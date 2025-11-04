Показать всёИсторико-архитектурный и художественный музейИндивидуальныеПопулярные местаУгличская ГЭС
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборСюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Углич: индивидуальная экскурсия по кремлю и Посаду
Познакомьтесь с колоритным Угличем на индивидуальной экскурсии. Посетите кремль, церкви и старинные особняки. Узнайте о купеческих родах и монастырях
Начало: На Успенской площади
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Углич: История и Архитектура
Индивидуальная экскурсия по Угличу откроет тайны древнего города. Вас ждут памятники, соборы и увлекательные истории о прошлом и настоящем
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадочный Углич: погружение в историю, тайны и легенды города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь, д. 5
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
3800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости
Начало: У Успенской площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборУглич - любовь с первого взгляда: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Углич: историческая экскурсия и мастерство пряника
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Угличу с созданием собственного пряника в качестве яркого завершения
Начало: На Волжской набережной
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от 2800 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 25 чел.
Здравствуй, Углич: историческая прогулка
Углич - город с богатой историей. Прогулка по кремлю, посещение церквей и монастырей, волжские пейзажи - всё это ждёт вас в увлекательной экскурсии
Начало: На Успенской площади
Расписание: в субботу в 13:00
3 янв в 13:30
10 янв в 13:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Угличу: погружение в историю
Углич - это не просто древний город, это маленький сказочный мир. Хотите увидеть, услышать и прочувствовать вкус истории? Пойдёмте со мной
Начало: На Успенской площади
16 дек в 10:00
1 фев в 10:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
- ММихаил4 ноября 2025Ирина - замечательный экскурсовод, нам все понравилось, экскурсия по Угличскому кремлю было интересной и содержательной. Спасибо!
- ООльга3 ноября 20252 часа пролетели мгновенно. Ирина замечательный рассказчик. Хорошо знает историю Углича и любит свой город.
- ССветлана1 ноября 2025Прекрасный экскурсовод Ирина заинтересовала детей 6 и 10 лет!
С удовольствием провели 2 часа: атмосферно, размеренно и с любовью❤️
Однозначно рекомендую!
- ННаталья30 августа 2025Ирина прекрасный экскурсовод, мастер своего дела! Мы были семьей с детьми и материал был интересен для детей, к ним обращались с вопросами, залезли на колокольню и пили сбитень! Всем рекомендую!
- ЕЕвгения25 августа 2025Гид Ирина - это больше, чем просто экскурсовод! Она - кладезь знаний, эталон рассказчика и неравнодушный к своему делу человек!
Мы
- ТТатьяна23 августа 2025Прекрасный экскурсовод, интересно и душевно преподнесен материал, что мы влюбились в старинный город и его историю через храмы и фрески.
- ННаталья19 августа 2025Благодарю за отличную экскурсию! Ирина - замечательный гид, время пролетело незаметно, а удовольствие от рассказа и общения огромное!
- ССветлана10 августа 2025Сегодня с подругой посетили прекрасный, уютный и очень красивый Углич. Очень благодарны нашему экскурсоводу Ирине. Прекрасная подача информации, ненавязчиво, ненапряжно, интеллигентно, с глубоким знанием материала. Открыли для себя много интересной информации, исторических фактов.
- ННаталья15 июля 2025Ирина провела экскурсию очень увлекательно и легко, информация была интересна не только взрослым, но и детям. Рекомендую данного специалиста.
- ООльга16 июня 2025Спасибо большое Ирине, все интересно, дружелюбно, познавательно👍👍👍
- ААнастасия13 июня 2025Добрый день. Ирина замечательная и милая девушка, прекрасно нашла подход к ребёнку 9 лет, рассказ познавательный, неутомительный. Нам все понравилось.
- ККурышкина30 мая 2025Если вам нужен профессиональный гид, замечательный человек, любящий свой город-Углич, то обращайтесь к Ирине! Ирина заинтересовала и детей 6,9 лет
- ААнна18 мая 2025Ирина провела нам очень увлекательную и интересную экскурсию!
Несмотря на выходной день и толпы туристов, у нас всегда оказывались лучшие ракурсы
- ООльга17 мая 2025В Угличе была уже второй или третий раз, но в этот раз решила взять экскурсию - и не зря!
Благодаря увлекательному
- ДДмитрий11 мая 2025Ирина молодец, грамотный патриот своего города, прекрасно владеет материалом, интересный рассказчик, в общем впечатления очень положительные.
- ТТатьяна10 мая 2025Нам очень понравилась экскурсия! Приехали семьей с детьми 9 и 14 лет. Ирина подстроилась под наш возрастной уровень и очень
- ЯЯна10 мая 2025Были на экскурсии Углич на реке времени. Прекрасный город, который тронул в самое сердце ❤. Ирина большой профессионал своего дела.
- ИИрина10 мая 2025На экскурсии были с ребенком, 10 лет. Все понравилось, прогулка получилась увлекательной. Ирина очень приятный рассказчик.
- ИИрина8 мая 2025Интереснейшая, захватывающая экскурсия. Ирина экскурсовод влюбленный в свой город, в свое дело. Глубокое знание вопроса, увлекательный рассказ, чистая русская речь.
- ССветлана26 февраля 2025Ирина- замечательный рассказчик. С большой любовью поведала про свой город, историческое прошлое и настоящее. Интересная, экскурсия. Спасибо Вам, Ирина! Однозначно рекомендую!
