Познакомиться с красотой Уфы можно на экскурсии 🧭 по самым ярким достопримечательностям столицы ⭐️ Башкортостана!

Вы узнаете интересные факты о возникновении Уфимской крепости и развитии города с XVI века до современного мегаполиса, увидите исторические здания XVIII и XIX веков, насладитесь видом на реку Агидель с высокого холма Уфы, где расположена самая большая конная статуя в Европе – памятник народному герою Салавату Юлаеву!

Также мы можем насладиться вкусным кофе в кафе с панорамным видом на исторический центр Уфы, или попробовать национальный напиток "кумыс" и блюда башкирской кухни 🥧 (оплачиваются самостоятельно)