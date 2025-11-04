читать дальше

и взрослых (4 человека разного возраста и запросов)) Мы были очень ограничены во времени, но Ирина смогла очень интересно рассказать нам об Угличе и его достопримечательностях. У меня лично уже вторая экскурсия с Ириной, и если я буду в Угличе третий раз, то снова обращусь к Ирине!

P.S. Ирина филолог и богослов, вы можете почерпнуть знаний гораздо больше и глубже, чем можно представить! Большое спасибо, Ирина за Вашу человечность и профессионализм, успехов Вам!