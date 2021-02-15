Притяжение Кавказа на Рождество

«Как встретишь Новый год, так его и проведешь», — гласит народная мудрость.

Задайте себе вопрос: как бы вы хотели провести первую неделю Нового года? Пока вы думаете над вариантами, мы готовы
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предложить свой — рождественский тур по республикам Северного Кавказа.

В это время года от гор Кавказа исходит притяжение необычайной силы — мы приглашаем вас почувствовать его на себе. Маршрут проходит в приграничной территории. Гражданам стран СНГ необходимо заблаговременно оформить пограничный пропуск.

4.67
3 отзыва
Притяжение Кавказа на Рождество
Притяжение Кавказа на Рождество
Притяжение Кавказа на Рождество
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Восхитительная природа
Восхитительная природа
Вас ждут чистейший горный воздух, родниковая вода, горные озёра и водопады
Современный Грозный
Современный Грозный
Увидим сияющий миллионами огней гордый Грозный
Рождество в новом месте
Рождество в новом месте
Задайте грядущему году высокую планку — не упустите шанс ярко и со вкусом встретить 2023 год

Программа тура по дням

1 день

Знакомство со столицей Чечни

Встреча в аэропорту / на ж/д вокзале г. Грозного.

Групповой трансфер в 13:30.

Обед с блюдами национальной кухни (включен).

После заселения в гостиницу 3* — экскурсия по столице Чечни — городу Грозному.

Во время пешеходной экскурсии вы посетите уникальное сооружение — мечеть «Сердце Чечни»: наружные и внутренние стены отделаны редчайшим мрамором — травертином, а интерьер обильно декорирован белым мрамором, который добывают на острове Мармара Адасы в Мраморном море.

Вы также увидите казачью церковь Архангела Михаила (1868 год).

Посещение высотного комплекса «Грозный-Сити»: панорамная площадка позволяет полюбоваться городскими окрестностями с высоты в 33 этажа.

Возвращение в гостиницу, ужин — самостоятельно.

Знакомство со столицей ЧечниЗнакомство со столицей ЧечниЗнакомство со столицей ЧечниЗнакомство со столицей Чечни
2 день

Экскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам

Завтрак.

Путешествие с экскурсией к высокогорному озером Кезеной-Ам.

Заезд в город Шали, где осенью 2019 года открыли новую мечеть «Гордость мусульман».

Мечеть занимает площадь более пяти гектаров в центре города, рядом с высотным комплексом «Шали-сити».

Четыре минарета обладают высотой 63 метра, высота же центрального купола составляет более 40 метров.

Территорию украшают 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки, в которых можно совершить омовение перед молитвой.

Посещение г. Аргуна и мечети им. Аймани Кадыровой — первой мечети на территории России, построенной в стиле хай-тек.

Днем, в зависимости от погоды, своды мечети меняют свой цвет от светло-серого до бирюзово-синего.

Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.

Подъем (около 24 км.) к перевалу Харами (2400 м. над уровнем моря).

Спуcк к озеру (около 11 км.).

Озеро Кезеной-Ам по размерам и глубине можно поставить в один ряд с оз. Рица в Абхазии или Голубым озером в Кабардино-Балкарии.

Оно расположено на высоте 1869 м. над уровнем моря.

Озеро находится на территории сразу двух республик.

Вода в озере холодная, летом температура на поверхности не поднимается выше 17-18 градусов по Цельсию.

Обед (включен)

Экскурсия на руины древнего селения «Хой».

Посещение шестиэтажной боевой башни, петроглифов, надгробных камней, арочных строений, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой.

Возвращение в Грозный, ужин — самостоятельно.

Экскурсия на высокогорное озеро Кезеной-АмЭкскурсия на высокогорное озеро Кезеной-АмЭкскурсия на высокогорное озеро Кезеной-АмЭкскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам
3 день

Переезд в Северную Осетию. Экскурсия по столице республики - городу Владикавказу

Завтрак.

Выселение из отеля.

Переезд в столицу Осетии.

Владикавказ — один из крупнейших культурных, экономических и промышленных центров Северного Кавказа.

Обзорная авто-пешая экскурсия по центру города, где сохранилось более 70 исторических и архитектурных памятников конца XIX — начала XX вв., набережной реки Терек, парку.

Столицу украшают виды Главного Кавказского Хребта и горы Казбек.

Обед с блюдами национальной кухни (включен). Размещение в отеле 3*

Любители гулять по улочкам старых городов оценят Владикавказ во время самостоятельной прогулки.

До наших дней сохранились армянская церковь, немецкая лютеранская церковь, суннитская и шиитская мечети, две православные церкви, в том числе Храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Традиционно в Рождественскую ночь в храмах проходят праздничные богослужения.

Люди зажигают свечи, поздравляют друг друга, желают добра и мира.

Ужин — самостоятельно.

Переезд в Северную Осетию. Экскурсия по столице республики - городу ВладикавказуПереезд в Северную Осетию. Экскурсия по столице республики - городу ВладикавказуПереезд в Северную Осетию. Экскурсия по столице республики - городу ВладикавказуПереезд в Северную Осетию. Экскурсия по столице республики - городу Владикавказу
4 день

Экскурсия к башенным комплексам Эгикал, Вовнушки

Завтрак в отеле.

Встреча с местным гидом.

Выезд в горную Ингушетию.

Осмотр средневекового центра Ингушетии Эгикал со смотровой площадки.

По мнению историков, комплекс был культурным, политическим и экономическим центром Средневековья.

Посещение башенного комплекса Памятник Вовнушки — он состоит из трех основных башен, две из которых стоят на вершине одной скалы, третья — на противоположной скале.

Башни комплекса привлекают к себе внимание издалека, они расположены в живописном ущелье реки Гулой Хи на фоне впечатляющих скал и хребтов Кавказа.

Обед в пути (сух. паек).

Знакомство с древнейшим христианским храмом России Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.

Дату сооружения этого храма историки оценивают неоднозначно: рамки дискуссии составляют 700 лет, от VIII и до XIV века включительно.

Тхаба-Ерды удивителен тем, что на протяжении веков являет собой материальный пример переплетения архитектурных и культурных традиций тысячелетней давности.

Возвращение в отель.

Заключительный ужин с группой (включен)

Экскурсия к башенным комплексам Эгикал, ВовнушкиЭкскурсия к башенным комплексам Эгикал, ВовнушкиЭкскурсия к башенным комплексам Эгикал, ВовнушкиЭкскурсия к башенным комплексам Эгикал, Вовнушки
5 день

Экскурсия в Куртатинское ущелье. Отъезд

Завтрак.

Выселение из отеля, личные вещи — с собой.

Встреча с гидом, выезд на экскурсию* в Куртатинское ущелье.

Посещение Дзивгской скальной крепости, построенной в XIII-XVI веках.

Крепость почти сливается со скалой: летом она скрывается в зелени окружающих деревьев.

Обед в пути в кафе (включен).

Вы увидите селение Верхний Фиагдон и Свято-Успенский мужской монастырь — самый высокогорный храм в России.

Группой трансфер в аэропорт Владикавказ (Беслан) к рейсам, отправляющимся после 18:00.

*В зависимости от погодных условий экскурсию может дополнить посещение некрополя Даргавс — историко-этнографического и архитектурного комплекса, находящегося под охраной государства. «Город Мертвых» — самый большой некрополь на Кавказе. Архитектурный комплекс состоит из сотни двухэтажных и четырехэтажных построек: это семейные склепы, которые использовались предками осетин для коллективных захоронений. Они относятся примерно к XVI-XVIII векам. Некрополь и по сей день выполняет свою главную функцию: склепы хранят скелеты и множество мумий умерших.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • двухместное размещение – 53 000 руб.;
  • доплата за одноместное размещение – 9 500 руб.

Ниже указаны возможные варианты размещения.

Варианты проживания

Отель «Армхи»

4 ночи

Отель, расположенный в Армхи, располагает садом и террасой. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей доставка еды и напитков в номер, общий лаундж и пункт обмена валюты.

В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната и балкон с видом на город.

Каждое утро в отеле «Армхи Ингушетия» сервируется континентальный завтрак.

В отеле можно поиграть в бильярд. В окрестностях популярны лыжный спорт и велосипедные прогулки.

Владикавказ находится в 31 км от отеля Armkhi Ingushhetia. Владикавказ, ближайший аэропорт, находится в 57 км.

Отель «Армхи»Отель «Армхи»Отель «Армхи»Отель «Армхи»Отель «Армхи»Отель «Армхи»

Отель «Городок»

4 ночи

Отель «Городок» с сауной расположен в Грозном. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан и бесплатная частная парковка.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. Из нескольких номеров открывается вид на сад или город. В числе удобств номеров собственная ванная комната, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»

Отель «Планета Люкс»

4 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортные услуги по программе, включая групповые трансферы аэропорт Грозный - отель - аэропорт (ж/д вокзал) Владикавказ
  • 2-х местное размещение в номерах по маршруту
  • Услуги местных гидов
  • Входные билеты в парки, музеи
  • Эко-сборы
  • Питание, указанное в программе (завтраки в отелях, обеды, ужин в день 4)
  • Вода 0,5 л. /чел
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Грозный и обратно
  • Индивидуальные трансферы
  • Питание, не указанное в программе
  • Доплата за одноместное размещение - 9 500 руб
  • Спиртные напитки
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
г. Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Есть ли ограничения, в связи с нахождением в пограничной зоне?

Маршрут проходит в пограничной зоне. Заезд на территорию Джейрахского ущелья через пограничный пункт с предоставлением паспорта. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан, в том числе граждан стран СНГ, необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов за 45 дней до даты заезда.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
15 фев 2021
Шикарные локации, вкусная еда и красивая природа! 4-ка за сервис, пока он не везде хорош. В Чечне и Ингушетии сложно поесть и договориться об услугах самостоятельно, без гидов.
Т
29 мая 2024
Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
А
29 мая 2024
Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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