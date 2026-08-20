Тюмень хранит особую энергию — она заключена в старинных монастырях, купеческих усадьбах и тихих городских озёрах. Мы проедем и пройдём по маршруту, где каждый объект — не просто памятник, а живой источник силы. Вы узнаете, как сибирский дух питал людей веками и почему сегодня эти места по-прежнему вдохновляют тюменцев на большие дела.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

от 10 000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Тюмени

Описание экскурсии

Свято-Троицкий мужской монастырь и Знаменский кафедральный собор — древние стены, хранящие память о первых поселенцах и молитвах, звучавших здесь столетия назад.

Здание почётного консула Республики Корея и территория Ильинского женского монастыря — неожиданное соседство восточной дипломатии и православной святыни, где переплетаются разные культурные коды.

Парк Айвазовский и Европейский квартал — современные общественные пространства, которые стали точками притяжения для горожан и символом обновления Тюмени.

Озеро Тихое и экопарк Затюменский — природные уголки в черте города, где можно остановиться, перевести дыхание и почувствовать связь с четырьмя стихиями: землёй, водой, воздухом и огнём.

Монумент «Мама» — трогательный памятник, напоминающий о том, что сила часто кроется в простых и тёплых чувствах.

Организационные детали

Едем на автомобиле Skoda Rapid. Детское кресло и бустер есть.