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Добро пожаловать в Уфу!

5
2 отзыва
Динара
Динара – Гид из Уфы
Добро пожаловать в Уфу!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 700 ₽ за экскурсию

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Добро пожаловать в Уфу!
Добро пожаловать в Уфу!

Что вы увидите

  • Монумент Дружбы
  • сад Салавата Юлаева
  • Софьюшкина аллея
  • дом-музей Аксакова
  • Первая соборная мечеть
  • Дом правительства
  • Башкирский драматический театр
  • памятник национальному герою Салавату Юлаеву
  • улица Ленина
  • Гостиный двор
  • фонтан "Семь девушек"
  • Театр оперы и балета
Познакомиться с красотой Уфы можно на экскурсии 🧭 по самым ярким достопримечательностям столицы ⭐️ Башкортостана!
Вы узнаете интересные факты о возникновении Уфимской крепости и развитии города с XVI века до современного мегаполиса, увидите исторические здания XVIII и XIX веков, насладитесь видом на реку Агидель с высокого холма Уфы, где расположена самая большая конная статуя в Европе – памятник народному герою Салавату Юлаеву!
Также мы можем насладиться вкусным кофе в кафе с панорамным видом на исторический центр Уфы, или попробовать национальный напиток "кумыс" и блюда башкирской кухни 🥧 (оплачиваются самостоятельно)
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • За дополнительную плату экскурсия может проходить на транспорте. Экскурсия на автомобиле до 3 человек +2500 рублей.
  • Напитки оплачиваются дополнительно.
Начало
🚩 ул. Октябрьской революции, 75
Место завершения
🏁 Гостиный двор (Верхнеторговая площадь,1)
Добро пожаловать в Уфу!
Добро пожаловать в Уфу!
Добро пожаловать в Уфу!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Динара
Динара
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2 отзыва оставили туристы

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