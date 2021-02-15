Задайте себе вопрос: как бы вы хотели провести первую неделю Нового года? Пока вы думаете над вариантами, мы готовы
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство со столицей Чечни
Встреча в аэропорту / на ж/д вокзале г. Грозного.
Групповой трансфер в 13:30.
Обед с блюдами национальной кухни (включен).
После заселения в гостиницу 3* — экскурсия по столице Чечни — городу Грозному.
Во время пешеходной экскурсии вы посетите уникальное сооружение — мечеть «Сердце Чечни»: наружные и внутренние стены отделаны редчайшим мрамором — травертином, а интерьер обильно декорирован белым мрамором, который добывают на острове Мармара Адасы в Мраморном море.
Вы также увидите казачью церковь Архангела Михаила (1868 год).
Посещение высотного комплекса «Грозный-Сити»: панорамная площадка позволяет полюбоваться городскими окрестностями с высоты в 33 этажа.
Возвращение в гостиницу, ужин — самостоятельно.
Экскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Завтрак.
Путешествие с экскурсией к высокогорному озером Кезеной-Ам.
Заезд в город Шали, где осенью 2019 года открыли новую мечеть «Гордость мусульман».
Мечеть занимает площадь более пяти гектаров в центре города, рядом с высотным комплексом «Шали-сити».
Четыре минарета обладают высотой 63 метра, высота же центрального купола составляет более 40 метров.
Территорию украшают 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки, в которых можно совершить омовение перед молитвой.
Посещение г. Аргуна и мечети им. Аймани Кадыровой — первой мечети на территории России, построенной в стиле хай-тек.
Днем, в зависимости от погоды, своды мечети меняют свой цвет от светло-серого до бирюзово-синего.
Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.
Подъем (около 24 км.) к перевалу Харами (2400 м. над уровнем моря).
Спуcк к озеру (около 11 км.).
Озеро Кезеной-Ам по размерам и глубине можно поставить в один ряд с оз. Рица в Абхазии или Голубым озером в Кабардино-Балкарии.
Оно расположено на высоте 1869 м. над уровнем моря.
Озеро находится на территории сразу двух республик.
Вода в озере холодная, летом температура на поверхности не поднимается выше 17-18 градусов по Цельсию.
Обед (включен)
Экскурсия на руины древнего селения «Хой».
Посещение шестиэтажной боевой башни, петроглифов, надгробных камней, арочных строений, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой.
Возвращение в Грозный, ужин — самостоятельно.
Переезд в Северную Осетию. Экскурсия по столице республики - городу Владикавказу
Завтрак.
Выселение из отеля.
Переезд в столицу Осетии.
Владикавказ — один из крупнейших культурных, экономических и промышленных центров Северного Кавказа.
Обзорная авто-пешая экскурсия по центру города, где сохранилось более 70 исторических и архитектурных памятников конца XIX — начала XX вв., набережной реки Терек, парку.
Столицу украшают виды Главного Кавказского Хребта и горы Казбек.
Обед с блюдами национальной кухни (включен). Размещение в отеле 3*
Любители гулять по улочкам старых городов оценят Владикавказ во время самостоятельной прогулки.
До наших дней сохранились армянская церковь, немецкая лютеранская церковь, суннитская и шиитская мечети, две православные церкви, в том числе Храм Рождества Пресвятой Богородицы.
Традиционно в Рождественскую ночь в храмах проходят праздничные богослужения.
Люди зажигают свечи, поздравляют друг друга, желают добра и мира.
Ужин — самостоятельно.
Экскурсия к башенным комплексам Эгикал, Вовнушки
Завтрак в отеле.
Встреча с местным гидом.
Выезд в горную Ингушетию.
Осмотр средневекового центра Ингушетии — Эгикал со смотровой площадки.
По мнению историков, комплекс был культурным, политическим и экономическим центром Средневековья.
Посещение башенного комплекса Памятник Вовнушки — он состоит из трех основных башен, две из которых стоят на вершине одной скалы, третья — на противоположной скале.
Башни комплекса привлекают к себе внимание издалека, они расположены в живописном ущелье реки Гулой Хи на фоне впечатляющих скал и хребтов Кавказа.
Обед в пути (сух. паек).
Знакомство с древнейшим христианским храмом России — Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.
Дату сооружения этого храма историки оценивают неоднозначно: рамки дискуссии составляют 700 лет, от VIII и до XIV века включительно.
Тхаба-Ерды удивителен тем, что на протяжении веков являет собой материальный пример переплетения архитектурных и культурных традиций тысячелетней давности.
Возвращение в отель.
Заключительный ужин с группой (включен)
Экскурсия в Куртатинское ущелье. Отъезд
Завтрак.
Выселение из отеля, личные вещи — с собой.
Встреча с гидом, выезд на экскурсию* в Куртатинское ущелье.
Посещение Дзивгской скальной крепости, построенной в XIII-XVI веках.
Крепость почти сливается со скалой: летом она скрывается в зелени окружающих деревьев.
Обед в пути в кафе (включен).
Вы увидите селение Верхний Фиагдон и Свято-Успенский мужской монастырь — самый высокогорный храм в России.
Группой трансфер в аэропорт Владикавказ (Беслан) к рейсам, отправляющимся после 18:00.
*В зависимости от погодных условий экскурсию может дополнить посещение некрополя Даргавс — историко-этнографического и архитектурного комплекса, находящегося под охраной государства. «Город Мертвых» — самый большой некрополь на Кавказе. Архитектурный комплекс состоит из сотни двухэтажных и четырехэтажных построек: это семейные склепы, которые использовались предками осетин для коллективных захоронений. Они относятся примерно к XVI-XVIII векам. Некрополь и по сей день выполняет свою главную функцию: склепы хранят скелеты и множество мумий умерших.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- двухместное размещение – 53 000 руб.;
- доплата за одноместное размещение – 9 500 руб.
Ниже указаны возможные варианты размещения.
Варианты проживания
Отель «Армхи»
Отель, расположенный в Армхи, располагает садом и террасой. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей доставка еды и напитков в номер, общий лаундж и пункт обмена валюты.
В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната и балкон с видом на город.
Каждое утро в отеле «Армхи Ингушетия» сервируется континентальный завтрак.
В отеле можно поиграть в бильярд. В окрестностях популярны лыжный спорт и велосипедные прогулки.
Владикавказ находится в 31 км от отеля Armkhi Ingushhetia. Владикавказ, ближайший аэропорт, находится в 57 км.
Отель «Городок»
Отель «Городок» с сауной расположен в Грозном. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан и бесплатная частная парковка.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. Из нескольких номеров открывается вид на сад или город. В числе удобств номеров собственная ванная комната, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Отель «Планета Люкс»
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги по программе, включая групповые трансферы аэропорт Грозный - отель - аэропорт (ж/д вокзал) Владикавказ
- 2-х местное размещение в номерах по маршруту
- Услуги местных гидов
- Входные билеты в парки, музеи
- Эко-сборы
- Питание, указанное в программе (завтраки в отелях, обеды, ужин в день 4)
- Вода 0,5 л. /чел
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Грозный и обратно
- Индивидуальные трансферы
- Питание, не указанное в программе
- Доплата за одноместное размещение - 9 500 руб
- Спиртные напитки
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Есть ли ограничения, в связи с нахождением в пограничной зоне?
Маршрут проходит в пограничной зоне. Заезд на территорию Джейрахского ущелья через пограничный пункт с предоставлением паспорта. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан, в том числе граждан стран СНГ, необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов за 45 дней до даты заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.