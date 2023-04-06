Программа экскурсии помогает более глубоко понять национальную культуру народов Бурятии. Мы посетим самые знаковые и интересные места в городе. И начнем с этнографического музея.
Вы посетите один из самых почитаемых дацанов Ринпоче Багша, расположенный на самой красивой панорамной площадке в городе на Лысой горе. Здесь, как на ладони весь Улан-Удэ и чарующий разлив реки Селенги.
И, конечно, мы погуляем по городу, вы узнаете самые интересные истории и места, которыми наполнены наши улицы.
Вы посетите один из самых почитаемых дацанов Ринпоче Багша, расположенный на самой красивой панорамной площадке в городе на Лысой горе. Здесь, как на ладони весь Улан-Удэ и чарующий разлив реки Селенги.
И, конечно, мы погуляем по городу, вы узнаете самые интересные истории и места, которыми наполнены наши улицы.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Дацан «Ринпоче Багша»
- Смотровая площадка на лысой горе
- Площадь Советов
- Памятник В. И. Ленину
- Деревянные дома XIX века
- Улица Соборная
- Свято-Одигитриевский кафедральный собор XVIII века
- Набережная реки Уды
- Место основания города
- «Арбат», пешеходная туристическая зона
- Театр оперы и балета
- Купеческие торговые павильоны
- Старинная церковь с оригинальным фасадом
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
Программа экскурсии помогает более глубоко понять национальную культуру народов Бурятии. Мы посетим самые знаковые и интересные места в городе. И начнем с этнографического музея. Вы посетите один из самых почитаемых дацанов Ринпоче Багша, расположенный на самой красивой панорамной площадке в городе на Лысой горе. Здесь, как на ладони весь Улан-Удэ и чарующий разлив реки Селенги. И, конечно, мы погуляем по городу, вы узнаете самые интересные истории и места, которыми наполнены наши улицы.
Зимой особенно романтично гулять по заснеженным улочкам города Улан-Удэ. Вы посетите Площадь Советов с ледовым городком – любимым местом развлечения жителей города в зимнее время, где находится памятник В. И. Ленину в виде бюста, который является одним из крупнейших памятников Ленину в мире. Улан-Удэ славится и своими деревянными домами XIX века, где сохранился дух царской России. Улица Соборная, со старинными купеческими домами и резными кружевными наличниками, подарит Вам возможность окунуться в атмосферу настоящей пушистой деревенской зимы.
Мы пройдемся по самым знаковым местам силы нашего города, таким как Свято-Одигитриевский кафедральный собор XVIII века, набережная реки Уды, увидим воочию место основания нашего города.
Вы посетите «Арбат», пешеходную туристическую зону с новыми постройками и памятниками прошлых эпох. Мы заглянем в театр оперы и балета, прогуляемся мимо купеческих торговых павильонов и отыщем старинную церковь с оригинальным фасадом. Среди сибирских барочных особняков, советских построек и современной архитектуры вы ощутите, как живет и стремительно меняется город и народ, вбирая в себя лучшее от разных культур и эпох.
Улан-Удэ – это слияние мощнейших культур и народностей, каждая из которых по-своему интересна. Отражение вековых культур в облике нашего города никого не оставляет равнодушным.
Мы разберемся в особенностях сибирского зодчества, полюбуемся слиянием Уды и Селенги, крупнейшего притока Байкала. Выясним, почему именно Улан-Удэ стал столицей российского буддизма и как соседствуют друг с другом христианские, буддийские и языческие традиции. И конечно, обсудим, какие еще уголки города стоит исследовать и что в первую очередь попробовать в местных ресторанах и купить в местных магазинах.
Организационные детали:
- За время прогулки нам предстоит пройти около 6 километров, но при желании может быть организован трансфер.
- Экскурсию для вас проведет историк по образованию, буддолог, заядлая путешественница.
- Программа может быть исполнена по вашему желанию с любой другой вариацией и днем, и вечером, и на целый день.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Площадь Советов, Улан-Удэ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Предусмотрено предварительное бронирование по телефону и согласование деталей встречи
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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