Приглашаем вас в увлекательное путешествие по дворцам и особнякам башкирской знати в Уфе.
Вы сможете посетить дом-музей семьи Аксаковых, где увидите жилые комнаты и кабинет писателя Сергея Аксакова.
В усадьбе спиртзаводчика Деева
Вы сможете посетить дом-музей семьи Аксаковых, где увидите жилые комнаты и кабинет писателя Сергея Аксакова.
В усадьбе спиртзаводчика Деева
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические здания
- 📚 Интересные факты из жизни владельцев
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
- 🎨 Архитектурные особенности
- 🌊 Живописные виды на реку
Что можно увидеть
- Деевский особняк
- Дом-музей семьи Аксаковых
- Дворец Тевкелевых
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Деевский особняк. Вы оцените красивый краснокирпичный двухэтажный особняк 19 века, украшенный колоннами и лепниной. Я расскажу, для кого он был построен и в чём его сходство с Елагиным дворцом в Петербурге.
Дом-музей семьи Аксаковых. На первом этаже вы увидите жилые комнаты, на втором — кабинет писателя Сергея Аксакова и библиотеку. Само здание выполнено в стиле классицизма. Я поделюсь его архитектурными особенностями.
Дворец Тевкелевых. Бывшая родовая усадьба семьи Тевкелевых, живописно расположенная на берегу реки. Вместе мы осмотрим её эклектичное здание, сочетающее строгость классицизма и татарские орнаменты.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Skoda Kodiaq
- Билеты в дом-музей Аксаковых не включены в стоимость — 70 руб. /чел. Экскурсия с местным гидом — 300 руб. с группы. По вс и пн музей закрыт.
- По запросу мы можем добавить в программу озеро Кандрыкуль. Детали уточняйте в личном сообщении.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Уфе
Провёл экскурсии для 496 туристов
Привет, я Алексей! Живу в Уфе более 30 лет. Люблю путешествовать по России и самостоятельно разрабатывать интересные маршруты. С радостью раскрою вам самобытность Башкирии и покажу ее знаковые места: от старинной архитектуры до первозданной природы.Задать вопрос
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