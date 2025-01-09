-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Мастер-класс по рисованию акварелью
Уникальная возможность освоить акварельные техники на пленэре в историческом месте Ульяновска. Узнайте тайны Винновской рощи и создайте шедевр
Начало: У беседки Гончарова в Винновской роще
Завтра в 11:30
23 авг в 11:00
от 3800 ₽
4000 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 2 чел.
Личный мастер-класс по акварели в уютной кофейне Ульяновска
Погрузитесь в атмосферу творчества и уюта на мастер-классе по акварели в одной из лучших кофеен Ульяновска. Создайте свою картину, наслаждаясь вкусным кофе
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3420 ₽
3600 ₽ за всё до 2 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 2 чел.
Акварельный мастер-класс в кофейне
Откройте для себя акварельное искусство в уютной кофейне Ульяновска. Погрузитесь в творчество, наслаждаясь видом на парк и чашечкой ароматного напитка
Начало: У Прибрежного парка
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3325 ₽
3500 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна9 января 2025Моим девочкам понравилось. Им по 16 лет, обе рисуют, но не акварелью. Решили пойти на мастер-класс, чтобы поучиться техникам. Регина
- ААлсу3 января 2025Это был потрясающий МК. Мы были с мамой 28.12. Регина с интересом и увлечённо все объясняла и рассказывала. Мы выбрали
- ЕЕлена3 ноября 2024Хочу сказать большое спасибо Регине. Была очень комфортная атмосфера на мастер-классе. Регина вместе с акварелью творят чудеса.
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Скидки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ульяновске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ульяновске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в августе 2025
Сейчас в Ульяновске в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 3325 до 3800 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Скидки в Ульяновске на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 5%!. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2025