2 день

Экскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам

Завтрак.

Путешествие с экскурсией к высокогорному озером Кезеной-Ам.

Заезд в город Шали, где осенью 2019 года открыли новую мечеть «Гордость мусульман».

Мечеть занимает площадь более пяти гектаров в центре города, рядом с высотным комплексом «Шали-сити».

Четыре минарета обладают высотой 63 метра, высота же центрального купола составляет более 40 метров.

Территорию украшают 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки, в которых можно совершить омовение перед молитвой.

Посещение г. Аргуна и мечети им. Аймани Кадыровой — первой мечети на территории России, построенной в стиле хай-тек.

Днем, в зависимости от погоды, своды мечети меняют свой цвет от светло-серого до бирюзово-синего.

Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.

Подъем (около 24 км.) к перевалу Харами (2400 м. над уровнем моря).

Спуcк к озеру (около 11 км.).

Озеро Кезеной-Ам по размерам и глубине можно поставить в один ряд с оз. Рица в Абхазии или Голубым озером в Кабардино-Балкарии.

Оно расположено на высоте 1869 м. над уровнем моря.

Озеро находится на территории сразу двух республик.

Вода в озере холодная, летом температура на поверхности не поднимается выше 17-18 градусов по Цельсию.

Обед (включен)

Экскурсия на руины древнего селения «Хой».

Посещение шестиэтажной боевой башни, петроглифов, надгробных камней, арочных строений, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой.

Возвращение в Грозный, ужин — самостоятельно.