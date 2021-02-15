Притяжение Кавказа на Рождество

Если вы не знаете, как по-особенному провести новогодние каникулы - приглашаем вас

4.7
3 отзыва
Если вы не знаете, как по-особенному провести новогодние каникулы – приглашаем вас в наш рождественский тур по республикам Северного Кавказа.

Это путешествие запомнится вам идеальной гладью озера Кезеной-Ам, сияющим миллионами огней гордым городом Грозным; древними башенными комплексами Ингушетии (Эгикал, Вовнушки, Эрзи), величественным Владикавказом и живописным Куртатинским ущельем.

Неповторимые зимние пейзажи будут сопровождать вас на протяжении всего тура, а такие разные, но одинаково гостеприимные местные жители покажут вам истинную любовь к родным местам и обязательно «влюбят» в них и вас. Не упустите шанс ярко и со вкусом провести первые дни нового года!
Притяжение Кавказа на Рождество
Притяжение Кавказа на Рождество
Притяжение Кавказа на Рождество
Притяжение Кавказа на Рождество
Притяжение Кавказа на Рождество
Притяжение Кавказа на Рождество
Притяжение Кавказа на Рождество
Притяжение Кавказа на Рождество
Притяжение Кавказа на Рождество
Притяжение Кавказа на Рождество
Притяжение Кавказа на Рождество
Притяжение Кавказа на Рождество
Притяжение Кавказа на Рождество
Притяжение Кавказа на Рождество
Притяжение Кавказа на Рождество
Ближайшие даты:
03
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • проживание в живописных местах – в окружении леса или на берегу озера;
  • возьмете кусочек Кавказа с собой – после этого тура у Вас останутся на память потрясающие снимки отдыха;
  • знакомство с горным туризмом – Вы приобретёте незаменимые в горах навыки и подготовитесь к маршрутам по Большому Кавказу;
  • увидеть красоту Кавказа собственными глазами – вас ждут чистейший горный воздух, родниковая вода, горные озёра и водопады, средневековые вайнахские крепости и башни, современные высотные комплексы и музеи.

Программа тура по дням

1 день
Знакомство со столицей Чечни

Встреча в аэропорту (на ж/д вокзале) столицы Чеченской республики – города Грозного.

Групповой трансфер в 13:30.

После заселения в гостиницу 3*, в компании гида отправитесь на экскурсию по столице Чечни – городу Грозному.

Вы попробуете национальные блюда: лепешки хингалш (с тыквой) и чепалгаш (с творогом), горячий чай.

Грозный – гостеприимный образец новой Чечни – совсем не производит впечатления «грозного».

Во время пешеходной экскурсии вы посетите мечеть «Сердце Чечни».

Мечеть представляет собой уникальное сооружение.

Наружные и внутренние стены мечети отделаны редчайшим мрамором — травертином, а интерьер мечети обильно декорирован белым мрамором, который добывают на острове Мармара Адасы в Мраморном море.

На прилегающей территории установлено несколько фонтанов, разбиты места для отдыха, аллеи.

Вы также увидите казачью церковь Архангела Михаила, заложенную в 1868 году.

Завершит программу посещение высотного комплекса «Грозный-Сити», подъем на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности.

Возвращение в гостиницу, ужин самостоятельно.

Знакомство со столицей ЧечниЗнакомство со столицей ЧечниЗнакомство со столицей ЧечниЗнакомство со столицей Чечни
2 день
Экскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам

Завтрак.

Сегодня вы отправитесь в горы для того, чтобы полюбоваться высокогорным озером Кезеной-Ам – настоящей жемчужиной республики.

Заезд в город Шали, где осенью 2019 года открыли новую мечеть «Гордость мусульман».

Мечеть занимает площадь более пяти гектаров в центре города, рядом с высотным комплексом "Шали-сити".

В продолжение знакомства с историей и культурой республики вы посетите г. Аргун, где гид покажет вам мечеть имени Аймани Кадыровой.

Мечеть построена в стиле хай-тек и является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде.

По пути вы сделаете остановку в селении Ведено, где увидите стены крепости, которой более 200 лет.

Обед в кафе в пути самостоятельно.

По асфальтированной дороге вы подниметесь около 24 километров к красивейшему перевалу Харами, находящемуся на высоте 2400 метров над уровнем моря.

После остановки на перевале, где от увиденных красот закружится голова, вы начнете спуcк к озеру около 11 км.

Вы проедете аул Харачой – село незаурядное своим месторасположением и историей.

Через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан.

Аул очень живописен. С этим местом связано легендарное имя Зелемхана Харачоевского – известного Абрека.

Раскинувшееся среди горных степей и скал озеро поражает своей красотой.

Озеро Кезеной-Ам по размерам и глубине можно поставить в один ряд с оз. Рица или Голубым озером в Кабардино-Балкарии.

Размер озера поражает воображение, оно находится на территории сразу двух республик.

В озере обитают несколько видов редких рыб, занесенных в Красную книгу, в том числе встречающийся только здесь вид форели – эйзенамская (так назвали ее ученые).

Небольшая экскурсия на руины древнего селения «Хой».

В городище Хой древнего общества Чеберлой вы подниметесь на шестиэтажную боевую башню, увидите петроглифы, надгробные камни, арочные строения, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой.

Возвращение в Грозный, ужин самостоятельно.

Экскурсия на высокогорное озеро Кезеной-АмЭкскурсия на высокогорное озеро Кезеной-АмЭкскурсия на высокогорное озеро Кезеной-АмЭкскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам
3 день
Переезд в Северную Осетию. Экскурсия по столице республики – городу Владикавказу

Завтрак.

Выселение из отеля.

Переезд в столицу Осетии в компании местного гида.

Владикавказ – один из крупнейших культурных, экономических и промышленных центров Северного Кавказа.

У города богатое культурное и историческое наследие.

Обзорная авто-пешая экскурсия, которая пройдет по центру, где сохранилось более 70 исторических и архитектурных памятников конца 19 – начала 20 в., набережной реки Терек, парку.

Наличие большого количества разных храмов в этом городе особенно привлекает внимание.

Этническая и конфессиональная пестрота стала отличительной чертой Владикавказа задолго до обретения им статуса города.

Обед с дегустацией национальной кухни, где вы попробуете настоящие осетинские пироги и осетинское пиво.

Разнообразие начинок традиционных пирогов поражает воображение.

Размещение в отеле 3* в номере выбранной категории.

Любители гулять по улочкам старых городов оценят Владикавказ во время самостоятельной прогулки.

Виды Главного Кавказского Хребта и горы Казбек являются украшением этого величественного города.

До наших дней сохранились армянская церковь, немецкая лютеранская церковь, суннитская и шиитская мечети, две православные церкви, в том числе Храм Рождества Пресвятой Богородицы, чья история начинается с четырехугольной деревянной постройки, возведенной по указу Осетинской Духовной Консистории на Осетинской горке (позже в народе церковь станут называть «осетинской») в 1814-1815 годах.

Традиционно в Рождественскую ночь в храмах проходят праздничные богослужения.

Люди зажигают свечи, поздравляют друг друга, желают добра и мира.

Ужин самостоятельно.

Переезд в Северную Осетию. Экскурсия по столице республики – городу ВладикавказуПереезд в Северную Осетию. Экскурсия по столице республики – городу ВладикавказуПереезд в Северную Осетию. Экскурсия по столице республики – городу ВладикавказуПереезд в Северную Осетию. Экскурсия по столице республики – городу Владикавказу
4 день
Экскурсия в Куртатинское ущелье

Завтрак.

Свободное время.

Рекомендуем вам посетить местный рынок, где изобилие экологически чистых продуктов поражает воображение.

Богатый ассортимент сыров различных сортов, мясные деликатесы, всевозможные специи, сладости, сухофрукты и фрукты не оставят равнодушным никого.

Встреча с гидом, выезд на экскурсию в Куртатинское ущелье.

Вы посетите Дзивгскую скальную крепость, построенную в XIII-XVI веках.

Крепость почти сливается со скалой, и летом за деревьями ее можно не заметить.

Во время экскурсии вы увидите древний осетинский город – Цымити, который был основан в начале 14 века.

Его основателем принято считать Цымыти – военачальника последнего аланского царя Ос-Багатара.

Цымити был крупным городом, торгово-экономическим центром Северной Осетии.

Вы узнаете много интересного из истории этих мест, сможете осмотреть около трех десятков памятников архитектуры: склепов, боевых башен и руин жилых домов.

Обед в пути в национальном кафе.

Также вы увидите селение Верхний Фиагдон и Свято-Успенский мужской монастырь – самый высокогорный храм в России.

Возвращение во Владикавказ, ужин самостоятельно.

*В зависимости от погодных условий экскурсию может дополнить посещение некрополя Даргавс – историко-этнографического и архитектурного комплекса, находящегося под охраной государства.

5 день
Переезд в Ингушетию, замковый комплекс Эрзи

Завтрак в отеле.

Выселение из гостиницы.

Встреча с гидом, выезд на программу по Ингушетии.

Проезд через погранпост, проверка документов (для граждан СНГ и иностранцев проезд в погранзону возможен при оформлении за 45 дней погранпропусков).

Жемчужиной Ингушетии по праву является Джейрахское ущелье.

Здесь находятся 92 исторических памятника, в том числе знаменитые ингушские боевые башни.

Вы увидите родовую башню в селении Джейрах.

Во время осмотра башни у вас будет прекрасная возможность пообщаться с местными жителями, узнав поближе этот гостеприимный народ.

Обед в отеле.

Размещение в отеле «Армхи».

В музее под открытым небом вам предстоит двухчасовая пешая прогулка к замковому комплексу Эрзи.

В переводе с ингушского "эрзи" означает "орёл".

Эрзи – это прекрасно сохранившиеся девять башен на склоне горы над рекой Армхи.

Башни и стены комплекса сложены из речных валунов и стоят без фундамента, непосредственно на скалах.

Высота боевых башен достигает 25-30 метров, ширина стен у подножия – 6 метров.

Историки датируют строительство боевых башен XV-XVII веком.

После насыщенной программы прибытие в отель «Армхи», отдых.

Ужин в отеле включен.

Посещение оздоровительного комплекса (сауна, бассейн) по желанию (включен в цену проживания 1 час на человека).

Переезд в Ингушетию, замковый комплекс ЭрзиПереезд в Ингушетию, замковый комплекс ЭрзиПереезд в Ингушетию, замковый комплекс ЭрзиПереезд в Ингушетию, замковый комплекс Эрзи
6 день
Экскурсия к башенным комплексам Эгикал, Вовнушки

Завтрак в отеле.

Встреча с местным гидом.

Осмотр средневекового центра Ингушетии – Эгикал со смотровой площадки.

Комплекс расположен в Таргимской котловине Джейрахского района у подножия горы Цей-Лоам.

Считается, что он был культурным, политическим и экономическим центром Средневековья.

Продолжит программу посещение одного из самых ярких и экзотических башенных комплексов среди оборонительных строений древней Ингушетии.

Памятник Вовнушки состоит из трех основных башен, две из которых стоят на вершине одной скалы, а одна – на противоположной скале.

Башни комплекса издалека привлекают к себе внимание, они расположены в живописном ущелье реки Гулой Хи на фоне впечатляющих скал и хребтов Кавказа.

С Вовнушками связано множество легенд, которые вы услышите во время экскурсии.

Обед в пути (сух паек).

После обеда знакомство с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.

Дата сооружения этого храма в различных исследованиях «плавает» в рамках 700 лет, от VIII и до XIV века включительно.

Тхаба-Ерды удивителен тем, что на протяжении веков являет собой материальный пример переплетения архитектурных и культурных традиций тысячелетней давности.

Этот храм — своеобразное послание древних обитателей этих мест своим потомкам, редкое свидетельство существовавших на Северном Кавказе исторических связей.

После насыщенной программы возвращение в отель «Армхи», ужин в отеле включен.

Экскурсия к башенным комплексам Эгикал, ВовнушкиЭкскурсия к башенным комплексам Эгикал, ВовнушкиЭкскурсия к башенным комплексам Эгикал, ВовнушкиЭкскурсия к башенным комплексам Эгикал, Вовнушки
7 день
Отъезд

Завтрак в отеле.

Свободное время на курорте.

Выселение до 12:00.

10:00 Группой трансфер в аэропорт Владикавказ (Беслан) к рейсам после 13 часов.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях 3* (Городок, Планета Люкс, Армхи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
  • двухместное размещение – 53 900 руб.;
  • доплата за одноместное размещение – 10 800 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги по программе, включая групповые трансферы аэропорт Грозный – отель – аэропорт (ж/д вокзал) Владикавказ
  • 2-х местное размещение в номерах по маршруту
  • Услуги местных гидов
  • Входные билеты в парки, музеи
  • Эко-сборы
  • Питание, указанное в программе (завтраки в отелях, 5 обедов, в том числе сух паек, 2 ужина в отеле Армхи)
  • Питание персонала на маршруте
  • Вода 0,5 л. /чел
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Грозный и обратно
  • Индивидуальные трансферы
  • Питание, не указанное в программе
  • Доплата за одноместное размещение – 10 800 руб.
  • Спиртные напитки
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
г. Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Есть ли ограничения, в связи с нахождением в пограничной зоне?

Маршрут проходит в пограничной зоне. Заезд на территорию Джейрахского ущелья через пограничный пункт с предоставлением паспорта. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан, в том числе граждан стран СНГ, необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов за 45 дней до даты заезда.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
2
1
А
15 фев 2021
Шикарные локации, вкусная еда и красивая природа! 4-ка за сервис, пока он не везде хорош. В Чечне и Ингушетии сложно поесть и договориться об услугах самостоятельно, без гидов.
Т
16 июня 2022
Спасибо за тур!
Н
16 июня 2022
Все было прекрасно!!!!

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