Сейчас июль — это идеальное время.

Лучшие месяцы для посещения Иволгинского дацана и Байкала - с июня по сентябрь. В это время года комфортные условия для экскурсий и наслаждения природой. Духовное и природное единение особенно ярко ощущается в летние месяцы.

Иволгинский дацан - это буддийский монастырь в 40 км от Улан-Удэ, который является официальным центром буддизма в России. Здесь можно посетить главный соборный храм и дворец Хамбо ламы Д.Д. Этигэлова. Экскурсия проходит с аккредитованным гидом, который расскажет о культуре и традициях буддизма. Уникальная возможность увидеть Неиссякаемое Драгоценное Тело Хамбо ламы. Рекомендуется соответствующая одежда для посещения храма

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Улан-Удэ

Наталия Ваш гид в Улан-Удэ

Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Поездка в буддийский монастырь

Приглашаем вас в увлекательное путешествие в буддийский монастырский комплекс, расположенный всего в 40 км от Улан-Удэ. Это место является официальным центром буддизма в России и резиденцией духовного лидера буддистов, Пандито Хамбо ламы.

Что вас ждет?

Посещение территории монастыря.

Экскурсия в первый дуган и главный соборный храм.

Возможность стать свидетелем службы, если повезет.

Экскурсия во дворец Хамбо ламы Д. Д. Этигэлова, где хранится его Неиссякамое Драгоценное Тело.

Экскурсия с профессионалом

Нашу экскурсию проводит аккредитованный экскурсовод Иволгинским дацаном, который с радостью поделится с вами интересными фактами и историей этого священного места.

Важная информация

Перед посещением храма обратите внимание на требования к одежде:

Женщинам рекомендуется надевать длинные юбки, а также прикрывать плечи и декольте.

Мужчины должны быть в брюках (шорты не допускаются) и прикрывать нагие части тела.

Обувь должна быть без каблуков.

Погрузитесь в атмосферу буддизма и откройте для себя новые горизонты духовности и культуры!