Вы посетите главный буддийский центр России — Иволгинский дацан, экскурсию по святыне для нас проведёт монах.
Насладитесь этнопрограммой: услышите
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой: ветровку, тёплые вещи, головной убор, 2 пары удобной обуви с фиксированной пяткой, резиновые шлёпки, крема с SPF-защитой от солнца, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник.
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание: завтраки и ужины в отеле, обеды в кафе. Возможна организация вегетарианского питания.
Транспорт. В зависимости от размера группы легковой автомобиль, минивэн или микроавтобус: Toyota Hiace, Mercedes-Benz Sprinter, Fiat Ducato, Ford. Также будем передвигаться на яхте, корабле типа «Ярославец», скоростном катере. Зимой — на хивусе (судне на воздушной подушке).
Дети. Возможно участие с любого возраста.
Возможно проведение тура в индивидуальном формате.
Тур доступен для бронирования в любой день в период с 25.05.2025 по 30.09.2025 и с 15.12.2025 по 30.03.2026.
Программа тура по дням
Прибытие в Улан-Удэ, посещение Иволгинского дацана и переезд в Горячинск
Встретим вас в аэропорту или на вокзале и позавтракаем. Затем отправимся в Иволгинский дацан — главный буддийский центр России. Монах проведёт экскурсию и расскажет об обрядах и традициях.
Здесь находятся мощи Хамбо ламы Итигэлова, пролежавшие в земле более 70 лет без признаков тления. Если храм будет открыт, желающие смогут совершить поклонение. По желанию можно также посетить ламу-астролога или лекаря. В дацане можно приобрести буддийские сувениры и обереги.
После — обед с традиционными буузами, которые готовят рядом с дацаном.
Далее едем к Байкалу, в посёлок Горячинск, известный минеральными источниками и целебным климатом. Заселяемся в отель, ужинаем и отдыхаем.
Этнопрограмма: национальная кухня, песни, танцы и предсказания
Утро начнём со вкусного завтрака. Дальше вас ждёт этнопрограмма на берегу Байкала. Вас по всем обычаям встретят местные жители в национальных костюмах, проведут в юрту с панорамными окнами, расскажут легенды, загадают загадки и даже дадут предсказания. А ещё научат танцевать традиционный бурятский танец ёхор. Вы услышите сказки и народные песни в живом исполнении.
На обед нам подадут рыбацкую уху из свежего омуля, ассорти из жареного омуля и омуля в кляре, сугудай из омуля, овощную нарезку, деревенскую картошечку, бурятские буузы, а на десерт — вкуснейший домашний пирог по местному рецепту.
Вечером — ужин и отдых.
Красоты Чивыркуйского залива и купание в термах в бухте Змеевой
После завтрака отправимся к Чивыркуйскому заливу. Будем любоваться Баргузинским заливом и Чивыркуйским перешейком и поднимемся на смотровую площадку в Монахово за лучшими пейзажами.
Пообедаем блюдами домашней кухни, увидим острова Малый Кылтыгей и Белый камень, а затем прибудем в бухту Змеевую, чтобы принять ванны с минеральной водой прямо под открытым небом и с видом на Байкал. Есть 3 термы с разной температурой: от 20 до 45 градусов. Считается, что купание в термах улучшает и здоровье, и настроение.
Водное путешествие на Ольхон: скала Три Брата, мыс Хобой и мыс Любви
Сегодня будем исследовать остров Ольхон, путешествуя на судне. Вы увидите скалы Три Брата у мыса Саган-Хушун и узнаете удивительную легенду, связанную с этим местом. Посетите мыс Хобой, полюбуетесь скульптурой «Хранитель Байкала» и побываете на мысе Любви.
Завтрак, обед и ужин — на корабле.
Прибытие в Улан-Удэ и экскурсия по городу
После завтрака поедем в Улан-Удэ. По прибытии начнём экскурсию по Улан-Удэ (без отдельного сопровождающего). Вы побываете на площади Советов, где находится самая большая статуя головы Ленина в мире. Подниметесь на обзорную площадку в дацане «Ринпоче Багша», откуда полюбуетесь панорамой города, речкой Селенгой и кругом очищения. У вас будет время, чтобы пройтись по сувенирным лавкам.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт. На этом наш тур завершён, до новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|86 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
- Купание в термальных источниках
Что не входит в цену
- Билеты до Улан-Удэ и обратно
- Страховка
- Доплата за 1-местное размещение - от 10 000 ₽ до 30 000 ₽
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт