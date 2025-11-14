Индивидуальная
до 7 чел.
О Владикавказе - с интересом и любовью
Погрузитесь в многоликий Владикавказ, где история встречается с культурой. Узнайте о знаменитостях и архитектуре, насладитесь видами Кавказа
Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
По проспекту Мира и дальше
Откройте для себя культурное наследие Владикавказа, гуляя по его центральным улицам и узнавая удивительные истории
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
В трендеВлюбиться во Владикавказ за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Владикавказа, где горы и история переплетаются. Узнайте о знаменитостях и легендах, наслаждаясь видами и архитектурой
Начало: На ул. Яшина
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Владикавказ - первое свидание
Владикавказ удивит вас своими храмами, парками и историей. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте о его знаменитых жителях
Начало: Ул. Миллера, 34
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
Увлекательная прогулка по Владикавказу: живописные парки, старинные дома и интересные истории о городе. Откройте для себя его уникальную атмосферу
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5999 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Владикавказ: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Владикавказ: архитектура, культура, городские истории
Погрузитесь в историю Владикавказа на индивидуальной экскурсии, наслаждаясь прогулкой по проспекту Мира и берегу Терека
Начало: В центре
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 1200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей14 ноября 2025Доступно, профессионально. Спасибо!
- ММайя26 октября 2025Вячеслав, спасибо большое за ваш героизм в суровых погодных условиях! 😁
Я не послушала совета бывалого про угрозу сверху и решилась
- ААнтон26 августа 2025Экскурсия замечательная. Нам все понравилось. Рассказ интересный. Единственное, нам не хватило темпа. Хотелось чуть-чуть ускориться. Привыкли к темпу большого города.
- ННаталья25 августа 2025Прекрасная экскурсия от очень харизматичного и душевного гида Вячеслава! 3.5 часа пролетели незаметно, посетили много интересных мест и узнали их историю. Маршрут насыщенный, рассказ увлекательный, а стихотворения поэтов в исполнении Вячеслава выше всяких похвал! Спасибо 🙏
- ССергей14 июля 2025Летал во Владикавказ на выходные, брал экскурсию у Вячеслава. Хотел бы отметить насколько интересно рассказывает экскурсовод о своем крае, чувствуется любовь к своему городу и знание истории края. 3,5 час прошли незаметно. Буду рекомендовать знакомым.
- ААлина10 мая 2025Нам было очень интересно, прогулялись по улочкам, узнали много нового! Спасибо 🙂
- ННаталья6 мая 2025Бывая в новых для нас городах, всегда берем экскурсии. Владикавказ не стал исключением. Забронировала экскурсию за день, выбрала удобное для
- ВВалентина14 апреля 2025Очень понравилась экскурсия. Прошлись неспешно по центру, по главным достопримечательностям. Вячеслав подробно рассказывал, отвечал на все вопросы. Узнали много нового и интересного
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Скульптура «А. С. Пушкин на Кавказе»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в декабре 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Скульптура «А. С. Пушкин на Кавказе»" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1000 до 6000. Туристы уже оставили гидам 574 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий во Владикавказе на 2025 год по теме «Скульптура «А. С. Пушкин на Кавказе»», 574 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль