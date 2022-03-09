По льду Чивыркуйского залива и Баргузинская долина

Мы приглашаем вас в настоящую экспедицию на знакомство со священным озером, когда оно превращается

4.7
3 отзыва
Мы приглашаем вас в настоящую экспедицию на знакомство со священным озером, когда оно превращается в самый большой каток в мире.

Это уникальный маршрут, который позволит познакомиться с жемчужинами восточного берега Байкала: величественным полуостровом Святой Нос и Чивыркуйским заливом, священной Баргузинской долиной и столицей Бурятии – городом Улан-Удэ.
По льду Чивыркуйского залива и Баргузинская долина
По льду Чивыркуйского залива и Баргузинская долина
По льду Чивыркуйского залива и Баргузинская долина
По льду Чивыркуйского залива и Баргузинская долина
По льду Чивыркуйского залива и Баргузинская долина
По льду Чивыркуйского залива и Баргузинская долина
По льду Чивыркуйского залива и Баргузинская долина
По льду Чивыркуйского залива и Баргузинская долина
По льду Чивыркуйского залива и Баргузинская долина
По льду Чивыркуйского залива и Баргузинская долина
По льду Чивыркуйского залива и Баргузинская долина
По льду Чивыркуйского залива и Баргузинская долина
По льду Чивыркуйского залива и Баргузинская долина
Ближайшие даты:
07
фев
14
фев
21
фев
28
фев
07
мар

Что вас ожидает 🤩

Самый большой каток в мире
Самый большой каток в мире
Увидим чистый и абсолютно разный байкальский лед, покатаемся на коньках и ватрушках
Знаменитый буддийский монастырь
Знаменитый буддийский монастырь
Зарядимся энергетикой в Иволгинском дацане, познакомимся с местной культурой и традициями
Драйв по льду Байкала
Драйв по льду Байкала
Будем кататься на машине по чистейшему льду в Чивыркуйском заливе и объедем вокруг весь полуостров Святой Нос
Ледовый лагерь
Ледовый лагерь
Будем принимать ванную из горячего источника прямо на берегу озера, нас ждет баня, прорубь во льду и банный чан
Бомбические фотографии
Бомбические фотографии
Увидим своими глазами мощные торосы и сокуи, будем «бурханить», встречать закаты и любоваться звездным небом

Программа тура по дням

1 день
Иволгинский дацан. Выезд на Байкал

Приезд в Улан-Удэ.

Знакомство с духовной столицей буддизма России – Иволгинским дацаном, в котором находится известное на весь мир нетленное тело Хамбо-ламы Даши Итигэлова.

Выезд на Байкал до поселка Максимиха, по пути осматривая достопримечательности и делая остановки в священных местах: перевал Пыхта, речка Хаим и валун «Черепашка».

После долгой дороги восстановить силы поможет сытный ужин.

Иволгинский дацан. Выезд на БайкалИволгинский дацан. Выезд на БайкалИволгинский дацан. Выезд на БайкалИволгинский дацан. Выезд на Байкал
2 день
Баргузинская долина

Этот день мы посвятим знакомству с таинственной и прекрасной Баргузинской долиной.

Сегодня мы посетим Дворец богини Янжима, познакомимся с хозяином долины «Буха-Шулуун» и побываем в Сувинской саксонии: живописнейшая композиция из скальных останцев до 50 метров в высоту.

Потом нас будет ждать вкусный и сытный обед из экологически чистых продуктов в местной деревенской семье.

Баргузинская долинаБаргузинская долинаБаргузинская долинаБаргузинская долина
3 день
Экспедиция по льду Чивыркуйского залива

Сегодня начинается наша экспедиция по льду Чивыркуйского залива!

Вояж по самым красивым пещерам и гротам, расположенным на островах Чивыркуйского залива – красивейшего залива на озере Байкал.

Ближе к вечеру нас ждут «жаркие процедуры»: нашей последней остановкой на сегодня будет бухта Змеевая, где каждый сможет окунуться в ванны с целебной водой, температура в которых доходит до +45С. 

Экспедиция по льду Чивыркуйского заливаЭкспедиция по льду Чивыркуйского заливаЭкспедиция по льду Чивыркуйского заливаЭкспедиция по льду Чивыркуйского залива
4 день
Баргузинский залив. Ледовый лагерь

Наконец то отправляется в открытое море!

Для выхода в открытый Байкал, мы пересечем самый большой залив на Байкале, Баргузинский!

Побываем на нижнем изголовье полуострова Святой нос, здесь происходят сильные нажимы льда(нагромождения льда достигают 5-7 метров в высоту).

Здесь мы увидим чистый и абсолютно разный байкальский лед, покатаемся на коньках и ватрушках.

Далее мы отправимся на ледовый лагерь, где нас будет ждать баня, прорубь во льду и банный чан!

Рискнете искупнуться?)

В лагере будет теплое место для переодевания, отдыха, и теплый туалет.

Баргузинский залив. Ледовый лагерьБаргузинский залив. Ледовый лагерьБаргузинский залив. Ледовый лагерьБаргузинский залив. Ледовый лагерь
5 день
Улан-Удэ

Пришло время возвращаться обратно в Улан-Удэ: после завтрака мы выезжаем в сторону города.

Размещение в гостинице.

Обзорная экскурсия по городу и покупка сувениров.

Обед и ужин самостоятельно.

Улан-УдэУлан-УдэУлан-Удэ
6 день
Отъезд

Сегодня мы прощаемся с Бурятией!

После завтрака, мы отвезем наших гостей в аэропорт или на ж/д вокзал г. Улан-Удэ.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту/жд вокзале г. Улан-Удэ и трансфер в гостиницу
  • Трансфер на протяжении всего маршрута
  • Проживание в благоустроенных номерах в поселке Усть-Баргузин/Максимиха, и благоустроенное жилье в городе Улан-Удэ
  • 3 разовое питание (завтраки, обеды, перекусы, ужины) в зависимости от программы дня
  • Все экскурсии по программе
  • Вход в национальный парк
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
  • Сувениры
  • Алкоголь
  • Проживание в Улан-Удэ до или после окончания тура
Место начала и завершения?
Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
9 мар 2022
Поездка прошла великолепно!!! Спасибо большое за грамотно разработанный маршрут. Гостеприимство, организация поездок по Байкалу шикарны!!! Спасибо Николаю и Владимиру! Хороша кухня во всех местах наших обедов. В отеле в Максимиха повара очень внимательны, готовят даже по индивидуальному заказу. Единственное, что хотелось бы, чтоб обзорная экскурсия по Улан-Удэ была полной,с автоэкскурсией по всему городу, а не только по двум центральным улицам! Впечатлений очень много, особенно положительных эмоций! Пишу очередной очерк об этом моем путешествии. Обязательно Вам пришлю! Полагаю, это будет реклама для сомневающихся куда поехать😂! Очень Вам признательна и благодарна! Спасибо!!! 😍😍😍❤️🙏🙏🙏
В
8 мар 2018
Всё хорошо.
Р
19 дек 2017
Хотим поблагодарить туроператора за помощь в организации нашего тура. Так же благодарим гидов за интересные экскурсии, рассказы и полную информацию. Хотим так же отметить, что люди, работающие в агентстве очень внимательны, предупредительны, стараются оперативно разрешать все возникающие сложности, проблемы и недоразумения. В любое время можно связаться с менеджерами, которые всегда находят оптимальное решение в непростой ситуации. Спасибо за отдых на Ольхоне.

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