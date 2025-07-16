читать дальше

раз мы знакомимся с г. Тюмень. Этот город настоящий праздник, восторг, счастье. Очень сложно подобрать слова, так как он удивил и полность покарил. Огромное спасибо Дарье за её отличную экскурсию. Все прошло легко, очень интересно. Было полное ощущение, что мы встретились с подругой и обсудили все последние новости. Дарья действительно любит Тюмень. По её совету мы посетили несколько мест. Отдельно спасибо за совет посетить музей семьи императора Николая II в Тобольске. Мы очень рады, что именно Дарья нас познакомила с городом Тюмень. Тюмень на всегда в нашем сердце.