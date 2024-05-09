Этот тур — отличный способ познакомиться с главными достопримечательностями Северной Осетии.
Насыщенный маршрут проведет Вас по живописным ущельям, в том числе печально известному Кармадонскому, покажет высокогорье и ледовые шапки Хохского хребта, а также таинственный город мертвых — Даргавский некрополь.
Насыщенный маршрут проведет Вас по живописным ущельям, в том числе печально известному Кармадонскому, покажет высокогорье и ледовые шапки Хохского хребта, а также таинственный город мертвых — Даргавский некрополь.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Кобанское ущелье
- Башня Кануковых
- Гизельдонская ГЭС
- Кахтисарский перевал
- Башня кровника
- Колесо Балсага
- «Город мертвых» Даргавс
- Тагаурское ущелье
- Ледник «Колка»
- Кармадонское ущелье
- Мемориал съемочной группы Бодрова
Описание экскурсии
Приглашаю вас в 4-х часовое насыщенное путешествие в горы Осетии, в котором мы:
- посетим Кобанское ущелье;
- увидим башню Кануковых и старейшую действующую ГЭС на Северном Кавказе;
- поднимемся в высокогорье дорогой жизни, где нам откроются ледовые шапки Хохского хребта на фоне самого высокогорного водохранилища;
- посетим Даргавский некрополь (город мертвых);
- отправимся к Кармадонскому ущелью, печально известному сходом ледника. Вы увидите сам ледник и тоннель, где велись поиски съёмочной группы Бодрова. Также по желанию можно полетать с профессионалами на парапланах.
Каждый день с 08.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кобанское ущелье
- Башня Кануковых
- Гизельдонская ГЭС
- Кахтисарский перевал
- Башня кровника
- Колесо Балсага
- «Город мертвых» Даргавс
- Тагаурское ущелье
- Ледник «Колка»
- Кармадонское ущелье
- Мемориал съемочной группы Бодрова
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Траты на сувениры
- Посещение некрополя - 100 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в г. Вдадикавказ
Завершение: Место вашего проживания в г. Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 08.00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
9 мая 2024
С
Стефания
3 мая 2024
Была очень интересная экскурсия! Сослан - опытный гид, помимо исторических справок, подсказал, где можно вкусно и недорого перекусить, познакомиться с национальной кухней Северной Осетии. Время пролетело незаметно: история, легенды, сказочно красивые места и просто приятное общение с человеком, который искренне любит свою республику, из всего этого и состояла наша прекрасная поездка и знакомство с Осетией!
Э
Элина
8 апр 2024
Прекрасная экскурсия, Сослан забрал нас с аэропорта и мы сразу поехали смотреть прекрасные виды Северной Осетии, во время поездки Сослан рассказывал интересные факты про Осетию, очень было интересно слушать
Всем советуем прекрасного гида!
Всем советуем прекрасного гида!
Л
Лариса
7 апр 2024
Огромное спасибо за экскурсию,за гида Сослана,интересного рассказчика и опытного водителя. Было очень интересно и приятно общаться. Всё понравилось время пролетело незаметно, прекрасные виды гор и других достопримечательностей не оставили нас равнодушными. Спасибо Вам огромное!!!
Е
Елена
21 мар 2024
ПОЕЗДКА ПРОШЛА ПРЕКРАСНО, НЕ СМОТРЯ НА ДОЖДЛИВУЮ И СНЕДНУЮ ПОГОДУ. СОСЛАН ОЧЕНЬ НЕОРДИНАРНЫЙ ЧЕЛОВЕК. МНОГО РАССКАЗАЛ О ТРАДИЦИЯХ И ОБЫЧАЯХ ОСЕТИНСКОГО НАРОДА. СПАСИБО ОГРОМНОЕ ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА! ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНЁМСЯ СНОВА!
С
Светлана
26 фев 2024
Экскурсию провёл самый лучший гид Сослан, очень интересный, доброжелательный, вежливый! Все рассказал, показал… Интересная была поездка!! Спасибо большое за не забываеиый день!!
Ю
Юлия
31 дек 2023
Очень понравилась экскурсия. Сослан интересный человек. Аккуратный и заботливый водитель.
А
Александр
23 дек 2023
Е
Елена
20 окт 2023
Благодарим Гида Сослана за экскурсию, за завораживающие истории, за посещение мест незабываемой красоты в Прекрасное Далекое, да и просто невероятно обаятельный умеющий заинтересовать людей. Высокопрофессиональный специалист!!!!
К
Константин
1 окт 2023
Были во Владикавказе проездом. Самолет вылетал вечером. Нам хотелось за свободное до отлёта время познакомиться с основными достопримечательностями и природой Северной Осетии. Данная индивидуальная экскурсия отлично подошла и по времени
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