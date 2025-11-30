Встретимся в центре Уфы и прогуляемся по её историческому сердцу.
Вы увидите главные достопримечательности, услышите необычные истории о городе и его людях, продегустируете кофе или чай в особенной кофейне. Я расскажу про местных предпринимателей, медовый бренд, прошлое и настоящее столицы Башкортостана.
Вы увидите главные достопримечательности, услышите необычные истории о городе и его людях, продегустируете кофе или чай в особенной кофейне. Я расскажу про местных предпринимателей, медовый бренд, прошлое и настоящее столицы Башкортостана.
Описание экскурсии
На нашем пути:
- Гостиный Двор — сердце города.
- Арт-квадрат — пешеходная улица со старинными особняками.
- Этнодеревня — имитация башкирской деревни в центре Уфы.
- Первая башкирская кофейня — здесь мы возьмём чай или кофе.
- Улица Карла Маркса, где витает дух купечества.
- Театр оперы и балета, с которым связана история самого известного человека СССР.
За чашечкой горячего напитка я расскажу:
- как появились башкиры.
- чем сегодня живут уфимцы.
- кто из великих людей родом из нашего региона.
- благодаря кому появился бренд башкирского мёда.
- что сделал один знаменитый местный предприниматель.
Организационные детали
- Горячий напиток включён в стоимость.
- Интересно будет взрослым и детям от 10 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гостиного Двора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Язгуль — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 341 туриста
С детства представляла себя в родной Уфе туристкой и всегда старалась гулять по новым улицам. Так я пришла к своему призванию. Обожаю знакомить путешественников с нашим городом и видеть их эмоции. С нетерпением жду нашей встречи!
Входит в следующие категории Уфы
Похожие экскурсии из Уфы
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВлюбиться в Уфу за 4 часа
Откройте для себя ключевые локации Уфы, вдохните её историю и культуру. Узнайте, как маленькая крепость стала городом-миллионником
30 ноя в 09:00
1 дек в 09:00
8600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом - индивидуальная экскурсия
Уфа - один из самых дружелюбных городов России. На экскурсии вы увидите Монумент Дружбы, памятник Салавату Юлаеву, конгресс-холл «Торатау» и многое другое
Начало: На улице Октябрьской Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Многоликая Уфа»: история и культура
Проведите время с пользой, исследуя культурное наследие и красоты Уфы вместе с экскурсией «Многоликая Уфа»
Начало: У памятника С. Юлаеву
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.