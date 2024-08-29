красоту мраморных пляжей и лиственниц. Примете оздоровительные термальные ванны. И подкрепитесь блюдами из рыбы. Всё путешествие вас будет сопровождать профессиональный гид, который расскажет об объектах маршрута, природе края и местных легендах. Происхождение названий островов, байкальская нерпа - об этом и не только вы узнаете на экскурсии

Описание водной прогулки

План путешествия

7:00 — выезд из Улан-Удэ. Далее по маршруту забираем путешественников из:

— Гремячинска в 9:20

— Турки в 9:40

— Горячинска в 10:00

— Максимихи в 11:00

— Усть-Баргузина в 11:30

12:00 — 14:00 — прибытие в Забайкальский национальный парк. Будет 4 остановки, на которых вы познакомитесь с достопримечательностями поближе. Увидите Бормашовые озёра, погуляете по берегу Баргузинского залива и местности «Вышка». Попробуете кристально чистую горную воду на бурхане «Буртуй». А также увидите Арангатуйский перешеек с особой флорой и полуостров Святой нос, где можно встретить следы медведя.

14:00 — 15:00 — прибытие в Монахово. На скоростном катере едем до села Катунь, где в рыбацком доме для вас приготовят обед из традиционных рыбных блюд

15:00 — 16:30 — прогулка до Ушканьих островов. Небольшая остановка на о. Голом. Вы понаблюдаете за птичьим базаром, устроите фотосессию, покормите чаек. А также увидите острова Бакланий, Белый камень и Байкальский камешек

16:30 — 17:30 — наблюдение за нерпами и прогулка по живописным мраморным пляжам

17:30 — 18:30 — переход в бухту Змеиную

18:30 — 19:30 — приём сероводородных ванн

19:30 — 20:00 — возвращение в Монахово

20:00 — 20:30 — посещение смотровой площадки

20:30 — 23:00 — обратный путь

Всё путешествие вас будет сопровождать профессиональный гид, который расскажет об объектах маршрута, природе края и местных легендах. Происхождение названий островов, байкальская нерпа — об этом и не только вы узнаете на экскурсии.

Организационные детали