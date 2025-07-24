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Иволгинский дацан и Байкал

Погрузитесь в атмосферу Тибета в России, посетив Иволгинский дацан и насладившись величием Байкала. Экскурсия обещает духовное обогащение и живописные виды
Иволгинский дацан - это буддийский монастырь в 40 км от Улан-Удэ, который является официальным центром буддизма в России. Здесь можно посетить главный соборный храм и дворец Хамбо ламы Д.Д. Этигэлова. Экскурсия проходит с аккредитованным гидом, который расскажет о культуре и традициях буддизма. Уникальная возможность увидеть Неиссякаемое Драгоценное Тело Хамбо ламы. Рекомендуется соответствующая одежда для посещения храма

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальный буддийский монастырь
  • 🕌 Духовное обогащение
  • 🏞️ Величие Байкала
  • 👨‍🏫 Экскурсия с аккредитованным гидом
  • 🧘‍♀️ Умиротворяющая атмосфера

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Иволгинского дацана и Байкала - с июня по сентябрь. В это время года комфортные условия для экскурсий и наслаждения природой. Духовное и природное единение особенно ярко ощущается в летние месяцы.
Сейчас июль — это идеальное время.
Иволгинский дацан и Байкал
Иволгинский дацан и Байкал
Иволгинский дацан и Байкал
Ближайшие даты:
31
июл3
авг4
авг5
авг7
авг9
авг10
авг
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Иволгинский дацан
  • Дворец Хамбо ламы Д.Д. Этигэлова

Описание экскурсии

Поездка в буддийский монастырь

Приглашаем вас в увлекательное путешествие в буддийский монастырский комплекс, расположенный всего в 40 км от Улан-Удэ. Это место является официальным центром буддизма в России и резиденцией духовного лидера буддистов, Пандито Хамбо ламы.

Что вас ждет?

  • Посещение территории монастыря.
  • Экскурсия в первый дуган и главный соборный храм.
  • Возможность стать свидетелем службы, если повезет.
  • Экскурсия во дворец Хамбо ламы Д. Д. Этигэлова, где хранится его Неиссякамое Драгоценное Тело.

Экскурсия с профессионалом

Нашу экскурсию проводит аккредитованный экскурсовод Иволгинским дацаном, который с радостью поделится с вами интересными фактами и историей этого священного места.

Важная информация

Перед посещением храма обратите внимание на требования к одежде:

  • Женщинам рекомендуется надевать длинные юбки, а также прикрывать плечи и декольте.
  • Мужчины должны быть в брюках (шорты не допускаются) и прикрывать нагие части тела.
  • Обувь должна быть без каблуков.

Погрузитесь в атмосферу буддизма и откройте для себя новые горизонты духовности и культуры!

По договорённости.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Долина реки Селенги
  • Иволгинская долина
  • Хребет Хамар-Дабан
  • Иволгинское гуннское городище
  • Хребет Сагаан-Дабан
  • Сопка Баян Тугад
  • Иволгинск
  • Село Верхняя Иволга
  • Буддийский монастырь Иволгинский дацан
  • Домики лам
  • Роща хии-морин
  • Барабаны хурдэ
  • Первый храм монастыря
  • Главный храм Согчен Дуган
  • Горный перевал Пыхта
  • Итанцинская долина
  • Село Батурино
  • Православный женский Сретенский монастырь
  • Река Хаим
  • Скала Черепаха
  • Порт Турка
  • Байкальская гавань
Что включено
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортные услуги (автомобиль)
  • Паломнический билет в Иволгинский дацан
Что не входит в цену
  • Паломнический билет для посещения дворца Д.Д. Этигэлова - 300 руб. /чел. хадак для подношения - 100 руб. (доплата за ожидание транспорта не требуется)
  • Посещение ламы астролога, эмчи ламы (ламы-лекаря) - любой размер пожертвования (возможна очередь): длительность консультации зависит от конкретного случая доплата за ожидание транспорта - 800 руб. /час лекарства платные
Место начала и завершения?
Ербанова, 7, автомобильная стоянка
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Форма одежды для посещения храма: женщинам желательно быть в длинных юбках
  • Плечи и декольте прикрыты
  • Обувь без каблуков. Мужчины в брюках (не в шортах)
  • Прикрыть нагие части тела
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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