Увидеть самое главное в Ульяновске

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Ульяновске, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Прогулка по историческому центру Ульяновска между площадями Ленина и Соборной. Виды на Волгу, старинные здания и памятники
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ульяновску
Увидеть главные достопримечательности, посидеть на диване Обломова и узнать три имени города
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 7 чел.
Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
Познакомиться с ключевыми местами города на пешеходной экскурсии
Начало: У памятника «Борцам революции»
1 июля в 18:00
2 июля в 18:00
от 3 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    22 июня 2024
    Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
    Огромное спасибо за экскурсию Юлии! Очень интересно и самое главное никуда не торопясь прошлись по указанному маршруту. Юля, очень тепло и интересно рассказала о достопримечательностях. Нашей компании очень понравилось! Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ульяновске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
  2. Обзорная экскурсия по Ульяновску
  3. Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
Какие места ещё посмотреть в Ульяновске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Ленина
  3. Набережная
  4. Соборная площадь
  5. Краеведческий музей
  6. Памятник Богдану Хитрово
  7. Памятник букве "Ё"
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в июне 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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