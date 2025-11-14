читать дальше

семьи время. Нас было трое. Экскурсия была длительностью 3 часа. За это время Вячеслав нам рассказал не только о городе, но и о горах о известных людях проживающих ранее в этом городе и о тех людях которые прямо влияли на город и край.

Больше всего мне понравилось то, что Вячеслав отвечал на задаваемые нами вопросы уверенно, даже если вопросы не совсем касались экскурсионного маршрута. Было очевидно, что человек много знает и готов делиться знаниями.

Смело рекомендую!

И благодарю вас Вячеслав ща проведенное время, было очень познавательно 👍