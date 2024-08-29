Ушканьи острова: царство байкальских нерп и муравейников (всё включено)

Водная прогулка в Улан-Удэ - увлекательное путешествие по живописным местам Забайкальского национального парка
Весь день проведёте среди заповедной природы края. Проедете по Забайкальскому национальному парку с остановками. Понаблюдаете за байкальскими нерпами в естественной среде обитания. Увидите место-рекордсмен по плотности муравейников в России. Оцените
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красоту мраморных пляжей и лиственниц. Примете оздоровительные термальные ванны. И подкрепитесь блюдами из рыбы.

Всё путешествие вас будет сопровождать профессиональный гид, который расскажет об объектах маршрута, природе края и местных легендах. Происхождение названий островов, байкальская нерпа - об этом и не только вы узнаете на экскурсии

5 причин купить эту прогулку

  • 🚤 Прогулка на скоростном катере
  • 🐻 Наблюдение за байкальскими нерпами
  • 🏞️ Посещение Забайкальского национального парка
  • 🍽️ Обед из традиционных рыбных блюд
  • 🛁 Приём термальных ванн
    • Ушканьи острова: царство байкальских нерп и муравейников (всё включено)
    Ушканьи острова: царство байкальских нерп и муравейников (всё включено)
    Ушканьи острова: царство байкальских нерп и муравейников (всё включено)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00

    Что можно увидеть

  • Бормашовые озёра
  • Баргузинский залив
  • Арангатуйский перешеек
  • Полуостров Святой нос
  • Ушканьи острова

    • Описание водной прогулки

    План путешествия

    7:00 — выезд из Улан-Удэ. Далее по маршруту забираем путешественников из:
    — Гремячинска в 9:20
    — Турки в 9:40
    — Горячинска в 10:00
    — Максимихи в 11:00
    — Усть-Баргузина в 11:30
    12:00 — 14:00 — прибытие в Забайкальский национальный парк. Будет 4 остановки, на которых вы познакомитесь с достопримечательностями поближе. Увидите Бормашовые озёра, погуляете по берегу Баргузинского залива и местности «Вышка». Попробуете кристально чистую горную воду на бурхане «Буртуй». А также увидите Арангатуйский перешеек с особой флорой и полуостров Святой нос, где можно встретить следы медведя.
    14:00 — 15:00 — прибытие в Монахово. На скоростном катере едем до села Катунь, где в рыбацком доме для вас приготовят обед из традиционных рыбных блюд
    15:00 — 16:30 — прогулка до Ушканьих островов. Небольшая остановка на о. Голом. Вы понаблюдаете за птичьим базаром, устроите фотосессию, покормите чаек. А также увидите острова Бакланий, Белый камень и Байкальский камешек
    16:30 — 17:30 — наблюдение за нерпами и прогулка по живописным мраморным пляжам
    17:30 — 18:30 — переход в бухту Змеиную
    18:30 — 19:30 — приём сероводородных ванн
    19:30 — 20:00 — возвращение в Монахово
    20:00 — 20:30 — посещение смотровой площадки
    20:30 — 23:00 — обратный путь

    Всё путешествие вас будет сопровождать профессиональный гид, который расскажет об объектах маршрута, природе края и местных легендах. Происхождение названий островов, байкальская нерпа — об этом и не только вы узнаете на экскурсии.

    Организационные детали

    • В стоимость включено: трансфер на автобусе Mercedes, прогулка на кораблике, полноценный обед, плотный перекус, посещение термальных ванн и сопровождение гида
    • На корабле есть пледы и таблетки от укачивания
    • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

    ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00 и 10:00

    Выбрать дату

    Стоимость водной прогулки

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный15 600 ₽
    Дети до 3 летБесплатно
    Дети от 3 до 19 лет12 480 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В Улан-Удэ или других местах по маршруту (смотрите план путешествия)
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00 и 10:00
    Экскурсия длится около 12 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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