Мастер-класс по рисованию акварелью в Винновской роще

Этот мастер-класс предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу прошлых веков и освоить техники рисования акварелью.
Пленэр проходит у мемориальной беседки Гончарова, расположенной на территории бывшей дворянской усадьбы.
Участники узнают историю этого живописного
Пленэр проходит у мемориальной беседки Гончарова, расположенной на территории бывшей дворянской усадьбы.
Участники узнают историю этого живописного
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Уникальный пленэр
- 🏛 Исторические места
- 🌳 Природа и свежий воздух
- 📸 Отличные фото
- 🖌 Обучение акварели
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Беседка Гончарова
- Склеп конца 19 века
- Панорамный вид на Волгу
- Реликтовый лес
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Этот мастер-класс понравится и тем, кто в Ульяновске впервые, и путешественникам, желающим увидеть не центральную часть города, а ту, что известна далеко не каждому местному.
Интересные места на маршруте
- Беседка Гончарова, которую возводили трижды
- Склеп конца 19 века, расположенный около беседки. Он строился последней из рода Киндяковых, в военные годы в нем жили люди, а теперь он притягивает местных жителей и путешественников своими легендами. В него даже можно спуститься при хорошей погоде
- Панорамный вид на реку Волгу. Здесь получаются отличные фотографии. Именно этот вид и будем рисовать на пленэре
- Реликтовый лес, в котором расположена беседка Гончарова. Он старше самого города Ульяновска, о нём ходит множество легенд. При этом добраться к нему совсем просто
Организационные детали
- Мастер-класс проходит на природе, поэтому рекомендую взять средства от комаров и клещей, а также бутылку с водой
- Надевайте удобную обувь, чтобы с комфортом ходить по лесу и спускаться в склеп (при желании)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У беседки Гончарова в Винновской роще
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Регина — ваш гид в Ульяновске
Я родилась и живу в Ульяновске, занимаюсь краеведением и литературой, работаю с акварелью. С любовью расскажу вам о Винновской роще и покажу её живописные пейзажи, которые так и хочется зарисовать. В процессе обучу вас основам акварели, чтобы вы могли взять с собой впечатления от поездки и сохранить их в том числе в виде рисунка.Задать вопрос
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