А Александра Обзорная пешеходная экскурсия по Тюмени Прекрасная экскурсия! Познавательно, динамично. Не повезло с погодой, но это не вина организаторов)) спасибо за знакомство с историей Тюмени! Экскурсовод Расима Загидуловна. Спасибо ей❤️

т тамара Тюмень купеческая с посещением усадьбы Колокольниковых Поразили глубокие знания нашего экскурсовода Елены Олеговны, очень интересная экскурсия по купеческой Тюмени. Спасибо за хорошо проведённый день. Дальнейших творческих успехов Елене.

О Ольга Большая обзорная экскурсия по Тюмени на транспорте туриста читать дальше Интересный сквер Сибирских кошек. Большое количество ухоженных храмов, парков и скверов. И даже при пасмурной погоде,город очень светлый и притягивающий к себе!!! Узнали много нового. Поражены большим количеством деревянных, домов, охраняемых государством; с неописуемой красотой наличников на окнах. Шикарная набережная р. Туры.

Л Лешан Тюмень купеческая с посещением усадьбы Колокольниковых Отлично! Профессионально проведена экскурсия! Экскурсовод Владислав Константинович прекрасный гид!!!!

Л Лариса Тюмень купеческая с посещением усадьбы Колокольниковых Экскурсия очень понравилась. Гид Владислав рассказывал интересно, сказочно со стихами и где-то с юмором. Все остались очень довольны.