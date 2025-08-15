местами силы и общением с душевными людьми. Мы полазали по горам, сделали шикарные селфи. Набрали вкуснейшей воды. Нас поразил своей нездешней красотой и умиротворенностью монастырь "Святые кустики" с его чистейшими источниками и бесплатным чаем с печеньками (чего мы ранее не встречали ни в одном из монастырей). Но "вишенкой на торте" было посещение экоусадьбы Ивановых. Крестьянский двор - не дать, не взять, но с какой душой и гостеприимством. Наши знания о производстве сыра значительно расширились, а вкуснейший обед был как нельзя кстати. Спасибо хозяину усадьбы - Павлу за гостеприимство, открытость, простое общение и его вкуснейший сыр, который мы сейчас жуем и пишем этот отзыв))))) Благодарим также Жамиля за наше сопровождение. Экскурсия классная, всем рекомендуем!