Дворцы и особняки башкирской знати: путешествие из Уфы

Комфортное путешествие по старинным загородным особнякам Уфы. Посетите дом-музей Аксаковых, усадьбу Деева и дворец Тевкелевых с увлекательными историями
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по дворцам и особнякам башкирской знати в Уфе.

Вы сможете посетить дом-музей семьи Аксаковых, где увидите жилые комнаты и кабинет писателя Сергея Аксакова.

В усадьбе спиртзаводчика Деева
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вас ждёт краснокирпичный двухэтажный особняк 19 века с колоннами и лепниной. Также вы осмотрите дворец Тевкелевых, сочетающий строгость классицизма и татарские орнаменты. Экскурсия проходит на автомобиле Skoda Kodiaq. Билеты в дом-музей Аксаковых оплачиваются отдельно. По запросу можно добавить в программу озеро Кандрыкуль. Забронируйте экскурсию и погрузитесь в историю и архитектуру башкирской знати

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏛️ Уникальные исторические здания
  2. 📚 Интересные факты из жизни владельцев
  3. 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
  4. 🎨 Архитектурные особенности
  5. 🌊 Живописные виды на реку

Что можно увидеть

  • Деевский особняк
  • Дом-музей семьи Аксаковых
  • Дворец Тевкелевых
Дворцы и особняки башкирской знати: путешествие из Уфы
Дворцы и особняки башкирской знати: путешествие из Уфы
Дворцы и особняки башкирской знати: путешествие из Уфы
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Деевский особняк. Вы оцените красивый краснокирпичный двухэтажный особняк 19 века, украшенный колоннами и лепниной. Я расскажу, для кого он был построен и в чём его сходство с Елагиным дворцом в Петербурге.

Дом-музей семьи Аксаковых. На первом этаже вы увидите жилые комнаты, на втором — кабинет писателя Сергея Аксакова и библиотеку. Само здание выполнено в стиле классицизма. Я поделюсь его архитектурными особенностями.

Дворец Тевкелевых. Бывшая родовая усадьба семьи Тевкелевых, живописно расположенная на берегу реки. Вместе мы осмотрим её эклектичное здание, сочетающее строгость классицизма и татарские орнаменты.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Skoda Kodiaq
  • Билеты в дом-музей Аксаковых не включены в стоимость — 70 руб. /чел. Экскурсия с местным гидом — 300 руб. с группы. По вс и пн музей закрыт.
  • По запросу мы можем добавить в программу озеро Кандрыкуль. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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