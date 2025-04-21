Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим местам Тюмени
Погрузитесь в историю Тюмени, пройдитесь по знаковым местам города и узнайте уникальные истории, стоящие за каждым углом
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Тюмень купеческая: путешествие в историю с усадьбой Колокольниковых
Погрузитесь в атмосферу купеческой Тюмени, прогуливаясь по историческому центру и посещая усадьбу Колокольниковых
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно с 9:00
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
8000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Тюмени
Погрузитесь в историю Тюмени, посетив уникальные места: от старинных монастырей до живописного экопарка. Идеальный выбор для любителей культуры и природы
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
8500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра21 апреля 2025Прекрасная экскурсия! Познавательно, динамично. Не повезло с погодой, но это не вина организаторов)) спасибо за знакомство с историей Тюмени! Экскурсовод Расима Загидуловна. Спасибо ей❤️
- ттамара4 января 2025Поразили глубокие знания нашего экскурсовода Елены Олеговны, очень интересная экскурсия по купеческой Тюмени. Спасибо за хорошо проведённый день. Дальнейших творческих успехов Елене.
- ООльга6 сентября 2023Узнали много нового. Поражены большим количеством деревянных, домов, охраняемых государством; с неописуемой красотой наличников на окнах. Шикарная набережная р. Туры.
- ЛЛешан25 марта 2023Отлично! Профессионально проведена экскурсия! Экскурсовод Владислав Константинович прекрасный гид!!!!
- ЛЛариса8 января 2023Экскурсия очень понравилась. Гид Владислав рассказывал интересно, сказочно со стихами и где-то с юмором. Все остались очень довольны.
- ККравцова6 ноября 2022Огромное спасибо экскурсоводу Владиславу. Прекрасная экскурсия! Мы полюбили Тюмень после его рассказа.
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Спасская церковь»
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Сколько стоит экскурсия по Тюмени в мае 2025
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