Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту (на ж/д вокзале) столицы Чеченской республики – города Грозного.
Групповой трансфер в 13:30.
После заселения в гостиницу 3*, в компании гида отправитесь на экскурсию по столице Чечни – городу Грозному.
Вы попробуете национальные блюда: лепешки хингалш (с тыквой) и чепалгаш (с творогом), горячий чай.
Грозный – гостеприимный образец новой Чечни – совсем не производит впечатления «грозного».
Во время пешеходной экскурсии вы посетите мечеть «Сердце Чечни».
Мечеть представляет собой уникальное сооружение.
Наружные и внутренние стены мечети отделаны редчайшим мрамором — травертином, а интерьер мечети обильно декорирован белым мрамором, который добывают на острове Мармара Адасы в Мраморном море.
На прилегающей территории установлено несколько фонтанов, разбиты места для отдыха, аллеи.
Вы также увидите казачью церковь Архангела Михаила, заложенную в 1868 году.
Завершит программу посещение высотного комплекса «Грозный-Сити», подъем на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности.
Возвращение в гостиницу, ужин самостоятельно.
Завтрак.
Сегодня вы отправитесь в горы для того, чтобы полюбоваться высокогорным озером Кезеной-Ам – настоящей жемчужиной республики.
Заезд в город Шали, где осенью 2019 года открыли новую мечеть «Гордость мусульман».
Мечеть занимает площадь более пяти гектаров в центре города, рядом с высотным комплексом "Шали-сити".
В продолжение знакомства с историей и культурой республики вы посетите г. Аргун, где гид покажет вам мечеть имени Аймани Кадыровой.
Мечеть построена в стиле хай-тек и является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде.
По пути вы сделаете остановку в селении Ведено, где увидите стены крепости, которой более 200 лет.
Обед в кафе в пути самостоятельно.
По асфальтированной дороге вы подниметесь около 24 километров к красивейшему перевалу Харами, находящемуся на высоте 2400 метров над уровнем моря.
После остановки на перевале, где от увиденных красот закружится голова, вы начнете спуcк к озеру около 11 км.
Вы проедете аул Харачой – село незаурядное своим месторасположением и историей.
Через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан.
Аул очень живописен. С этим местом связано легендарное имя Зелемхана Харачоевского – известного Абрека.
Раскинувшееся среди горных степей и скал озеро поражает своей красотой.
Озеро Кезеной-Ам по размерам и глубине можно поставить в один ряд с оз. Рица или Голубым озером в Кабардино-Балкарии.
Размер озера поражает воображение, оно находится на территории сразу двух республик.
В озере обитают несколько видов редких рыб, занесенных в Красную книгу, в том числе встречающийся только здесь вид форели – эйзенамская (так назвали ее ученые).
Небольшая экскурсия на руины древнего селения «Хой».
В городище Хой древнего общества Чеберлой вы подниметесь на шестиэтажную боевую башню, увидите петроглифы, надгробные камни, арочные строения, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой.
Возвращение в Грозный, ужин самостоятельно.
Завтрак.
Выселение из отеля.
Переезд в столицу Осетии в компании местного гида.
Владикавказ – один из крупнейших культурных, экономических и промышленных центров Северного Кавказа.
У города богатое культурное и историческое наследие.
Обзорная авто-пешая экскурсия, которая пройдет по центру, где сохранилось более 70 исторических и архитектурных памятников конца 19 – начала 20 в., набережной реки Терек, парку.
Наличие большого количества разных храмов в этом городе особенно привлекает внимание.
Этническая и конфессиональная пестрота стала отличительной чертой Владикавказа задолго до обретения им статуса города.
Обед с дегустацией национальной кухни, где вы попробуете настоящие осетинские пироги и осетинское пиво.
Разнообразие начинок традиционных пирогов поражает воображение.
Размещение в отеле 3* в номере выбранной категории.
Любители гулять по улочкам старых городов оценят Владикавказ во время самостоятельной прогулки.
Виды Главного Кавказского Хребта и горы Казбек являются украшением этого величественного города.
До наших дней сохранились армянская церковь, немецкая лютеранская церковь, суннитская и шиитская мечети, две православные церкви, в том числе Храм Рождества Пресвятой Богородицы, чья история начинается с четырехугольной деревянной постройки, возведенной по указу Осетинской Духовной Консистории на Осетинской горке (позже в народе церковь станут называть «осетинской») в 1814-1815 годах.
Традиционно в Рождественскую ночь в храмах проходят праздничные богослужения.
Люди зажигают свечи, поздравляют друг друга, желают добра и мира.
Ужин самостоятельно.
Завтрак.
Свободное время.
Рекомендуем вам посетить местный рынок, где изобилие экологически чистых продуктов поражает воображение.
Богатый ассортимент сыров различных сортов, мясные деликатесы, всевозможные специи, сладости, сухофрукты и фрукты не оставят равнодушным никого.
Встреча с гидом, выезд на экскурсию в Куртатинское ущелье.
Вы посетите Дзивгскую скальную крепость, построенную в XIII-XVI веках.
Крепость почти сливается со скалой, и летом за деревьями ее можно не заметить.
Во время экскурсии вы увидите древний осетинский город – Цымити, который был основан в начале 14 века.
Его основателем принято считать Цымыти – военачальника последнего аланского царя Ос-Багатара.
Цымити был крупным городом, торгово-экономическим центром Северной Осетии.
Вы узнаете много интересного из истории этих мест, сможете осмотреть около трех десятков памятников архитектуры: склепов, боевых башен и руин жилых домов.
Обед в пути в национальном кафе.
Также вы увидите селение Верхний Фиагдон и Свято-Успенский мужской монастырь – самый высокогорный храм в России.
Возвращение во Владикавказ, ужин самостоятельно.
*В зависимости от погодных условий экскурсию может дополнить посещение некрополя Даргавс – историко-этнографического и архитектурного комплекса, находящегося под охраной государства.
Завтрак в отеле.
Выселение из гостиницы.
Встреча с гидом, выезд на программу по Ингушетии.
Проезд через погранпост, проверка документов (для граждан СНГ и иностранцев проезд в погранзону возможен при оформлении за 45 дней погранпропусков).
Жемчужиной Ингушетии по праву является Джейрахское ущелье.
Здесь находятся 92 исторических памятника, в том числе знаменитые ингушские боевые башни.
Вы увидите родовую башню в селении Джейрах.
Во время осмотра башни у вас будет прекрасная возможность пообщаться с местными жителями, узнав поближе этот гостеприимный народ.
Обед в отеле.
Размещение в отеле «Армхи».
В музее под открытым небом вам предстоит двухчасовая пешая прогулка к замковому комплексу Эрзи.
В переводе с ингушского "эрзи" означает "орёл".
Эрзи – это прекрасно сохранившиеся девять башен на склоне горы над рекой Армхи.
Башни и стены комплекса сложены из речных валунов и стоят без фундамента, непосредственно на скалах.
Высота боевых башен достигает 25-30 метров, ширина стен у подножия – 6 метров.
Историки датируют строительство боевых башен XV-XVII веком.
После насыщенной программы прибытие в отель «Армхи», отдых.
Ужин в отеле включен.
Посещение оздоровительного комплекса (сауна, бассейн) по желанию (включен в цену проживания 1 час на человека).
Завтрак в отеле.
Встреча с местным гидом.
Осмотр средневекового центра Ингушетии – Эгикал со смотровой площадки.
Комплекс расположен в Таргимской котловине Джейрахского района у подножия горы Цей-Лоам.
Считается, что он был культурным, политическим и экономическим центром Средневековья.
Продолжит программу посещение одного из самых ярких и экзотических башенных комплексов среди оборонительных строений древней Ингушетии.
Памятник Вовнушки состоит из трех основных башен, две из которых стоят на вершине одной скалы, а одна – на противоположной скале.
Башни комплекса издалека привлекают к себе внимание, они расположены в живописном ущелье реки Гулой Хи на фоне впечатляющих скал и хребтов Кавказа.
С Вовнушками связано множество легенд, которые вы услышите во время экскурсии.
Обед в пути (сух паек).
После обеда знакомство с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.
Дата сооружения этого храма в различных исследованиях «плавает» в рамках 700 лет, от VIII и до XIV века включительно.
Тхаба-Ерды удивителен тем, что на протяжении веков являет собой материальный пример переплетения архитектурных и культурных традиций тысячелетней давности.
Этот храм — своеобразное послание древних обитателей этих мест своим потомкам, редкое свидетельство существовавших на Северном Кавказе исторических связей.
После насыщенной программы возвращение в отель «Армхи», ужин в отеле включен.
Завтрак в отеле.
Свободное время на курорте.
Выселение до 12:00.
10:00 Группой трансфер в аэропорт Владикавказ (Беслан) к рейсам после 13 часов.
Тур предусматривает проживание в отелях 3* (Городок, Планета Люкс, Армхи).Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Маршрут проходит в пограничной зоне. Заезд на территорию Джейрахского ущелья через пограничный пункт с предоставлением паспорта. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан, в том числе граждан стран СНГ, необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов за 45 дней до даты заезда.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.