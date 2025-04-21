Спасская церковь

Найдено 3 экскурсии в категории «Спасская церковь» в Тюмени, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Обзорная пешеходная экскурсия по Тюмени
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим местам Тюмени
Погрузитесь в историю Тюмени, пройдитесь по знаковым местам города и узнайте уникальные истории, стоящие за каждым углом
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Тюмень купеческая с посещением усадьбы Колокольниковых
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Тюмень купеческая: путешествие в историю с усадьбой Колокольниковых
Погрузитесь в атмосферу купеческой Тюмени, прогуливаясь по историческому центру и посещая усадьбу Колокольниковых
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно с 9:00
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
8000 ₽ за экскурсию
Большая обзорная экскурсия по Тюмени на транспорте туриста
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Тюмени
Погрузитесь в историю Тюмени, посетив уникальные места: от старинных монастырей до живописного экопарка. Идеальный выбор для любителей культуры и природы
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
8500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    21 апреля 2025
    Обзорная пешеходная экскурсия по Тюмени
    Прекрасная экскурсия! Познавательно, динамично. Не повезло с погодой, но это не вина организаторов)) спасибо за знакомство с историей Тюмени! Экскурсовод Расима Загидуловна. Спасибо ей❤️
  • т
    тамара
    4 января 2025
    Тюмень купеческая с посещением усадьбы Колокольниковых
    Поразили глубокие знания нашего экскурсовода Елены Олеговны, очень интересная экскурсия по купеческой Тюмени. Спасибо за хорошо проведённый день. Дальнейших творческих успехов Елене.
  • О
    Ольга
    6 сентября 2023
    Большая обзорная экскурсия по Тюмени на транспорте туриста
    Узнали много нового. Поражены большим количеством деревянных, домов, охраняемых государством; с неописуемой красотой наличников на окнах. Шикарная набережная р. Туры.
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    Интересный сквер Сибирских кошек. Большое количество ухоженных храмов, парков и скверов. И даже при пасмурной погоде,город очень светлый и притягивающий к себе!!!

  • Л
    Лешан
    25 марта 2023
    Тюмень купеческая с посещением усадьбы Колокольниковых
    Отлично! Профессионально проведена экскурсия! Экскурсовод Владислав Константинович прекрасный гид!!!!
  • Л
    Лариса
    8 января 2023
    Тюмень купеческая с посещением усадьбы Колокольниковых
    Экскурсия очень понравилась. Гид Владислав рассказывал интересно, сказочно со стихами и где-то с юмором. Все остались очень довольны.
  • К
    Кравцова
    6 ноября 2022
    Большая обзорная экскурсия по Тюмени на транспорте туриста
    Огромное спасибо экскурсоводу Владиславу. Прекрасная экскурсия! Мы полюбили Тюмень после его рассказа.

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Спасская церковь»

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  1. Обзорная пешеходная экскурсия по Тюмени
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  3. Большая обзорная экскурсия по Тюмени на транспорте туриста
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Мост Влюбленных
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
  7. Кремль
  8. Сквер Сибирских Кошек
  9. Центральная площадь
  10. Спасская церковь
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в мае 2025
Сейчас в Тюмени в категории "Спасская церковь" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 8500. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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