Ночная Тюмень и её легенды
Увидеть город с неожиданной стороны и пополнить копилку ярких впечатлений
О Тюмени - с душой и любовью: индивидуальная экскурсия
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Тюмени. Узнайте о становлении города, путешествиях Витуса Беринга и истории добычи нефти
Тюмень с высоты
Насладиться видом с самого высокого здания в центре города
Индивидуальная экскурсия по Тюмени
Погрузитесь в историю тюменской нефти и узнайте все о целебных свойствах местных горячих источников
Мобильный квест «Гарри Поттер: в поисках снитча»
Погрузитесь в магический мир Гарри Поттера в Тюмени! Решайте загадки, открывайте секреты города и помогите юному волшебнику вернуть снитч
- ЕЕкатерина16 июля 2025О Тюмени - с душой и любовьюДата посещения: 14 июля 2025Прекрасная экскурсия!!!! Дарья талантливый, увлеченный, с интересной и глубокой подачей информации специалист!!!! Реально, ощущение влюбленности в город Тюмень, приятное послевкусие
- ЯЯна12 ноября 2025Сегодня побывали на экскурсии по Тюмени вместе с замечательным гидом Дарьей. Спасибо большое за интересную, и несмотря на холодную погоду, тёплую и душевную экскурсию 👍👍👍 Нам очень понравилось 😊
Были на экскурсии с детьми! Все было очень интересно, увлекательно. Дарья - профессионал своего дела!
- ВВакилова29 октября 2025Гид Дарья очень хорошо и интересно рассказывает. Были с детьми, они даже не устали. Прогулка очень познавательная оказалась, основные моменты истории города Тюмень отмечены. Полтора часа пролетели незаметно. Спасибо большое! Буду всем советовать.
- ВВероника25 октября 2025Спасибо Дарье за прекрасную, познавательную экскурсию по Тюмени! Увлекательный рассказ об истории возникновении города, знаковых местах и достопримечательностях. Очень интересно, доступно и с долей юмора! Советуем! 👍🏼
- ККирилл23 сентября 2025Дарья, владеет информацией!
Добрый день! Я и моя сестра любим путешествовать по нашей стране России. Наша страна это настоящая шкатулка самоцветов.
- ККузнецова15 августа 2025Очень понравилась экскурсия! Интересно, познавательно! Дарья интересно рассказывает, отвечает на вопросы. Экскурсии не монотонная, немного юморили)
Огромная благодарность Дарье за проделанную работу ❤️
Добрый день! Мы приехали в Тюмень всего на 2 дня, выбрали экскурсию Дарьи и нам оооочень понравилось!
- ЛЛариса13 августа 2025Прекрасная экскурсия, очень много нового узнали об истории Тюмени и Сибирских городов, все расположено компактно, в одном месте. Дарья рассказывала очень доходчиво и интересно, рекомендую.
Экскурсия очень понравилась! Даша - умничка! Рассказывала об истории возникновения и развития города очень доступно и понятно!
- ТТатьяна8 августа 2025Экскурсовод Дарья очень приятная и интересная в общении девушка. Рассказ о Тюмени очень познавательный. Экскурсия понравилась и мне с мужем,и дочери 10 лет. Рекомендую данного экскурсовода и экскурсию.
- ДДарья4 августа 2025Екатерина -отличный гид! Рекомендую!
- ММария24 июля 2025Прекрасная экскурсия. Полностью соответствует названию. Информация доступная, интересная, не нудная. Экскурсия пролетела не заметно. Нам все очень понравилось. Спасибо.
- ЛЛилия24 июля 2025Экскурсия интересная, содержательная. Для тех, кто в первый раз в Тюмени, особенно. Мы с удовольствием провели время!
Нас было 2 взрослых, 2 детей (10 лет и почти 2 года (в коляске): всё прошло прекрасно!
Благодарим Дарью за увлекательную,
- ННиколай17 июля 2025Все отлично!!!
- ССофья17 июля 2025Мы с коллегами оказались в командировке в Тюмени. С большим удовольствием прогулялись с Дарьей, экскурсия очень понравилась. Дарья настоящий профессионал и действительно рассказывает о городе с большой любовью. Спасибо!
- ССергей10 июля 2025Понравилась экскурсия, много интересного узнал, Дарья очень интересно всё рассказала
- ИИрина6 июля 2025Прекрасный экскурсовод, прекрасная и интересная экскурсия как для гостей города, так и для тех кто в этом городе живет)) все очень понравилось ❤️
Желаю успехов Дарье в своей работе!
