Чайно-кофейная прогулка по Уфе

Почувствовать вкус города и его историй
Встретимся в центре Уфы и прогуляемся по её историческому сердцу.

Вы увидите главные достопримечательности, услышите необычные истории о городе и его людях, продегустируете кофе или чай в особенной кофейне. Я расскажу про местных предпринимателей, медовый бренд, прошлое и настоящее столицы Башкортостана.
Описание экскурсии

На нашем пути:

  • Гостиный Двор — сердце города.
  • Арт-квадрат — пешеходная улица со старинными особняками.
  • Этнодеревня — имитация башкирской деревни в центре Уфы.
  • Первая башкирская кофейня — здесь мы возьмём чай или кофе.
  • Улица Карла Маркса, где витает дух купечества.
  • Театр оперы и балета, с которым связана история самого известного человека СССР.

За чашечкой горячего напитка я расскажу:

  • как появились башкиры.
  • чем сегодня живут уфимцы.
  • кто из великих людей родом из нашего региона.
  • благодаря кому появился бренд башкирского мёда.
  • что сделал один знаменитый местный предприниматель.

Организационные детали

  • Горячий напиток включён в стоимость.
  • Интересно будет взрослым и детям от 10 лет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Гостиного Двора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Язгуль
Язгуль — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 341 туриста
С детства представляла себя в родной Уфе туристкой и всегда старалась гулять по новым улицам. Так я пришла к своему призванию. Обожаю знакомить путешественников с нашим городом и видеть их эмоции. С нетерпением жду нашей встречи!

