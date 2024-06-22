1 чел.
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Индивидуальная
1.5 часа
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Прогулка по историческому центру Ульяновска между площадями Ленина и Соборной. Виды на Волгу, старинные здания и памятники
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ульяновску
Увидеть главные достопримечательности, посидеть на диване Обломова и узнать три имени города
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
Познакомиться с ключевыми местами города на пешеходной экскурсии
Начало: У памятника «Борцам революции»
1 июля в 18:00
2 июля в 18:00
от 3 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена22 июня 2024Огромное спасибо за экскурсию Юлии! Очень интересно и самое главное никуда не торопясь прошлись по указанному маршруту. Юля, очень тепло и интересно рассказала о достопримечательностях. Нашей компании очень понравилось! Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Самое главное»
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