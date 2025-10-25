Мои заказы

Новогодний гастротур на Кавказ: Ингушетия, Осетия и Чечня (всё включено)

Насладиться вкусами среди панорамных видов и башен и отведать в каждой республике своё особое блюдо
Приглашаем во вкусное новогоднее путешествие в горах Ингушетии, Северной Осетии и Чечни.

В каждой республике вы будете не только любоваться видами на ущелья, башни и снежники, но и пробовать блюда национальных
кухонь.

Отведаете осетинских пирогов с различными начинками, тающие во рту лепёшки с картошкой, творогом и тыквой, галушки, шашлыки с вкуснейшими овощами и зеленью, чурек из кукурузной муки и многое другое. Питание уже включено в стоимость тура. И всё это будет в живописнейших и топовых локациях 3 республик.

Ближайшие даты:
1
дек3
дек5
дек7
дек30
дек
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта. В случае отмены экскурсии будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.

Проживание. 1-, 2-, 3-местное размещение в номерах со всеми удобствами. Стоимость тура зависит от выбранного номера. Одиночные участники селятся вместе по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе. Если вы едете без компании, а в группе нет второго одиночного участника вашего пола, необходимо доплатить за 1-местный номер.

  • В Ингушетии: «Армхи», «Чайка», «Артис Плаза», «Планета Люкс», «Империал» или аналогичный отель.
  • В Северной Осетии: «Планета Люкс», «Империал» или аналогичный отель.
  • В Чечне: «Нохчо Стар», «Эдельвейс», «Беркут» или аналогичный.

*Фото отелей взяты с сайта ingkurort.ru, ostrovok.ru

Питание.

Транспорт. Микроавтобус.

Дети. От 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Столица Ингушетии и местные блюда

Групповой трансфер из аэропорта с 12:00 до 13:00.

По прибытии пообедаем в ресторане и отправимся на первую экскурсию. Посетим комплекс «Мемориал памяти и славы», посвящённый важным историческим событиям в республике. Вы увидите скульптуры, рассмотрите барельефы и главное сооружение — «Девять башен».

Затем побываем в этнографическом музее в башне Согласия, самой высокой в регионе. Вы познакомитесь с бытом древнеингушских племён и подниметесь на смотровую площадку.

После размещения в гостинице в городе Магас у вас будет свободное время на ужин и отдых.

Столица Ингушетии и местные блюдаСтолица Ингушетии и местные блюдаСтолица Ингушетии и местные блюдаСтолица Ингушетии и местные блюдаСтолица Ингушетии и местные блюдаСтолица Ингушетии и местные блюдаСтолица Ингушетии и местные блюда
2 день

Заповедные, исторические и архитектурные достопримечательности Ингушетии и продолжение гастропогружения

Сегодня отправляемся исследовать горную Ингушетию. Посетим Джейрахо-Ассинский заповедник — музей под открытым небом, сочетающий природные красоты, башни и крепости средних веков. Исследуем «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии, где был обнаружен бронзовый орёл 8 века.

С Цей-Лоамского перевала вы полюбуетесь завораживающим видом на Главный Кавказский хребет, Казбек и Таргимскую котловину. Побываете в посёлке Таргим, покинутом ауле неподалёку от ещё одной архитектурной достопримечательности — Хамхи — с монументальными постройками на крутом скалистом откосе.

После обеда отправимся в башенный город в селе Эгикхал. Люди жили здесь много веков, здесь же хоронили мёртвых — не только под землёй, но и в наземных склепах, некоторые из них достигают 3 этажей. Осмотрим христианский храм Тхаба-Ерды, соединивший в себе черты архитектуры Грузии, Армении и Византии, и уникальный комплекс «Вовнушки». Позднесредневековые оборонно-сторожевые башни органично вписаны в живописное ущелье реки на фоне впечатляющих скал. Место выбрано неслучайно — на стыке горных ущелий в древности проходил Великий шёлковый путь.

Вечером вернёмся в гостиницу, где с 19:00 до 20:00 для нас подадут ужин из национальных блюд.

Заповедные, исторические и архитектурные достопримечательности Ингушетии и продолжение гастропогруженияЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности Ингушетии и продолжение гастропогруженияЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности Ингушетии и продолжение гастропогруженияЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности Ингушетии и продолжение гастропогруженияЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности Ингушетии и продолжение гастропогруженияЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности Ингушетии и продолжение гастропогруженияЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности Ингушетии и продолжение гастропогруженияЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности Ингушетии и продолжение гастропогруженияЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности Ингушетии и продолжение гастропогруженияЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности Ингушетии и продолжение гастропогруженияЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности Ингушетии и продолжение гастропогруженияЗаповедные, исторические и архитектурные достопримечательности Ингушетии и продолжение гастропогружения
3 день

Северная Осетия, Владикавказ и национальная кухня

Сегодня вас ждёт экскурсия по значимым и памятным местам Северной Осетии.

Сначала побываем в некрополе — Даргавсе, одной из главных достопримечательностей республики, где вы посмотрите на традиционные башни-склепы (входные билеты оплачиваются отдельно). Затем посетим печально известное Кармадонское ущелье — место гибели Сергея Бодрова. В результате схода ледника был полностью уничтожен посёлок Верхний Кармадон. Заедем в Фиагдонское ущелье, устроим фотосессию на качелях над пропастью и полюбуемся снежными шапками, сидя на лавочке на краю обрыва. Также увидим башню Курта и Тага. Вы узнаете, почему осетины очень чтят это место, и сможете подняться к основанию здания.

После обеда в ресторане едем знакомиться с Владикавказом. По окончании экскурсии заселимся в отель и отведаем на ужине осетинских блюд.

Северная Осетия, Владикавказ и национальная кухняСеверная Осетия, Владикавказ и национальная кухняСеверная Осетия, Владикавказ и национальная кухняСеверная Осетия, Владикавказ и национальная кухняСеверная Осетия, Владикавказ и национальная кухня
4 день

Столица, мечети и кухня Чеченской Республики

После завтрака отправимся в Чечню, где вас ждёт экскурсия по её столице. Вы рассмотрите убранство православного храма Михаила Архангела, увидите мечеть «Сердце Чечни», одну из самых больших в мире. Полюбуетесь небоскрёбами «Грозного-Сити», а затем прогуляетесь в цветочном парке со скульптурами животных, национальными башнями и фонтаном.

Пообедаем в ресторане, заселимся в отель и поедем к белоснежной мечети «Гордость мусульман» в Шали, напоминающей индийский Тадж-Махал. Также нас ждёт загадочный «Английский замок», способный перенести в далёкую эпоху рыцарей.

Ужин в отеле в 19:00-20:00. Вы попробуете блюда чеченской кухни.

Столица, мечети и кухня Чеченской РеспубликиСтолица, мечети и кухня Чеченской РеспубликиСтолица, мечети и кухня Чеченской РеспубликиСтолица, мечети и кухня Чеченской РеспубликиСтолица, мечети и кухня Чеченской РеспубликиСтолица, мечети и кухня Чеченской Республики
5 день

Отъезд

После завтрака проводим всех в аэропорт Грозного.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер (за одного)55 000 ₽
1-местный номер63 000 ₽
Ребёнок до 10 лет50 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
  • Посещение всех объектов по программе
  • Работа гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Владикавказа и обратно из Грозного в ваш город
  • 1-местное размещение - 63 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказа (Беслан) или Магас (Назрань), 12:00-13:00
Завершение: Г. Грозный, аэропорт, 12:00-13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара
Зара — Организатор во Владикавказе
Провела экскурсии для 164 туристов
Более 12 лет я работаю в туризме, побывала в 35 странах мира, влюбляла путешественников в разные континенты и города. После пандемии стала создавать авторские туры в моей любимой Республике Ингушетия. Когда я вижу и чувствую восторг и неподдельный интерес к истории, культуре и национальной самобытности южных регионов, понимаю, что я на правильном пути.
Задать вопрос

