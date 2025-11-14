Мои заказы

Найдено 7 экскурсий в категории «Скульптура «А. С. Пушкин на Кавказе»» во Владикавказе, цены от 1000 ₽.
О Владикавказе - с интересом и любовью
Пешая
2 часа
204 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
О Владикавказе - с интересом и любовью
Погрузитесь в многоликий Владикавказ, где история встречается с культурой. Узнайте о знаменитостях и архитектуре, насладитесь видами Кавказа
Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
Пешая
2 часа
8 отзывов
Групповая
По проспекту Мира и дальше
Откройте для себя культурное наследие Владикавказа, гуляя по его центральным улицам и узнавая удивительные истории
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека
Влюбиться во Владикавказ за 1 день
Пешая
3.5 часа
8 отзывов
Групповая
до 15 чел.
В тренде
Влюбиться во Владикавказ за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Владикавказа, где горы и история переплетаются. Узнайте о знаменитостях и легендах, наслаждаясь видами и архитектурой
Начало: На ул. Яшина
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
2000 ₽ за человека
Владикавказ - первое свидание
Пешая
2.5 часа
128 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Владикавказ - первое свидание
Владикавказ удивит вас своими храмами, парками и историей. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте о его знаменитых жителях
Начало: Ул. Миллера, 34
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
Пешая
2.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
Увлекательная прогулка по Владикавказу: живописные парки, старинные дома и интересные истории о городе. Откройте для себя его уникальную атмосферу
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5999 ₽ за всё до 10 чел.
Здравствуй, Владикавказ
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Владикавказ: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Владикавказ: архитектура, культура, городские истории
Пешая
2 часа
160 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Владикавказ: архитектура, культура, городские истории
Погрузитесь в историю Владикавказа на индивидуальной экскурсии, наслаждаясь прогулкой по проспекту Мира и берегу Терека
Начало: В центре
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 1200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    14 ноября 2025
    Влюбиться во Владикавказ за 1 день
    Доступно, профессионально. Спасибо!
  • М
    Майя
    26 октября 2025
    Влюбиться во Владикавказ за 1 день
    Вячеслав, спасибо большое за ваш героизм в суровых погодных условиях! 😁
    Я не послушала совета бывалого про угрозу сверху и решилась
    читать дальше

    на экскурсию.
    Лило с неба нещадно и беспрерывно, но мы выстояли))

    Под шум дождя Вячеслав читал стихи Лермонтова и Хетагурова и рассказывал об истории этого прекрасного края и людей в нём.

    А после дождя было вдвойне приятно укутаться в тёплое одеяло и с чаем в руках смотреть фото нового для меня края.

    Владивосток теперь стал ближе, и я теперь знаю, куда идти)

    Благодарю)

  • А
    Антон
    26 августа 2025
    Влюбиться во Владикавказ за 1 день
    Экскурсия замечательная. Нам все понравилось. Рассказ интересный. Единственное, нам не хватило темпа. Хотелось чуть-чуть ускориться. Привыкли к темпу большого города.
  • Н
    Наталья
    25 августа 2025
    Влюбиться во Владикавказ за 1 день
    Прекрасная экскурсия от очень харизматичного и душевного гида Вячеслава! 3.5 часа пролетели незаметно, посетили много интересных мест и узнали их историю. Маршрут насыщенный, рассказ увлекательный, а стихотворения поэтов в исполнении Вячеслава выше всяких похвал! Спасибо 🙏
  • С
    Сергей
    14 июля 2025
    Влюбиться во Владикавказ за 1 день
    Летал во Владикавказ на выходные, брал экскурсию у Вячеслава. Хотел бы отметить насколько интересно рассказывает экскурсовод о своем крае, чувствуется любовь к своему городу и знание истории края. 3,5 час прошли незаметно. Буду рекомендовать знакомым.
  • А
    Алина
    10 мая 2025
    Влюбиться во Владикавказ за 1 день
    Нам было очень интересно, прогулялись по улочкам, узнали много нового! Спасибо 🙂
  • Н
    Наталья
    6 мая 2025
    Влюбиться во Владикавказ за 1 день
    Бывая в новых для нас городах, всегда берем экскурсии. Владикавказ не стал исключением. Забронировала экскурсию за день, выбрала удобное для
    читать дальше

    семьи время. Нас было трое. Экскурсия была длительностью 3 часа. За это время Вячеслав нам рассказал не только о городе, но и о горах о известных людях проживающих ранее в этом городе и о тех людях которые прямо влияли на город и край.
    Больше всего мне понравилось то, что Вячеслав отвечал на задаваемые нами вопросы уверенно, даже если вопросы не совсем касались экскурсионного маршрута. Было очевидно, что человек много знает и готов делиться знаниями.
    Смело рекомендую!
    И благодарю вас Вячеслав ща проведенное время, было очень познавательно 👍

  • В
    Валентина
    14 апреля 2025
    Влюбиться во Владикавказ за 1 день
    Очень понравилась экскурсия. Прошлись неспешно по центру, по главным достопримечательностям. Вячеслав подробно рассказывал, отвечал на все вопросы. Узнали много нового и интересного

