Индивидуальная
до 1 чел.
«Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Нагорная, 2
Расписание: Ежедневно по запросу с 9:00
4 мая в 09:00
11 мая в 09:00
8000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим местам Тюмени
Погрузитесь в историю Тюмени, пройдитесь по знаковым местам города и узнайте уникальные истории, стоящие за каждым углом
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Тюмень купеческая: путешествие в историю с усадьбой Колокольниковых
Погрузитесь в атмосферу купеческой Тюмени, прогуливаясь по историческому центру и посещая усадьбу Колокольниковых
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно с 9:00
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
8000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Тюмени
Погрузитесь в историю Тюмени, посетив уникальные места: от старинных монастырей до живописного экопарка. Идеальный выбор для любителей культуры и природы
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
8500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия4 января 2025Экскурсия понравилась, насыщенно, лаконично. Организовано на отлично, однозначно советую👍
- ЕЕкатерина30 июля 202428.07.2024 побывали на обзорной экскурсии по Тюмени. 2 часа пролетели незаметно. Узнали много нового по истории города, Тюменскую область, побывали в значимых местах, посетили набережную Туры. Интересно, доступно, познавательно, эмоционально. Спасибо Николаю. Рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Музей "Дом Косарева"»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в мае 2025
Сейчас в Тюмени в категории "Музей "Дом Косарева"" можно забронировать 4 экскурсии от 6500 до 8500. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Тюмени на 2025 год по теме «Музей "Дом Косарева"», 53 ⭐ отзыва, цены от 6500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль