Экскурсии со скидкой в Ульяновске до 5%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Ульяновске, цены от 3325 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Мастер-класс по рисованию акварелью в Винновской роще
Пешая
2.5 часа
-
5%
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мастер-класс по рисованию акварелью
Уникальная возможность освоить акварельные техники на пленэре в историческом месте Ульяновска. Узнайте тайны Винновской рощи и создайте шедевр
Начало: У беседки Гончарова в Винновской роще
Завтра в 11:30
23 авг в 11:00
от 3800 ₽4000 ₽ за всё до 6 чел.
Мастер-класс по акварели в кофейне Ульяновска
2.5 часа
-
5%
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Личный мастер-класс по акварели в уютной кофейне Ульяновска
Погрузитесь в атмосферу творчества и уюта на мастер-классе по акварели в одной из лучших кофеен Ульяновска. Создайте свою картину, наслаждаясь вкусным кофе
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3420 ₽3600 ₽ за всё до 2 чел.
Акварельный мастер-класс в кофейне у Прибрежного парка в Ульяновске
2.5 часа
-
5%
Индивидуальная
до 2 чел.
Акварельный мастер-класс в кофейне
Откройте для себя акварельное искусство в уютной кофейне Ульяновска. Погрузитесь в творчество, наслаждаясь видом на парк и чашечкой ароматного напитка
Начало: У Прибрежного парка
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3325 ₽3500 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    9 января 2025
    Мастер-класс по акварели в кофейне Ульяновска
    Моим девочкам понравилось. Им по 16 лет, обе рисуют, но не акварелью. Решили пойти на мастер-класс, чтобы поучиться техникам. Регина
    читать дальше

    им объясняла, показывала, рисовала с ними сама. У девочек получились абсолютно разные рисунки, хотя они рисовали пейзаж по одному фото. Но это и хорошо, т. к. показывает их индивидуальность. Я сидела за отдельным столиком, чтобы не мешать, но по рассказу девчат поняла, что мастер-класс был интересен и полезен для них.

  • А
    Алсу
    3 января 2025
    Мастер-класс по акварели в кофейне Ульяновска
    Это был потрясающий МК. Мы были с мамой 28.12. Регина с интересом и увлечённо все объясняла и рассказывала. Мы выбрали
    читать дальше

    фотографию заката и рисовали по ней. Все материалы были предоставлены мастером. Она уделяла много внимания нам, все аодробно объясняла нам. Мама вообще рисовала впервые и была в восторге)) а ещё в Dali потрясающий кофе. Спасибо 😇

  • Е
    Елена
    3 ноября 2024
    Мастер-класс по акварели в кофейне Ульяновска
    Хочу сказать большое спасибо Регине. Была очень комфортная атмосфера на мастер-классе. Регина вместе с акварелью творят чудеса.

