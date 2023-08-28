Самые гостеприимные горы России

Групповой тур во Владикавказе
5
3 отзыва
Вас ждет девятидневная экскурсионная программа по маршруту: Северная Осетия — Ингушетия — Чечня — Дагестан с профессиональными гидами и квалифицированными водителями. Путешествие пройдет по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье.

Пересекая Терек, направитесь в Джейрах и окажетесь у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов.

С высоты Цей-Лоамского горного перевала откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека и со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото.
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Ближайшие даты:
3
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
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даты

Что вас ожидает:

Сулакский каньон
Сулакский каньон
Увидим чудо, которое сравнивают со знаменитым Гранд-каньоном штата Колорадо, глубочайший каньон Европы
Дагестанский Мачу-Пикчу
Дагестанский Мачу-Пикчу
Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура заброшенного аула Гамсутль погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев
Белоснежная Джума-мечеть
Белоснежная Джума-мечеть
Увидим одну из крупнейших мечетей в Европе в самом центре Махачкалы
Старинные башни
Старинные башни
Увидим Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых»
Огни вечернего Грозного
Огни вечернего Грозного
Нас ждет вечерняя обзорная экскурсия: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть «Сердце Чечни» — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Обзорная пешеходная экскурсия

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Встреча. Обзорная пешеходная экскурсияВстреча. Обзорная пешеходная экскурсияВстреча. Обзорная пешеходная экскурсияВстреча. Обзорная пешеходная экскурсия
2 день

Программа на выбор

На выбор предлагается два варианта (выбрать экскурсию необходимо при бронировании):

Вариант 1: Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа.

Важно: Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

Вариант 2: Алагирское ущелье — Цей — аул Нар.

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
3 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущельеКадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
4 день

Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком

Продолжительность 10 часов, 255 км.

Начало 08:30.

Программа дня: Дигорское ущелье — каньон Ахсинта — святилище Лагты Дзуар — Задалеск — музей Матери — Махческ, башня Абисаловых.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат — Фаснал — село Мацута.

Возвращение во Владикавказ к 19:00.

Горная Дигория: Задалеск - Махческ - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Махческ - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Махческ - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
5 день

Чечня: Грозный и Аргунское ущелье

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Грозный — Аргунское ущелье — «Нихалойские водопады» — Ушкалойские башни — Итум-Кали — замковый комплекс Пхакоч.

17:00 Вечерняя обзорная экскурсия в Грозном:Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть «Сердце Чечни» — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.

Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

Чечня: Грозный и Аргунское ущельеЧечня: Грозный и Аргунское ущельеЧечня: Грозный и Аргунское ущельеЧечня: Грозный и Аргунское ущелье
6 день

Грозный - Махачкала - Избербаш

Начало в 08:30.

Программа дня: переезд в Махачкалу — обзорная экскурсия по Махачкале — бархан Сарыкум — переезд в Избербаш.

Обед (вкл. в стоимость).

14:00 Бархан Сарыкум.

Обзорная экскурсия по Махачкале.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж: 230 км., продолжительность 8 часа.

Грозный - Махачкала - ИзбербашГрозный - Махачкала - ИзбербашГрозный - Махачкала - ИзбербашГрозный - Махачкала - Избербаш
7 день

Избербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснина - Избербаш

Километраж за день: 330 км., продолжительность 10 часов.

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — панорама высокогорного аула Чох — Карадахская теснина.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Очередность проведения экскурсий 7-го и 8-го дня программы может изменяться.

Избербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснина - ИзбербашИзбербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснина - ИзбербашИзбербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснина - ИзбербашИзбербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснина - Избербаш
8 день

Избербаш - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш

Километраж за день: 190 км., продолжительность 9 часов.

Завтрак 07:30.

Начало программы дня 08:00: переезд в Южный Дагестан — экраноплан Лунь.

Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала — посещение рынка — покупка сувениров.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Очередность проведения экскурсий 7-го и 8-го дня программы может изменяться.

Избербаш - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш
9 день

Избербаш - Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство - аэропорт Махачкалы

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30: переезд к Сулакскому каньону — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) — комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) — форелевое хозяйство.

Обед (вкл. в стоимость)

15:00 Групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 19:00.

Километраж за день: 280 км., продолжительность 8-9 часов.

Избербаш - Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство - аэропорт МахачкалыИзбербаш - Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство - аэропорт МахачкалыИзбербаш - Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство - аэропорт МахачкалыИзбербаш - Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство - аэропорт Махачкалы

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеКатегория номераПериод действия цены

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одн-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Кадгарон Отель 3* — Тийналла 3* — Океан 3*стандарт05.04.2024-30.05.202411300011300077200168700159700Шв. стол
стандарт31.05.2024-29.08.202412070012070081900173100166300Шв. стол
стандарт30.08.2024-30.11.202411300011300077200168700159700Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3* — Тийналла 3* — Океан 3*комфорт05.04.2024-30.05.202412180012180086500182700172800Шв. стол
комфорт31.05.2024-29.08.202412940012940091200187000179300Шв. стол
комфорт30.08.2024-30.11.202412180012180086500182700172800Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* — Тийналла 3* — Океан 3*стандарт05.04.2024-30.05.202411710011710079000173000164000Шв. стол
стандарт31.05.2024-29.08.202412480012480083600177400170600Шв. стол
стандарт30.08.2024-30.11.202411710011710079000173000164000Шв. стол

Triple — DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — большая двухспальная кровать+ доп. кровать или диван для ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

DBL — большая двухспальная кровать

TWN — две односпальные кровати.

Варианты проживания

Гостиница «Владикавказ»

4 ночи

Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.

В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.

Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.

Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»

Отель «Планета Люкс»

4 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»

Отель «Кадгарон»

4 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.

Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»

Гостиница «Океан»

3 ночи

Гостиница "Океан" расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

Отель «Тийнала»

1 ночь

Отель "Тийнала" расположен в Грозном, в 12 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей отеля Tiynalla ресторан, бесплатная частная парковка и сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

Каждое утро в отеле сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».

Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 19:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/Грозном (Шали) /Избербаше (Каспийске)
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 8 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно из г. Махачкала
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 500 руб
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
  • Входные билеты на аттракционы, не включенные в программу тура: прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, комплекс пещер Нохъо
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
  • Взрослый - 2 200 руб
  • Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Нужен ли пропуск для посещения пограничной зоны Джейрахского ущелья?

Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Группа до 18 чел, но на экскурсии в «Алагирское ущелье, Цей, Нар» может быть группа до 40 чел.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
28 авг 2023
Спасибо Вам! Все очень хорошо
М
24 июля 2023
Программа тура была очень насыщенной. Понравилось, как все было четко организовано (удобно, что был чат в Ватсапе, где писали о следующем дне). Все гиды интересно рассказывали, отвечали на все вопросы. Понравилось, что гиды были местными, они отвечали на вопросы не просто как гиды, а как представитель конкретного народа, рассказывали нам о своих традициях и обычаях. Нам показали удивительно красивые места четырех регионов Северного Кавказа. Было организовано отличное питание, обеды особенно колоритные (всегда традиционные блюда народов). Размещение в гостиницах Кадгарон (г. Владикавказ) и Тийналла (г. Грозный) очень понравилось, в Океане (г. Избербаш) понравилось меньше, не было горячей воды в один из дней. Мы знали, что состав группы в течение тура будет меняться, но в первые дни (в Северной Осетии) нас тасовали каждый день, это было не очень комфортно. Также не очень понравилось, что все время, что мы жили в гостинице Кадгарон за нами всегда заезжали в последнюю очередь. Из-за этого нам доставались самые неудобные места (в конце микроавтобуса, где нет окна и очень сильно трясет+укачивает). Было бы лучше, чтобы хотя бы иногда постояльцам Кадгарона давали возможность порадоваться поездке на автобусе (в среднем в автобусе мы проводили около 5-6 часов ежедневно, иногда больше). И, наверное, было бы здорово, если бы выделили один дополнительный день для отдыха на море во время посещения Дагестана (нам удалось покупаться, но это происходило после 19 часов, когда закат уже в 20 часов… резко становилось прохладно).
Все остальное очень понравилось, большое спасибо!
Программа тура была очень насыщенной. Понравилось, как все было четко организовано (удобно, что был чат вПрограмма тура была очень насыщенной. Понравилось, как все было четко организовано (удобно, что был чат вПрограмма тура была очень насыщенной. Понравилось, как все было четко организовано (удобно, что был чат вПрограмма тура была очень насыщенной. Понравилось, как все было четко организовано (удобно, что был чат вПрограмма тура была очень насыщенной. Понравилось, как все было четко организовано (удобно, что был чат вПрограмма тура была очень насыщенной. Понравилось, как все было четко организовано (удобно, что был чат вПрограмма тура была очень насыщенной. Понравилось, как все было четко организовано (удобно, что был чат вПрограмма тура была очень насыщенной. Понравилось, как все было четко организовано (удобно, что был чат вПрограмма тура была очень насыщенной. Понравилось, как все было четко организовано (удобно, что был чат в
Е
25 апр 2024
Отличная организация, отношение, забота! Предусмотрено все!!!
Отличная организация, отношение, забота! Предусмотрено все!!!

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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