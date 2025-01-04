Музей "Дом Косарева" – экскурсии в Тюмени

Найдено 4 экскурсии в категории «Музей "Дом Косарева"» в Тюмени, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
«Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
На автобусе
На микроавтобусе
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
«Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Нагорная, 2
Расписание: Ежедневно по запросу с 9:00
4 мая в 09:00
11 мая в 09:00
8000 ₽ за экскурсию
Обзорная пешеходная экскурсия по Тюмени
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим местам Тюмени
Погрузитесь в историю Тюмени, пройдитесь по знаковым местам города и узнайте уникальные истории, стоящие за каждым углом
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Тюмень купеческая с посещением усадьбы Колокольниковых
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Тюмень купеческая: путешествие в историю с усадьбой Колокольниковых
Погрузитесь в атмосферу купеческой Тюмени, прогуливаясь по историческому центру и посещая усадьбу Колокольниковых
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно с 9:00
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
8000 ₽ за экскурсию
Большая обзорная экскурсия по Тюмени на транспорте туриста
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Тюмени
Погрузитесь в историю Тюмени, посетив уникальные места: от старинных монастырей до живописного экопарка. Идеальный выбор для любителей культуры и природы
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
8500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Музей "Дом Косарева"»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. «Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
  2. Обзорная пешеходная экскурсия по Тюмени
  3. Тюмень купеческая с посещением усадьбы Колокольниковых
  4. Большая обзорная экскурсия по Тюмени на транспорте туриста
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  1. Мост Влюбленных
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
  7. Кремль
  8. Сквер Сибирских Кошек
  9. Центральная площадь
  10. Спасская церковь
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в мае 2025
Сейчас в Тюмени в категории "Музей "Дом Косарева"" можно забронировать 4 экскурсии от 6500 до 8500. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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