Познакомиться с красотой Уфы можно на экскурсии 🧭 по самым ярким достопримечательностям столицы ⭐️ Башкортостана!
Вы узнаете интересные факты о возникновении Уфимской крепости и развитии города с XVI века до современного мегаполиса, увидите исторические здания XVIII и XIX веков, насладитесь видом на реку Агидель с высокого холма Уфы, где расположена самая большая конная статуя в Европе – памятник народному герою Салавату Юлаеву!
Также мы можем насладиться вкусным кофе в кафе с панорамным видом на исторический центр Уфы, или попробовать национальный напиток "кумыс" и блюда башкирской кухни 🥧 (оплачиваются самостоятельно)
Что входит
услуги гида
Что не входит
За дополнительную плату экскурсия может проходить на транспорте. Экскурсия на автомобиле до 3 человек +2500 рублей.
Напитки оплачиваются дополнительно.
Начало
🚩 ул. Октябрьской революции, 75
Место завершения
🏁 Гостиный двор (Верхнеторговая площадь,1)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.