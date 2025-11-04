Мои заказы

Историко-архитектурный и художественный музей – экскурсии в Угличе

Найдено 9 экскурсий в категории «Историко-архитектурный и художественный музей» в Угличе, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сюжеты Углича
Пешая
3 часа
386 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Сюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Углич
Пешая
2.5 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Углич: индивидуальная экскурсия по кремлю и Посаду
Познакомьтесь с колоритным Угличем на индивидуальной экскурсии. Посетите кремль, церкви и старинные особняки. Узнайте о купеческих родах и монастырях
Начало: На Успенской площади
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Углич
Пешая
2.5 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Углич: История и Архитектура
Индивидуальная экскурсия по Угличу откроет тайны древнего города. Вас ждут памятники, соборы и увлекательные истории о прошлом и настоящем
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Загадочный Углич: история, тайны, легенды
Пешая
Конные прогулки
2.5 часа
218 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадочный Углич: погружение в историю, тайны и легенды города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь, д. 5
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
3800 ₽ за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
Пешая
2.5 часа
391 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости
Начало: У Успенской площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3900 ₽ за всё до 10 чел.
Углич - любовь с первого взгляда
На машине
2 часа
212 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Углич - любовь с первого взгляда: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
Пешая
1.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Углич: историческая экскурсия и мастерство пряника
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Угличу с созданием собственного пряника в качестве яркого завершения
Начало: На Волжской набережной
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от 2800 ₽ за всё до 6 чел.
Здравствуй, Углич
Пешая
2.5 часа
29 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Здравствуй, Углич: историческая прогулка
Углич - город с богатой историей. Прогулка по кремлю, посещение церквей и монастырей, волжские пейзажи - всё это ждёт вас в увлекательной экскурсии
Начало: На Успенской площади
Расписание: в субботу в 13:00
3 янв в 13:30
10 янв в 13:00
900 ₽ за человека
Углич - город на реке времени
Пешая
2 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Угличу: погружение в историю
Углич - это не просто древний город, это маленький сказочный мир. Хотите увидеть, услышать и прочувствовать вкус истории? Пойдёмте со мной
Начало: На Успенской площади
16 дек в 10:00
1 фев в 10:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    4 ноября 2025
    Углич - город на реке времени
    Ирина - замечательный экскурсовод, нам все понравилось, экскурсия по Угличскому кремлю было интересной и содержательной. Спасибо!
  • О
    Ольга
    3 ноября 2025
    Углич - город на реке времени
    2 часа пролетели мгновенно. Ирина замечательный рассказчик. Хорошо знает историю Углича и любит свой город.
  • С
    Светлана
    1 ноября 2025
    Углич - город на реке времени
    Прекрасный экскурсовод Ирина заинтересовала детей 6 и 10 лет!

    С удовольствием провели 2 часа: атмосферно, размеренно и с любовью❤️

    Однозначно рекомендую!
  • Н
    Наталья
    30 августа 2025
    Углич - город на реке времени
    Ирина прекрасный экскурсовод, мастер своего дела! Мы были семьей с детьми и материал был интересен для детей, к ним обращались с вопросами, залезли на колокольню и пили сбитень! Всем рекомендую!
  • Е
    Евгения
    25 августа 2025
    Углич - город на реке времени
    Гид Ирина - это больше, чем просто экскурсовод! Она - кладезь знаний, эталон рассказчика и неравнодушный к своему делу человек!
    Мы
    читать дальше

    поставили непростую задачу: большая и разновозрастная компания; хотели, что б интересно было всем! И Ирина справилась идеально! Адаптировала стандартную программу под нас так, что и взрослые, и дети слушали с интересом и после экскурсии долго делились впечатлениями и эмоции от услышанного и увиденного!
    Спасибо вам огромное, Ирина!!!
    p.s. а еще Ирина на столько прекрасна, что сама природа это чувствует. На фото стрекоза, присевшая на руку и заслушавшаяся рассказы о маленьком царевиче

  • Т
    Татьяна
    23 августа 2025
    Углич - город на реке времени
    Прекрасный экскурсовод, интересно и душевно преподнесен материал, что мы влюбились в старинный город и его историю через храмы и фрески.
  • Н
    Наталья
    19 августа 2025
    Углич - город на реке времени
    Благодарю за отличную экскурсию! Ирина - замечательный гид, время пролетело незаметно, а удовольствие от рассказа и общения огромное!
  • С
    Светлана
    10 августа 2025
    Углич - город на реке времени
    Сегодня с подругой посетили прекрасный, уютный и очень красивый Углич. Очень благодарны нашему экскурсоводу Ирине. Прекрасная подача информации, ненавязчиво, ненапряжно, интеллигентно, с глубоким знанием материала. Открыли для себя много интересной информации, исторических фактов.
  • Н
    Наталья
    15 июля 2025
    Углич - город на реке времени
    Ирина провела экскурсию очень увлекательно и легко, информация была интересна не только взрослым, но и детям. Рекомендую данного специалиста.
  • О
    Ольга
    16 июня 2025
    Углич - город на реке времени
    Спасибо большое Ирине, все интересно, дружелюбно, познавательно👍👍👍
  • А
    Анастасия
    13 июня 2025
    Углич - город на реке времени
    Добрый день. Ирина замечательная и милая девушка, прекрасно нашла подход к ребёнку 9 лет, рассказ познавательный, неутомительный. Нам все понравилось.
  • К
    Курышкина
    30 мая 2025
    Углич - город на реке времени
    Если вам нужен профессиональный гид, замечательный человек, любящий свой город-Углич, то обращайтесь к Ирине! Ирина заинтересовала и детей 6,9 лет
    читать дальше

    и взрослых (4 человека разного возраста и запросов)) Мы были очень ограничены во времени, но Ирина смогла очень интересно рассказать нам об Угличе и его достопримечательностях. У меня лично уже вторая экскурсия с Ириной, и если я буду в Угличе третий раз, то снова обращусь к Ирине!
    P.S. Ирина филолог и богослов, вы можете почерпнуть знаний гораздо больше и глубже, чем можно представить! Большое спасибо, Ирина за Вашу человечность и профессионализм, успехов Вам!

  • А
    Анна
    18 мая 2025
    Углич - город на реке времени
    Ирина провела нам очень увлекательную и интересную экскурсию!
    Несмотря на выходной день и толпы туристов, у нас всегда оказывались лучшие ракурсы
    читать дальше

    для осмотра,"места в партере"!
    Все очень чётко, по графику, под наши запросы! Мы успели и вовремя подняться на колокольню, и не спеша осмотреть основные достопримечательности.
    Большое спасибо!!!

  • О
    Ольга
    17 мая 2025
    Углич - город на реке времени
    В Угличе была уже второй или третий раз, но в этот раз решила взять экскурсию - и не зря!
    Благодаря увлекательному
    читать дальше

    рассказу Ирины удалось узнать много нового и связать знания истории с физическим местом, с городом Угличем, и по-новому на него взглянуть, ощутив его особое место в истории страны.

  • Д
    Дмитрий
    11 мая 2025
    Углич - город на реке времени
    Ирина молодец, грамотный патриот своего города, прекрасно владеет материалом, интересный рассказчик, в общем впечатления очень положительные.
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2025
    Углич - город на реке времени
    Нам очень понравилась экскурсия! Приехали семьей с детьми 9 и 14 лет. Ирина подстроилась под наш возрастной уровень и очень
    читать дальше

    легко и интересно провела экскурсию. Два часа совершенно незаметно пролетели. Тут же возникло желание перечитать история города и времен с ним связанных. Очень интересно, легко и приятно провели время. Всем советуем планировать посещение Углича в сопровождении с профессиональным экскурсоводом!

  • Я
    Яна
    10 мая 2025
    Углич - город на реке времени
    Были на экскурсии Углич на реке времени. Прекрасный город, который тронул в самое сердце ❤. Ирина большой профессионал своего дела.
    читать дальше

    Интересные факты, старые фотографии города, знание истории и религиозных событий, рассказанные с большой любовью и душой. Нам очень понравилось, однозначно рекомендую 👍

  • И
    Ирина
    10 мая 2025
    Углич - город на реке времени
    На экскурсии были с ребенком, 10 лет. Все понравилось, прогулка получилась увлекательной. Ирина очень приятный рассказчик.
  • И
    Ирина
    8 мая 2025
    Углич - город на реке времени
    Интереснейшая, захватывающая экскурсия. Ирина экскурсовод влюбленный в свой город, в свое дело. Глубокое знание вопроса, увлекательный рассказ, чистая русская речь.
    читать дальше

    Слушая Ирину, ты проникаешь в тайны времен, осознаешь величие Руси, испытываешь гордость за людей русских! И конечно же, не остаешься равнодушным к прекрасному городу Углич! Обязательно еще сюда вернемся и продолжим знакомство с древним, великим и прекрасным городом на Волге - Углич!

  • С
    Светлана
    26 февраля 2025
    Углич - город на реке времени
    Ирина- замечательный рассказчик. С большой любовью поведала про свой город, историческое прошлое и настоящее. Интересная, экскурсия. Спасибо Вам, Ирина! Однозначно рекомендую!

