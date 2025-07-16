Мои заказы

Фонтан «Времена года» – экскурсии в Тюмени

Найдено 5 экскурсий в категории «Фонтан «Времена года»» в Тюмени, цены от 670 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ночная Тюмень и её легенды
На машине
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увидеть город с неожиданной стороны и пополнить копилку ярких впечатлений
Завтра в 20:30
11 дек в 20:30
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
О Тюмени - с душой и любовью
Пешая
1.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Тюмени. Узнайте о становлении города, путешествиях Витуса Беринга и истории добычи нефти
Начало: Музей Городская Дума
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Тюмень с высоты
Пешая
30 минут
103 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Насладиться видом с самого высокого здания в центре города
Начало: В районе площади Памяти
Расписание: ежедневно в 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 и 21:30
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
670 ₽ за человека
Обзор с высоты «Чёрное золото Тюмени»
1 час
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в историю тюменской нефти и узнайте все о целебных свойствах местных горячих источников
Начало: В районе ул. Республики
15 дек в 19:00
16 дек в 19:00
от 3900 ₽ за всё до 4 чел.
Мобильный квест «Гарри Поттер: в поисках снитча»
Пешая
2 часа
4 отзыва
Квест
до 6 чел.
Погрузитесь в магический мир Гарри Поттера в Тюмени! Решайте загадки, открывайте секреты города и помогите юному волшебнику вернуть снитч
Начало: На улице Немцова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
960 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    16 июля 2025
    О Тюмени - с душой и любовью
    Дата посещения: 14 июля 2025
    Прекрасная экскурсия!!!! Дарья талантливый, увлеченный, с интересной и глубокой подачей информации специалист!!!! Реально, ощущение влюбленности в город Тюмень, приятное послевкусие
    читать дальше

    насыщенности новой интересной информацией от проведенных 1,5-2 часов экскурсии в обществе Дарьи! Обязательно приедем еще, и, думаю, ни раз, в ваш прекрасный и диеамично развивающийся город!!!! СПАСИБО!!!!

  • Я
    Яна
    12 ноября 2025
    О Тюмени - с душой и любовью
    Сегодня побывали на экскурсии по Тюмени вместе с замечательным гидом Дарьей. Спасибо большое за интересную, и несмотря на холодную погоду, тёплую и душевную экскурсию 👍👍👍 Нам очень понравилось 😊
  • К
    Катерина
    4 ноября 2025
    О Тюмени - с душой и любовью
    Были на экскурсии с детьми! Все было очень интересно, увлекательно. Дарья - профессионал своего дела! Даже дети остались под большим
    читать дальше

    впечатлением. Погода была холодная, Дарья заботливо приготовила для нас травяной чай. Очень много полезной информации мы узнали за небольшое время!!! Спасибо вам большое!!! Очень рекомендуем!!!

  • В
    Вакилова
    29 октября 2025
    О Тюмени - с душой и любовью
    Гид Дарья очень хорошо и интересно рассказывает. Были с детьми, они даже не устали. Прогулка очень познавательная оказалась, основные моменты истории города Тюмень отмечены. Полтора часа пролетели незаметно. Спасибо большое! Буду всем советовать.
  • В
    Вероника
    25 октября 2025
    О Тюмени - с душой и любовью
    Спасибо Дарье за прекрасную, познавательную экскурсию по Тюмени! Увлекательный рассказ об истории возникновении города, знаковых местах и достопримечательностях. Очень интересно, доступно и с долей юмора! Советуем! 👍🏼
  • К
    Кирилл
    23 сентября 2025
    О Тюмени - с душой и любовью
    Дарья, владеет информацией!
  • И
    Ирина
    28 августа 2025
    О Тюмени - с душой и любовью
    Добрый день! Я и моя сестра любим путешествовать по нашей стране России. Наша страна это настоящая шкатулка самоцветов. В этот
    читать дальше

    раз мы знакомимся с г. Тюмень. Этот город настоящий праздник, восторг, счастье. Очень сложно подобрать слова, так как он удивил и полность покарил. Огромное спасибо Дарье за её отличную экскурсию. Все прошло легко, очень интересно. Было полное ощущение, что мы встретились с подругой и обсудили все последние новости. Дарья действительно любит Тюмень. По её совету мы посетили несколько мест. Отдельно спасибо за совет посетить музей семьи императора Николая II в Тобольске. Мы очень рады, что именно Дарья нас познакомила с городом Тюмень. Тюмень на всегда в нашем сердце.

  • К
    Кузнецова
    15 августа 2025
    О Тюмени - с душой и любовью
    Очень понравилась экскурсия! Интересно, познавательно! Дарья интересно рассказывает, отвечает на вопросы. Экскурсии не монотонная, немного юморили)
    Огромная благодарность Дарье за проделанную работу ❤️
  • Г
    Галина
    14 августа 2025
    О Тюмени - с душой и любовью
    Добрый день! Мы приехали в Тюмень всего на 2 дня, выбрали экскурсию Дарьи и нам оооочень понравилось! Дарья действительно с
    читать дальше

    душой и любовью рассказала нам историю образования города, участии в Великой Отечественной войне, мы прошли по красивущей набережной, общались, задавали вопросы, фотографировали. Время пролетело незаметно, мы почувствовали атмосферность города, спасибо вам огромное!!!

  • Л
    Лариса
    13 августа 2025
    О Тюмени - с душой и любовью
    Прекрасная экскурсия, очень много нового узнали об истории Тюмени и Сибирских городов, все расположено компактно, в одном месте. Дарья рассказывала очень доходчиво и интересно, рекомендую.
  • И
    Ирина
    13 августа 2025
    О Тюмени - с душой и любовью
    Экскурсия очень понравилась! Даша - умничка! Рассказывала об истории возникновения и развития города очень доступно и понятно! В каких-то моментах
    читать дальше

    довела до слёз…
    Рассказывала громко, слышно было хорошо. Отвечала на наши вопросы сразу. Видно, что профессионал своего дела! Очень приятно было общаться!
    Рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    8 августа 2025
    О Тюмени - с душой и любовью
    Экскурсовод Дарья очень приятная и интересная в общении девушка. Рассказ о Тюмени очень познавательный. Экскурсия понравилась и мне с мужем,и дочери 10 лет. Рекомендую данного экскурсовода и экскурсию.
  • Д
    Дарья
    4 августа 2025
    О Тюмени - с душой и любовью
    Екатерина -отличный гид! Рекомендую!
  • М
    Мария
    24 июля 2025
    О Тюмени - с душой и любовью
    Прекрасная экскурсия. Полностью соответствует названию. Информация доступная, интересная, не нудная. Экскурсия пролетела не заметно. Нам все очень понравилось. Спасибо.
  • Л
    Лилия
    24 июля 2025
    О Тюмени - с душой и любовью
    Экскурсия интересная, содержательная. Для тех, кто в первый раз в Тюмени, особенно. Мы с удовольствием провели время!
  • Л
    Любовь
    20 июля 2025
    О Тюмени - с душой и любовью
    Нас было 2 взрослых, 2 детей (10 лет и почти 2 года (в коляске): всё прошло прекрасно!
    Благодарим Дарью за увлекательную,
    читать дальше

    не утомительную, полную интересных фактов экскурсию! Было приятно слушать, Дарья ответила на все наши вопросы да еще и рекомендации по местам для досуга дала по нашему запросу.
    Смело рекомендую.

  • Н
    Николай
    17 июля 2025
    О Тюмени - с душой и любовью
    Все отлично!!!
  • С
    Софья
    17 июля 2025
    О Тюмени - с душой и любовью
    Мы с коллегами оказались в командировке в Тюмени. С большим удовольствием прогулялись с Дарьей, экскурсия очень понравилась. Дарья настоящий профессионал и действительно рассказывает о городе с большой любовью. Спасибо!
  • С
    Сергей
    10 июля 2025
    О Тюмени - с душой и любовью
    Понравилась экскурсия, много интересного узнал, Дарья очень интересно всё рассказала
  • И
    Ирина
    6 июля 2025
    О Тюмени - с душой и любовью
    Прекрасный экскурсовод, прекрасная и интересная экскурсия как для гостей города, так и для тех кто в этом городе живет)) все очень понравилось ❤️
    Желаю успехов Дарье в своей работе!

