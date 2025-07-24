Иволгинский дацан - это буддийский монастырь в 40 км от Улан-Удэ, который является официальным центром буддизма в России. Здесь можно посетить главный соборный храм и дворец Хамбо ламы Д.Д. Этигэлова. Экскурсия проходит с аккредитованным гидом, который расскажет о культуре и традициях буддизма. Уникальная возможность увидеть Неиссякаемое Драгоценное Тело Хамбо ламы. Рекомендуется соответствующая одежда для посещения храма
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальный буддийский монастырь
- 🕌 Духовное обогащение
- 🏞️ Величие Байкала
- 👨🏫 Экскурсия с аккредитованным гидом
- 🧘♀️ Умиротворяющая атмосфера
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Иволгинского дацана и Байкала - с июня по сентябрь. В это время года комфортные условия для экскурсий и наслаждения природой. Духовное и природное единение особенно ярко ощущается в летние месяцы.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Иволгинский дацан
- Дворец Хамбо ламы Д.Д. Этигэлова
Описание экскурсии
Поездка в буддийский монастырь
Приглашаем вас в увлекательное путешествие в буддийский монастырский комплекс, расположенный всего в 40 км от Улан-Удэ. Это место является официальным центром буддизма в России и резиденцией духовного лидера буддистов, Пандито Хамбо ламы.
Что вас ждет?
- Посещение территории монастыря.
- Экскурсия в первый дуган и главный соборный храм.
- Возможность стать свидетелем службы, если повезет.
- Экскурсия во дворец Хамбо ламы Д. Д. Этигэлова, где хранится его Неиссякамое Драгоценное Тело.
Экскурсия с профессионалом
Нашу экскурсию проводит аккредитованный экскурсовод Иволгинским дацаном, который с радостью поделится с вами интересными фактами и историей этого священного места.
Важная информация
Перед посещением храма обратите внимание на требования к одежде:
- Женщинам рекомендуется надевать длинные юбки, а также прикрывать плечи и декольте.
- Мужчины должны быть в брюках (шорты не допускаются) и прикрывать нагие части тела.
- Обувь должна быть без каблуков.
Погрузитесь в атмосферу буддизма и откройте для себя новые горизонты духовности и культуры!
По договорённости.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина реки Селенги
- Иволгинская долина
- Хребет Хамар-Дабан
- Иволгинское гуннское городище
- Хребет Сагаан-Дабан
- Сопка Баян Тугад
- Иволгинск
- Село Верхняя Иволга
- Буддийский монастырь Иволгинский дацан
- Домики лам
- Роща хии-морин
- Барабаны хурдэ
- Первый храм монастыря
- Главный храм Согчен Дуган
- Горный перевал Пыхта
- Итанцинская долина
- Село Батурино
- Православный женский Сретенский монастырь
- Река Хаим
- Скала Черепаха
- Порт Турка
- Байкальская гавань
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Транспортные услуги (автомобиль)
- Паломнический билет в Иволгинский дацан
Что не входит в цену
- Паломнический билет для посещения дворца Д.Д. Этигэлова - 300 руб. /чел. хадак для подношения - 100 руб. (доплата за ожидание транспорта не требуется)
- Посещение ламы астролога, эмчи ламы (ламы-лекаря) - любой размер пожертвования (возможна очередь): длительность консультации зависит от конкретного случая доплата за ожидание транспорта - 800 руб. /час лекарства платные
Место начала и завершения?
Ербанова, 7, автомобильная стоянка
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Форма одежды для посещения храма: женщинам желательно быть в длинных юбках
- Плечи и декольте прикрыты
- Обувь без каблуков. Мужчины в брюках (не в шортах)
- Прикрыть нагие части тела
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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