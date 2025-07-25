Уникальная возможность погрузиться в атмосферу старого Симбирска через квест-аудиоспектакль.
Участники услышат колокольный звон, шум городской жизни и даже попробуют на вкус эксклюзивный напиток. На маршруте вас ждут знаковые места, такие как Дом Гончарова и Соборная площадь. Интерактивная программа позволит вам не только узнать историю, но и почувствовать её на себе. Аудиосопровождение и чуткий гид сделают это путешествие незабываемым
5 причин купить этот квест
- 🎧 Погружение в атмосферу старого Симбирска
- 🏛 Посещение знаковых мест Ульяновска
- 🎶 Аудиосопровождение с историческими звуками
- 🍹 Дегустация эксклюзивного напитка
- 🕺 Обучение танцу полонез
Что можно увидеть
- Дом Гончарова
- Кадетский корпус
- Памятник Суворову
- Драматический театр им. Гончарова
- Ресторан «Троицкий»
- Соборная площадь
- Памятник Ленину
- Сквер «Новый венец»
- Памятник Богдану Хитрово
Описание квеста
На квесте:
- Вы услышите звуки старого Симбирска: колокольный звон церквей, шум городской жизни, голоса и шорох шагов сопровождающих вас героев.
- Попробуете на вкус эксклюзивный напиток.
- Найдёте несколько колобков.
Маршрут будет таким:
Организационные детали
- Экскурсия предполагает интерактивную программу в группе, поэтому целесообразно посещать её минимум вдвоём.
- Перед квестом вы получите необходимое аудиооборудование.
- На прогулке вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе музея «Дом И.А. Гончарова»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Ульяновске
Мы - команда автономной некоммерческой организации социальных, образовательных и экскурсионных проектов «СимбирСити» – зарегистрированный принимающий и отправляющий туроператор в Ульяновской области с регистрационным номером РТО В031-00161-77/01599291. С 2009 года мы занимаемся приемом туристов в Ульяновске и Ульяновской области. Готовы с удовольствием принять гостей и жителей города, составить интересную экскурсионную программу под любой запрос, рассчитать, организовать и выполнить её.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
25 июл 2025
Отличный и доступный вариант времяпрепровождения!
Понравится и детям и взрослым- постоянно какие-то интерактивы, круто озвученые диалоги, в общем полное погружение) не дают ребята скучать на прогулке!
Вера
25 июл 2025
Замечательная экскурсия-аудиоспектакль с погружением в историю старинного Симбирска и круговорот ярких событий города.
Советую посетить эту экскурсию.
Алёна
23 июл 2025
Побывала на потрясающем квесте-аудиоспектакле "Ваня Гончаров рассказывает…" — это не просто прогулка, а настоящее путешествие в прошлое!
В наушниках город оживает: ты и зритель, и участник действия. Особенно запомнились интерактивные моменты и неожиданный мастер-класс по бальным танцам.
Если хотите новых эмоций и нестандартного формата — очень рекомендую! 🥰
В наушниках город оживает: ты и зритель, и участник действия. Особенно запомнились интерактивные моменты и неожиданный мастер-класс по бальным танцам.
Елена
23 июл 2025
Была на экскурсии «Ваня Гончаров рассказывает» туристической компании. Сделала себе симпатичный летний подарок! В полном восторге, так как все театрализованное действо было продумано до мелочей! На протяжении всей экскурсии ждали
А
Анастасия
21 июл 2025
Добрый день!
Спасибо за замечательную квест-экскурсию “Ваня Гончаров рассказывает…»
Мы были в Ульяновске всего одни сутки. Хотелось составить впечатление о городе. И чтобы оно было правильное, составленное не только нашими глазами, но
Спасибо за замечательную квест-экскурсию “Ваня Гончаров рассказывает…»
