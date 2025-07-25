Мои заказы

Квест-аудиоспектакль в Ульяновске «Ваня Гончаров рассказывает…»

Путешествие в прошлое Ульяновска с аудиогидом Ваней Гончаровым. Откройте для себя звуки старого Симбирска и погрузитесь в атмосферу города
Уникальная возможность погрузиться в атмосферу старого Симбирска через квест-аудиоспектакль.

Участники услышат колокольный звон, шум городской жизни и даже попробуют на вкус эксклюзивный напиток. На маршруте вас ждут знаковые места, такие как Дом Гончарова и Соборная площадь. Интерактивная программа позволит вам не только узнать историю, но и почувствовать её на себе. Аудиосопровождение и чуткий гид сделают это путешествие незабываемым
5
5 отзывов

5 причин купить этот квест

  • 🎧 Погружение в атмосферу старого Симбирска
  • 🏛 Посещение знаковых мест Ульяновска
  • 🎶 Аудиосопровождение с историческими звуками
  • 🍹 Дегустация эксклюзивного напитка
  • 🕺 Обучение танцу полонез
Квест-аудиоспектакль в Ульяновске «Ваня Гончаров рассказывает…»© Алексей
Квест-аудиоспектакль в Ульяновске «Ваня Гончаров рассказывает…»© Алексей
Квест-аудиоспектакль в Ульяновске «Ваня Гончаров рассказывает…»© Алексей

Что можно увидеть

  • Дом Гончарова
  • Кадетский корпус
  • Памятник Суворову
  • Драматический театр им. Гончарова
  • Ресторан «Троицкий»
  • Соборная площадь
  • Памятник Ленину
  • Сквер «Новый венец»
  • Памятник Богдану Хитрово

Описание квеста

На квесте:

  • Вы услышите звуки старого Симбирска: колокольный звон церквей, шум городской жизни, голоса и шорох шагов сопровождающих вас героев.
  • Попробуете на вкус эксклюзивный напиток.
  • Найдёте несколько колобков.

Маршрут будет таким:

  • Дом Гончарова.
  • Кадетский корпус.
  • Памятник Суворову.
  • Драматический театр им. Гончарова.
  • Ресторан «Троицкий».
  • Соборная площадь.
  • Памятник Ленину.
  • Сквер «Новый венец».
  • Памятник Богдану Хитрово.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает интерактивную программу в группе, поэтому целесообразно посещать её минимум вдвоём.
  • Перед квестом вы получите необходимое аудиооборудование.
  • На прогулке вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе музея «Дом И.А. Гончарова»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Ульяновске
Мы - команда автономной некоммерческой организации социальных, образовательных и экскурсионных проектов «СимбирСити» – зарегистрированный принимающий и отправляющий туроператор в Ульяновской области с регистрационным номером РТО В031-00161-77/01599291. С 2009 года мы занимаемся приемом туристов в Ульяновске и Ульяновской области. Готовы с удовольствием принять гостей и жителей города, составить интересную экскурсионную программу под любой запрос, рассчитать, организовать и выполнить её.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
А
Алексей
25 июл 2025
Отличный и доступный вариант времяпрепровождения!
Понравится и детям и взрослым- постоянно какие-то интерактивы, круто озвученые диалоги, в общем полное погружение) не дают ребята скучать на прогулке!
Вера
Вера
25 июл 2025
Замечательная экскурсия-аудиоспектакль с погружением в историю старинного Симбирска и круговорот ярких событий города.
Советую посетить эту экскурсию.
Замечательная экскурсия-аудиоспектакль с погружением в историю старинного Симбирска и круговорот ярких событий города.
Алёна
Алёна
23 июл 2025
Побывала на потрясающем квесте-аудиоспектакле "Ваня Гончаров рассказывает…" — это не просто прогулка, а настоящее путешествие в прошлое!

В наушниках город оживает: ты и зритель, и участник действия. Особенно запомнились интерактивные моменты и неожиданный мастер-класс по бальным танцам.

Если хотите новых эмоций и нестандартного формата — очень рекомендую! 🥰
Елена
Елена
23 июл 2025
Была на экскурсии «Ваня Гончаров рассказывает» туристической компании. Сделала себе симпатичный летний подарок! В полном восторге, так как все театрализованное действо было продумано до мелочей! На протяжении всей экскурсии ждали
читать дальше

сюрпризы – удивительные, милые, познавательные, вкусные. Раскрывать весь секрет популярности этой экскурсии не буду, пусть останется интрига для будущих участников. Высокий уровень организации экскурсии, профессионализм, незабываемые эмоции! Обязательно буду рекомендовать своим сотрудникам, их семьям, друзьям, знакомым посетить аудиоспектакль «Ваня Гончаров рассказывает», а также рассмотреть и другие не менее увлекательные предложения туроператора.

А
Анастасия
21 июл 2025
Добрый день!
Спасибо за замечательную квест-экскурсию “Ваня Гончаров рассказывает…»
Мы были в Ульяновске всего одни сутки. Хотелось составить впечатление о городе. И чтобы оно было правильное, составленное не только нашими глазами, но
читать дальше

и фактами из уст знатока этих мест. Также было важно, чтобы экскурсия была краткосрочная - с нами путешествует подросток, которого сложно чем-то заинтересовать 🙄.
Но у гида и “Вани Гончарова в наушниках» все получилось!!!
Экскурсия краткая, емкая и очень интересная! Кроме рассказов о событиях, интересны интерактивные задания, погружение в атмосферу прошлых лет и даже столетий!
Маршрут прекрасный, охватывающий большинство значимых мест города (про которые мы предварительно читали), рады, что мы их посетили с данной экскурсией.
И, конечно, прекрасные виды на матушку Волгу! Спасибо гиду за фото нашей семьи в необходимых локациях!
Благодарим гида- рассказчика за информацию, интересные факты из жизни города в разные временные периоды! Будем рекомендовать экскурсию друзьям и знакомым!
Всех благ городу Ульяновску, его знатокам- гидам и компании - организатору! 🙋‍♀️🙏

Добрый день!

Входит в следующие категории Ульяновска

