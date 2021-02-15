Завершит программу посещение высотного комплекса «Грозный-Сити» , подъем на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности.

Вы также увидите казачью церковь Архангела Михаила, заложенную в 1868 году.

На прилегающей территории установлено несколько фонтанов, разбиты места для отдыха, аллеи.

Наружные и внутренние стены мечети отделаны редчайшим мрамором — травертином, а интерьер мечети обильно декорирован белым мрамором, который добывают на острове Мармара Адасы в Мраморном море.

Во время пешеходной экскурсии вы посетите мечеть «Сердце Чечни».

Грозный – гостеприимный образец новой Чечни – совсем не производит впечатления «грозного».

Вы попробуете национальные блюда: лепешки хингалш (с тыквой) и чепалгаш (с творогом), горячий чай.

После заселения в гостиницу 3*, в компании гида отправитесь на экскурсию по столице Чечни – городу Грозному.

Встреча в аэропорту (на ж/д вокзале) столицы Чеченской республики – города Грозного.

Завтрак.

Сегодня вы отправитесь в горы для того, чтобы полюбоваться высокогорным озером Кезеной-Ам – настоящей жемчужиной республики.

Заезд в город Шали, где осенью 2019 года открыли новую мечеть «Гордость мусульман».

Мечеть занимает площадь более пяти гектаров в центре города, рядом с высотным комплексом "Шали-сити".

В продолжение знакомства с историей и культурой республики вы посетите г. Аргун, где гид покажет вам мечеть имени Аймани Кадыровой.

Мечеть построена в стиле хай-тек и является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде.

По пути вы сделаете остановку в селении Ведено, где увидите стены крепости, которой более 200 лет.

Обед в кафе в пути самостоятельно.

По асфальтированной дороге вы подниметесь около 24 километров к красивейшему перевалу Харами, находящемуся на высоте 2400 метров над уровнем моря.

После остановки на перевале, где от увиденных красот закружится голова, вы начнете спуcк к озеру около 11 км.

Вы проедете аул Харачой – село незаурядное своим месторасположением и историей.

Через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан.

Аул очень живописен. С этим местом связано легендарное имя Зелемхана Харачоевского – известного Абрека.

Раскинувшееся среди горных степей и скал озеро поражает своей красотой.

Озеро Кезеной-Ам по размерам и глубине можно поставить в один ряд с оз. Рица или Голубым озером в Кабардино-Балкарии.

Размер озера поражает воображение, оно находится на территории сразу двух республик.

В озере обитают несколько видов редких рыб, занесенных в Красную книгу, в том числе встречающийся только здесь вид форели – эйзенамская (так назвали ее ученые).

Небольшая экскурсия на руины древнего селения «Хой».

В городище Хой древнего общества Чеберлой вы подниметесь на шестиэтажную боевую башню, увидите петроглифы, надгробные камни, арочные строения, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой.

Возвращение в Грозный, ужин самостоятельно.