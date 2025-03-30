Экскурсии с элементами квеста в Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты» в Тюмени, цены от 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Мобильный квест «Гарри Поттер: в поисках снитча»
Пешая
2 часа
4 отзыва
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Гарри Поттер: в поисках снитча»
Погрузитесь в магический мир Гарри Поттера в Тюмени! Решайте загадки, открывайте секреты города и помогите юному волшебнику вернуть снитч
Начало: На улице Немцова
«Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
Квест-экскурсия для детей и родителей
Пешая
1.5 часа
Квест
Квест-экскурсия для детей и родителей
Погрузитесь в мир загадок и тайн Тюмени вместе с детьми. Интерактивный квест с заданиями для всей семьи ждёт вас на пешеходной улице города
«Квест-экскурсия рассчитана на семейную аудиторию: дети участвуют наравне с родителями»
4 июн в 09:00
5 июн в 09:00
1800 ₽ за человека
Самостоятельная экскурсия-квест по старинной Тюмени
Пешая
2 часа
-
20%
Квест
до 6 чел.
Самостоятельная экскурсия-квест по старинной Тюмени
Исследуйте первый русский город Сибири в своём темпе! Погружение в историю, интересные факты и интерактивные задания ждут вас на маршруте
Начало: В районе улицы Республики
«Квест-экскурсия занимает 2-3 часа»
13 июн в 07:00
14 июн в 07:00
1520 ₽1900 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    30 марта 2025
    Мобильный квест «Гарри Поттер: в поисках снитча»
    Очень понравился квест. Сыну 9 лет было интересно, бегал, искал таблички, подсказки. Маршрут составлен хорошо, между точками долго идти не
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    пришлось. Удобно, что квест не ограничен по времени, по пути заходили в кафе, кормили голубей, просто гуляли. В конце не успели разобраться с заклинанием и шарами, опаздывали на поезд. Но в целом хорошо провели время. Пожелание от сына: в конце хотелось бы какой-то маленький подарочек за прохождение квеста))

  • Я
    Яна
    17 марта 2025
    Мобильный квест «Гарри Поттер: в поисках снитча»
    Команде организаторов огромное спасибо за такой увлекательный формат знакомства с городом😊 Весело, интересно, познавательно 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Квесты»

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  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Сквер Сибирских Кошек
  7. Цветной бульвар
  8. Кремль
  9. Центральная площадь
  10. Спасская церковь
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2025
Сейчас в Тюмени в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 1800 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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