Авторская экскурсия, где история города становится вашей личной опорой
Тюмень хранит особую энергию — она заключена в старинных монастырях, купеческих усадьбах и тихих городских озёрах. Мы проедем и пройдём по маршруту, где каждый объект — не просто памятник, а живой источник силы.
Вы узнаете, как сибирский дух питал людей веками и почему сегодня эти места по-прежнему вдохновляют тюменцев на большие дела.
Описание экскурсии
Свято-Троицкий мужской монастырь и Знаменский кафедральный собор — древние стены, хранящие память о первых поселенцах и молитвах, звучавших здесь столетия назад.
Здание почётного консула Республики Корея и территория Ильинского женского монастыря — неожиданное соседство восточной дипломатии и православной святыни, где переплетаются разные культурные коды.
Парк Айвазовский и Европейский квартал — современные общественные пространства, которые стали точками притяжения для горожан и символом обновления Тюмени.
Озеро Тихое и экопарк Затюменский — природные уголки в черте города, где можно остановиться, перевести дыхание и почувствовать связь с четырьмя стихиями: землёй, водой, воздухом и огнём.
Монумент «Мама» — трогательный памятник, напоминающий о том, что сила часто кроется в простых и тёплых чувствах.
Организационные детали
Едем на автомобиле Skoda Rapid. Детское кресло и бустер есть.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 355 туристов
Аттестованный гид, родился и живу в Тюмени. Очень люблю свой город, горжусь им!
Предоставляю услуги трансфера из аэропорта «Рощино». Провожу индивидуальные обзорные экскурсии на автомобиле Skoda Rapid по городу и тематические экскурсии.
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