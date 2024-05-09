Была очень интересная экскурсия! Сослан - опытный гид, помимо исторических справок, подсказал, где можно вкусно и недорого перекусить, познакомиться с национальной кухней Северной Осетии. Время пролетело незаметно: история, легенды, сказочно красивые места и просто приятное общение с человеком, который искренне любит свою республику, из всего этого и состояла наша прекрасная поездка и знакомство с Осетией!