн в 07:00
14 июн в 07:00
1520 ₽
1900 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия30 марта 2025Очень понравился квест. Сыну 9 лет было интересно, бегал, искал таблички, подсказки. Маршрут составлен хорошо, между точками долго идти не
- ЯЯна17 марта 2025Команде организаторов огромное спасибо за такой увлекательный формат знакомства с городом😊 Весело, интересно, познавательно 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Квесты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2025
Сейчас в Тюмени в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 1800 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Тюмени на 2025 год по теме «Квесты», 4 ⭐ отзыва, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август