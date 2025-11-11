Дмитрий — ваша команда гидов в Улан-Удэ

Провели экскурсии для 1766 туристов

Я Дмитрий, родился в Улан-Удэ и учился в Иркутске. Благодаря многолетней работе на Байкале изучил сферу гостеприимства вдоль и поперёк. Мои специализации: остров Ольхон и Бурятия, мореходство на Байкале, ледовые дороги Байкала. Наша команда в первую очередь занимается поездками в городах Иркутск и Улан-Удэ. Специализируемся на турах из города Иркутска на остров Ольхон и из города Улан-Удэ в посёлок Усть-Баргузин.