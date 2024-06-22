Е Елена

Огромное спасибо за экскурсию Юлии! Очень интересно и самое главное никуда не торопясь прошлись по указанному маршруту. Юля, очень тепло и интересно рассказала о достопримечательностях. Нашей компании очень понравилось! Рекомендуем.