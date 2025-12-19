Встретим вас в аэропорту или на вокзале и позавтракаем. Затем отправимся в Иволгинский дацан — главный буддийский центр России. Монах проведёт экскурсию и расскажет об обрядах и традициях.

Здесь находятся мощи Хамбо ламы Итигэлова, пролежавшие в земле более 70 лет без признаков тления. Если храм будет открыт, желающие смогут совершить поклонение. По желанию можно также посетить ламу-астролога или лекаря. В дацане можно приобрести буддийские сувениры и обереги.

После — обед с традиционными буузами, которые готовят рядом с дацаном.

Далее едем к Байкалу, в посёлок Горячинск, известный минеральными источниками и целебным климатом. Заселяемся в отель, ужинаем и отдыхаем.