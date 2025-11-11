Путешествие в Иволгинский дацан - это уникальная возможность познакомиться с буддизмом в России. Здесь находится нетленное тело ламы Итигэлова, что делает это место особенным. Маршрут проходит через пять дацанов, каждый
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Пять уникальных дацанов
- 🙏 Нетленное тело ламы Итигэлова
- 🌊 Озеро Гусиное и его история
- 📜 История буддизма в России
- 🏛 Архитектура храмов
- 🚗 Комфортное путешествие
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
- Иволгинский дацан
- Озеро Гусиное
Описание экскурсии
- Мы побываем в пяти дацанах, каждый из которых иллюстрирует определённый этап развития буддизма в России.
- Вы приоткроете дверь знаний об этой религии и ближе познакомитесь с чудом нетленного тела ламы Итигэлова.
- Исследуете дацаны в речных долинах в районе озера Гусиное — здесь буддизм существует более трёх столетий.
- Мы побываем в дацане, который был центром буддизма в Российской империи.
- Посетим места, где жил и работал Итигэлов.
- Мы расскажем, как именно Бурятия стала центром буддизма.
- А ещё полюбуемся яркой храмовой архитектурой и нарядным убранством дацанов.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Corolla или подобного класса.
- Дополнительно (по желанию) оплачивается обед в кафе бурятской кухни (200–500 ₽ с чел.).
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 12 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Провели экскурсии для 1766 туристов
Я Дмитрий, родился в Улан-Удэ и учился в Иркутске. Благодаря многолетней работе на Байкале изучил сферу гостеприимства вдоль и поперёк. Мои специализации: остров Ольхон и Бурятия, мореходство на Байкале, ледовые дороги Байкала. Наша команда в первую очередь занимается поездками в городах Иркутск и Улан-Удэ. Специализируемся на турах из города Иркутска на остров Ольхон и из города Улан-Удэ в посёлок Усть-Баргузин.Задать вопрос
