Приглашаем вас в увлекательное путешествие по дворцам и особнякам башкирской знати в Уфе.Вы сможете посетить дом-музей семьи Аксаковых, где увидите жилые комнаты и кабинет писателя Сергея Аксакова.В усадьбе спиртзаводчика Деева

вас ждёт краснокирпичный двухэтажный особняк 19 века с колоннами и лепниной. Также вы осмотрите дворец Тевкелевых, сочетающий строгость классицизма и татарские орнаменты. Экскурсия проходит на автомобиле Skoda Kodiaq. Билеты в дом-музей Аксаковых оплачиваются отдельно. По запросу можно добавить в программу озеро Кандрыкуль. Забронируйте экскурсию и погрузитесь в историю и архитектуру башкирской знати

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Деевский особняк. Вы оцените красивый краснокирпичный двухэтажный особняк 19 века, украшенный колоннами и лепниной. Я расскажу, для кого он был построен и в чём его сходство с Елагиным дворцом в Петербурге.

Дом-музей семьи Аксаковых. На первом этаже вы увидите жилые комнаты, на втором — кабинет писателя Сергея Аксакова и библиотеку. Само здание выполнено в стиле классицизма. Я поделюсь его архитектурными особенностями.

Дворец Тевкелевых. Бывшая родовая усадьба семьи Тевкелевых, живописно расположенная на берегу реки. Вместе мы осмотрим её эклектичное здание, сочетающее строгость классицизма и татарские орнаменты.

Организационные детали