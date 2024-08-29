Ушканьи острова: царство байкальских нерп и муравейников (всё включено)
Водная прогулка в Улан-Удэ - увлекательное путешествие по живописным местам Забайкальского национального парка
Весь день проведёте среди заповедной природы края. Проедете по Забайкальскому национальному парку с остановками. Понаблюдаете за байкальскими нерпами в естественной среде обитания. Увидите место-рекордсмен по плотности муравейников в России. Оцените читать дальше
красоту мраморных пляжей и лиственниц. Примете оздоровительные термальные ванны. И подкрепитесь блюдами из рыбы.
Всё путешествие вас будет сопровождать профессиональный гид, который расскажет об объектах маршрута, природе края и местных легендах. Происхождение названий островов, байкальская нерпа - об этом и не только вы узнаете на экскурсии
5 причин купить эту прогулку
🚤 Прогулка на скоростном катере
🐻 Наблюдение за байкальскими нерпами
🏞️ Посещение Забайкальского национального парка
🍽️ Обед из традиционных рыбных блюд
🛁 Приём термальных ванн
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00
Что можно увидеть
Бормашовые озёра
Баргузинский залив
Арангатуйский перешеек
Полуостров Святой нос
Ушканьи острова
Описание водной прогулки
План путешествия
7:00 — выезд из Улан-Удэ. Далее по маршруту забираем путешественников из: — Гремячинска в 9:20 — Турки в 9:40 — Горячинска в 10:00 — Максимихи в 11:00 — Усть-Баргузина в 11:30 12:00 — 14:00 — прибытие в Забайкальский национальный парк. Будет 4 остановки, на которых вы познакомитесь с достопримечательностями поближе. Увидите Бормашовые озёра, погуляете по берегу Баргузинского залива и местности «Вышка». Попробуете кристально чистую горную воду на бурхане «Буртуй». А также увидите Арангатуйский перешеек с особой флорой и полуостров Святой нос, где можно встретить следы медведя. 14:00 — 15:00 — прибытие в Монахово. На скоростном катере едем до села Катунь, где в рыбацком доме для вас приготовят обед из традиционных рыбных блюд 15:00 — 16:30 — прогулка до Ушканьих островов. Небольшая остановка на о. Голом. Вы понаблюдаете за птичьим базаром, устроите фотосессию, покормите чаек. А также увидите острова Бакланий, Белый камень и Байкальский камешек 16:30 — 17:30 — наблюдение за нерпами и прогулка по живописным мраморным пляжам 17:30 — 18:30 — переход в бухту Змеиную 18:30 — 19:30 — приём сероводородных ванн 19:30 — 20:00 — возвращение в Монахово 20:00 — 20:30 — посещение смотровой площадки 20:30 — 23:00 — обратный путь
Всё путешествие вас будет сопровождать профессиональный гид, который расскажет об объектах маршрута, природе края и местных легендах. Происхождение названий островов, байкальская нерпа — об этом и не только вы узнаете на экскурсии.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на автобусе Mercedes, прогулка на кораблике, полноценный обед, плотный перекус, посещение термальных ванн и сопровождение гида
На корабле есть пледы и таблетки от укачивания
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Улан-Удэ или других местах по маршруту (смотрите план путешествия)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00 и 10:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Улан-Удэ
Провела экскурсии для 42 туристов
Наша компания — официальный туроператор России. Мы работаем в сфере туризма уже более 15 лет. Офис находится в Республике Бурятия. Мы живём и выросли здесь, на Байкале, поэтому знаем всё читать дальше
про эти удивительные, красивые и сказочные места. Мы познакомим вас с местной культурой, обычаями и легендами. Покажем святые места и расскажем всё о них. Для путешествий по воде имеются корабли, а также комфортабельная яхта бизнес-класса. Важная информация: у нас, конечно же, имеется лицензия на перевозку пассажиров водным транспортом. Мы принимаем все необходимые меры для безопасного, комфортного и интересного отдыха наших гостей. С нами ваш отдых станет незабываемым!