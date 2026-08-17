Большой маршрут по трём ущельям Осетии: горы, ледники и место памяти Бодрова
От Кадаргаванского каньона до места гибели Сергея Бодрова - из Владикавказа
Отправимся в насыщенное путешествие по Осетии — туда, где горы хранят истории и тайны.
Вы разберётесь в реальных событиях трагедии ледника Колка, раскроете загадки Даргавского некрополя и увидите древние башни в скалах. Насладитесь пейзажами и наполнитесь яркой энергией Кавказа.
Описание экскурсии
Кадаргаванский каньон — мощное начало маршрута с панорамой кавказской природы.
Дзивгисская скальная крепость — почти невидимая и неприступная.
Архитектурный комплекс Цымыти — пример традиционного горного поселения.
Аланский Свято-Успенский монастырь — современная святыня в византийском стиле.
Башня Курта — сторожевая башня с видом на котловину.
Арт-объект «Æ» — символ осетинского языка.
Даргавский некрополь — загадочный город мёртвых.
Посёлок Кармадон — место, которое сильно изменилось после трагедии.
Мемориал Сергею Бодрову — память о печальных событиях схода ледника Колка.
Мы расскажем:
как жили и оборонялись горные селения
что за тайны хранит Даргавский некрополь и какие погребальные традиции здесь соблюдали
как за несколько минут исчезло целое ущелье
почему Осетия — одна из ранних христианских земель Кавказа
что значит буква Æ для осетинской культуры
как крепость скрыли в скале
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Владикавказа 10:00 — Кадаргаванский каньон 10:45 — Дзивгисская крепость 11:40 — Цымыти 12:40 — Аланский монастырь 13:20 — башня Курта 14:00 — «Буква Æ» 14:50 — обед 15:40 — Даргавс 16:30 и 16:50 — смотровые площадки, в том числе в Кармадоне 17:10 — тоннель Бодрова 18:00 — возвращение во Владикавказ
Организационные детали
Едем на внедорожнике для группы до 3 человек или на 6-местном минивэне для группы от 3 до 6 человек
Обед оплачивается дополнительно, поэтому рекомендуем взять с собой наличные
Входной билет в Даргавский некрополь — 150 ₽ за чел.
Для вашего комфорта и с учётом местных традиций просим выбрать одежду, закрывающую плечи и колени. Шорты и слишком открытую или облегающую одежду лучше не надевать
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Гизельском кругу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 300 туристов
Экскурсии по Северной Осетии — с душой, а не по шаблону!
Мы — Сослан, Тамара и Светлана, местные гиды из Северной Осетии.
Родились и выросли здесь, знаем каждый уголок этой удивительной республики.
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более 500 экскурсий и показали гостям всё, что делает Осетию особенной — её горы, историю, традиции и атмосферу. Любим свою работу и каждого гостя — и всегда готовы подобрать маршрут, который идеально подойдёт именно вам.
Экскурсии с нами это — уникальные места, душевная подача, спокойный ритм, внимание к деталям, проверенные маршруты, тепло, уважение и забота о каждом госте.
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