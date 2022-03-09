Приезд в Улан-Удэ.
Знакомство с духовной столицей буддизма России – Иволгинским дацаном, в котором находится известное на весь мир нетленное тело Хамбо-ламы Даши Итигэлова.
Выезд на Байкал до поселка Максимиха, по пути осматривая достопримечательности и делая остановки в священных местах: перевал Пыхта, речка Хаим и валун «Черепашка».
После долгой дороги восстановить силы поможет сытный ужин.
Этот день мы посвятим знакомству с таинственной и прекрасной Баргузинской долиной.
Сегодня мы посетим Дворец богини Янжима, познакомимся с хозяином долины «Буха-Шулуун» и побываем в Сувинской саксонии: живописнейшая композиция из скальных останцев до 50 метров в высоту.
Потом нас будет ждать вкусный и сытный обед из экологически чистых продуктов в местной деревенской семье.
Сегодня начинается наша экспедиция по льду Чивыркуйского залива!
Вояж по самым красивым пещерам и гротам, расположенным на островах Чивыркуйского залива – красивейшего залива на озере Байкал.
Ближе к вечеру нас ждут «жаркие процедуры»: нашей последней остановкой на сегодня будет бухта Змеевая, где каждый сможет окунуться в ванны с целебной водой, температура в которых доходит до +45С.
Наконец то отправляется в открытое море!
Для выхода в открытый Байкал, мы пересечем самый большой залив на Байкале, Баргузинский!
Побываем на нижнем изголовье полуострова Святой нос, здесь происходят сильные нажимы льда(нагромождения льда достигают 5-7 метров в высоту).
Здесь мы увидим чистый и абсолютно разный байкальский лед, покатаемся на коньках и ватрушках.
Далее мы отправимся на ледовый лагерь, где нас будет ждать баня, прорубь во льду и банный чан!
Рискнете искупнуться?)
В лагере будет теплое место для переодевания, отдыха, и теплый туалет.
Пришло время возвращаться обратно в Улан-Удэ: после завтрака мы выезжаем в сторону города.
Размещение в гостинице.
Обзорная экскурсия по городу и покупка сувениров.
Обед и ужин самостоятельно.
Сегодня мы прощаемся с Бурятией!
После завтрака, мы отвезем наших гостей в аэропорт или на ж/д вокзал г. Улан-Удэ.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».