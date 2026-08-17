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Большой маршрут по трём ущельям Осетии: горы, ледники и место памяти Бодрова

От Кадаргаванского каньона до места гибели Сергея Бодрова - из Владикавказа
Отправимся в насыщенное путешествие по Осетии — туда, где горы хранят истории и тайны.

Вы разберётесь в реальных событиях трагедии ледника Колка, раскроете загадки Даргавского некрополя и увидите древние башни в скалах. Насладитесь пейзажами и наполнитесь яркой энергией Кавказа.
Большой маршрут по трём ущельям Осетии: горы, ледники и место памяти Бодрова
Большой маршрут по трём ущельям Осетии: горы, ледники и место памяти Бодрова
Большой маршрут по трём ущельям Осетии: горы, ледники и место памяти Бодрова

Описание экскурсии

Кадаргаванский каньон — мощное начало маршрута с панорамой кавказской природы.

Дзивгисская скальная крепость — почти невидимая и неприступная.

Архитектурный комплекс Цымыти — пример традиционного горного поселения.

Аланский Свято-Успенский монастырь — современная святыня в византийском стиле.

Башня Курта — сторожевая башня с видом на котловину.

Арт-объект «Æ» — символ осетинского языка.

Даргавский некрополь — загадочный город мёртвых.

Посёлок Кармадон — место, которое сильно изменилось после трагедии.

Мемориал Сергею Бодрову — память о печальных событиях схода ледника Колка.

Мы расскажем:

  • как жили и оборонялись горные селения
  • что за тайны хранит Даргавский некрополь и какие погребальные традиции здесь соблюдали
  • как за несколько минут исчезло целое ущелье
  • почему Осетия — одна из ранних христианских земель Кавказа
  • что значит буква Æ для осетинской культуры
  • как крепость скрыли в скале

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Владикавказа
10:00 — Кадаргаванский каньон
10:45 — Дзивгисская крепость
11:40 — Цымыти
12:40 — Аланский монастырь
13:20 — башня Курта
14:00 — «Буква Æ»
14:50 — обед
15:40 — Даргавс
16:30 и 16:50 — смотровые площадки, в том числе в Кармадоне
17:10 — тоннель Бодрова
18:00 — возвращение во Владикавказ

Организационные детали

  • Едем на внедорожнике для группы до 3 человек или на 6-местном минивэне для группы от 3 до 6 человек
  • Обед оплачивается дополнительно, поэтому рекомендуем взять с собой наличные
  • Входной билет в Даргавский некрополь — 150 ₽ за чел.
  • Для вашего комфорта и с учётом местных традиций просим выбрать одежду, закрывающую плечи и колени. Шорты и слишком открытую или облегающую одежду лучше не надевать
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Гизельском кругу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара
Тамара — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 300 туристов
Экскурсии по Северной Осетии — с душой, а не по шаблону! Мы — Сослан, Тамара и Светлана, местные гиды из Северной Осетии. Родились и выросли здесь, знаем каждый уголок этой удивительной республики. Провели
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более 500 экскурсий и показали гостям всё, что делает Осетию особенной — её горы, историю, традиции и атмосферу. Любим свою работу и каждого гостя — и всегда готовы подобрать маршрут, который идеально подойдёт именно вам. Экскурсии с нами это — уникальные места, душевная подача, спокойный ритм, внимание к деталям, проверенные маршруты, тепло, уважение и забота о каждом госте.

Входит в следующие категории Владикавказа

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