Мы приглашаем вас в настоящую экспедицию на знакомство со священным озером, когда оно превращается в самый большой каток в мире. Это уникальный маршрут, который позволит познакомиться с жемчужинами восточного берега Байкала: величественным полуостровом Святой Нос и Чивыркуйским заливом, священной Баргузинской долиной и столицей Бурятии – городом Улан-Удэ.

Увидим своими глазами мощные торосы и сокуи, будем «бурханить», встречать закаты и любоваться звездным небом

Будем принимать ванную из горячего источника прямо на берегу озера, нас ждет баня, прорубь во льду и банный чан

Будем кататься на машине по чистейшему льду в Чивыркуйском заливе и объедем вокруг весь полуостров Святой Нос

Зарядимся энергетикой в Иволгинском дацане, познакомимся с местной культурой и традициями

Увидим чистый и абсолютно разный байкальский лед, покатаемся на коньках и ватрушках

Программа тура по дням

1 день Иволгинский дацан. Выезд на Байкал

Приезд в Улан-Удэ. Знакомство с духовной столицей буддизма России – Иволгинским дацаном, в котором находится известное на весь мир нетленное тело Хамбо-ламы Даши Итигэлова. Выезд на Байкал до поселка Максимиха, по пути осматривая достопримечательности и делая остановки в священных местах: перевал Пыхта, речка Хаим и валун «Черепашка». После долгой дороги восстановить силы поможет сытный ужин.

2 день Баргузинская долина

Этот день мы посвятим знакомству с таинственной и прекрасной Баргузинской долиной. Сегодня мы посетим Дворец богини Янжима, познакомимся с хозяином долины «Буха-Шулуун» и побываем в Сувинской саксонии: живописнейшая композиция из скальных останцев до 50 метров в высоту. Потом нас будет ждать вкусный и сытный обед из экологически чистых продуктов в местной деревенской семье.

3 день Экспедиция по льду Чивыркуйского залива

Сегодня начинается наша экспедиция по льду Чивыркуйского залива! Вояж по самым красивым пещерам и гротам, расположенным на островах Чивыркуйского залива – красивейшего залива на озере Байкал. Ближе к вечеру нас ждут «жаркие процедуры»: нашей последней остановкой на сегодня будет бухта Змеевая, где каждый сможет окунуться в ванны с целебной водой, температура в которых доходит до +45С.

4 день Баргузинский залив. Ледовый лагерь

Наконец то отправляется в открытое море! Для выхода в открытый Байкал, мы пересечем самый большой залив на Байкале, Баргузинский! Побываем на нижнем изголовье полуострова Святой нос, здесь происходят сильные нажимы льда(нагромождения льда достигают 5-7 метров в высоту). Здесь мы увидим чистый и абсолютно разный байкальский лед, покатаемся на коньках и ватрушках. Далее мы отправимся на ледовый лагерь, где нас будет ждать баня, прорубь во льду и банный чан! Рискнете искупнуться?) В лагере будет теплое место для переодевания, отдыха, и теплый туалет.

5 день Улан-Удэ

Пришло время возвращаться обратно в Улан-Удэ: после завтрака мы выезжаем в сторону города. Размещение в гостинице. Обзорная экскурсия по городу и покупка сувениров. Обед и ужин самостоятельно.

6 день Отъезд