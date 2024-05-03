Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Авторский тур во Владикавказе

Прогуляться по узким горным ущельям и попасть в Город мертвых

О гостеприимстве горцев известно всем, а что если через культуру Северной Осетии узнать также и об ее истории? За три дня в туре по Северной Осетии вы откроете для себя Владикавказ, насладитесь видами Цейского ущелья и узнаете, какие пугающие тайны прошлого и настоящего таятся в Кармадонском ущелье.
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Ближайшие даты:
3
мая
4
мая
7
мая
9
мая
10
мая
11
мая
14
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе. Также пригодятся купальники, полотенца и шлепки — во второй день программы будут горячие источники.

Обязательно возьмите с собой полис ОМС и немного наличных, чтобы можно было купить что-то в горах. Особого шоппинга там нет, но вдруг вам приглянется баночка с местным вареньем или горный чай.

На тур действует акция «20% кешбек по картам МИР». Для получения кешбека тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы, туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с 0:01 18 января 2022 г. по 23:59 12 апреля 2022 г. Вернуться из поездки нужно до 30 апреля 2022 г.

Проживание. В течение экскурсионного тура в Северную Осетию мы будем жить в трехзвездочных гостиницах в центре Владикавказа — «Империал», «Владикавказ», «Олимп Плаза» или «Планета Люкс». Для гостей работает бесплатный Wi-Fi, в номерах есть все необходимые косметические и бытовые принадлежности. Возможно размещение в отеле DoubleTree by Hilton Vladikavkaz за дополнительную плату, стоимость по запросу

Питание. Все дни экскурсионного тура в Северную Осетию мы будем завтракать в гостинице, а обедать в кафе по пути. В теплую хорошую погоду возможны пикники с ланч-боксами на природе. Обязательно попробуем осетинские пироги и местную кухню.

Программа тура по дням

1 день

Владикавказ - религиозный, советский и современный

Мастер-класс по осетинским пирогам. Мы встретимся в аэропорту Беслана или на ж/д вокзале столицы Северной Осетии — Владикавказа — и сразу отправимся пробовать местную кухню: на обед нас ждут знаменитые осетинские пироги. Чтобы лучше понять все особенности этого национального блюда, местные повара проведут специально для нас мастер-класс — будем готовить пироги вместе, а потом вместе их есть.

Обзорная экскурсия по Владикавказу. Затем мы отправимся изучать культуру и историю Северной Осетии. На обзорной экскурсии вы посмотрите главные достопримечательности Владикавказа и узнаете, как в пределах одного города уживаются и образуют удивительный культурно-религиозный симбиоз христианские и мусульманские святыни: Осетинская церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянская церковь Григория Просветителя и Суннитская мечеть.

Вечерняя программа на выбор. Вечером заселимся в отель в центре города — «Империал», «Владикавказ», «Планета Люкс» или «Олимп Плаза» — это уютные трехзвездочные гостиницы в центре города. У нас будет свободное время, чтобы отдохнуть или самостоятельно погулять. Можно взять дополнительную программу (за отдельную плату), есть несколько вариантов на выбор: сходить на шоу «Аланский вечер» или заглянуть на осетинскую пивоварню. Купить программу можно на месте, посоветовавшись с гидом и решив, чего вам больше хочется.

Аланский вечер. Это шоу-программа, где вы попадаете на традиционное осетинское застолье. Перед вами — стол с кавказскими вкусностями, вокруг танцы, кавказская музыка, песни, пляски — и вы в центре всех событий как дорогой гость, которому хотят показать все лучшее. Стоимость такой программы — 2200 руб.

Дегустация осетинского пива. Любителям пробовать местные вкусы стоит выбрать ужин на пивоварне. Здесь каждый участник продегустирует пять сортов осетинского пива, а на закуску сможет попробовать фыджжин (мясной пирог), цахтон (говяжий язык, сметана, чеснок, специи), колбасу из рубленного мяса, нартский хлеб. Такая программа будет стоить 2200 руб. за человека, включая трансфер к пивоварне.

Владикавказ - религиозный, советский и современныйВладикавказ - религиозный, советский и современныйВладикавказ - религиозный, советский и современныйВладикавказ - религиозный, советский и современныйВладикавказ - религиозный, советский и современныйВладикавказ - религиозный, советский и современныйВладикавказ - религиозный, советский и современный
2 день

Цейское ущелье и купание в источниках

Горные пейзажи. В первый выходной день, в субботу, мы позавтракаем в отеле и поедем в горы — в знаменитое Цейское ущелье. Это место считается жемчужиной Северной Осетии — Алании: манящие вершины гор, древние ледники, живописные водопады. Ущелье привлекало путешественников еще с 19 века: оно имеет необычную форму подковы — это большая редкость. Сейчас сюда любят приезжать горнолыжники и сноубордисты — на одном из склонов обустроили горнолыжный курорт. Мы тоже прокатимся по канатке, посмотрим на все с высоты и увидим Сказский ледник, а затем прогуляемся по Цейскому сосновому бору и будем наслаждаться запахом хвои и леса.

Тайны дзуаров. Еще мы увидим осетинские дзуары — это небольшие домики в горах, святые места для поклонения духам. Мы узнаем, почему для строительства домиков были выбраны такие отдаленные места, в чем отличия дзуаров «Реком», «Мады Майрам» и «Чижджиты дзуар» и какое значение они имеют для осетин.

Дорога, которой хочется любоваться. Наш путь будет проходить по очень живописной Военно-Осетинской дороге, которая сейчас называется Транскавказской автомагистралью. Не убирайте далеко фотоаппараты и садитесь поближе к окошку: такая дорога — настоящее приключение.

Купание в горячих источниках. Нагулявшись по горам Северной Осетии, мы поедем купаться в горячих источниках Бирагзанг. Это обустроенные бассейны с душем и теплыми раздевалками. Источник бьет с глубины 2 тысячи метров — это целебная вода, которая будет особенно полезна тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, гинекологические заболевания или неврологические болезни. Но даже если у вас никаких проблем нет, окунуться в такой бассейн просто приятно — вода даже зимой не опускается ниже 40 градусов, тепло обволакивает все тело и очень хорошо расслабляет. Мы пообедаем в одном из местных кафе и вернемся обратно в отель, где сможем отдохнуть и выспаться.

Цейское ущелье и купание в источникахЦейское ущелье и купание в источникахЦейское ущелье и купание в источникахЦейское ущелье и купание в источникахЦейское ущелье и купание в источникахЦейское ущелье и купание в источникахЦейское ущелье и купание в источниках
3 день

Кармадонское ущелье и город мертвых Даргавс

Заброшенный курорт. После вкусного завтрака в гостинице мы поедем в Кармадонское ущелье. В советские времена здесь был очень популярный курорт, но в 2002 году здесь случилась трагедия — со скалы сорвался огромный ледник Колка и унес жизни 125 человек, в том числе съемочной группы актера Сергея Бодрова младшего. Сейчас рядом с этим местом остался заброшенный санаторий, который мрачным пятном возвышается среди живописных гор и напоминает о непоправимых событиях.

Город мертвых. После осетинского обеда в одном из кафе по пути мы отправимся еще в одно пугающее место — Даргавский некрополь. В древности это было крупное поселение осетин, в сезон местных жителей здесь гораздо меньше, чем туристов. Все дело в очень необычных каменных склепах, раскиданных по всей горе. Всего их 95 — это целый древний город 14-18 веков, который до сих пор привлекает исследователей и ученых и до конца пока не изучен. Попробуем разгадать тайны Даргавса, а еще пообщаемся с местными осликами — их в поселке много, можно захватить для них что-нибудь вкусное и покормить.

Возвращение домой. Теперь можно с полной уверенностью сказать, что мы познакомились с Северной Осетией — с ее живописной природой, древней историей вкусными осетинскими пирогами. Выходные подходят к концу, пора возвращаться домой — мы едем в аэропорт Беслана или на ж/д вокзал Владикавказа.

Кармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых ДаргавсКармадонское ущелье и город мертвых Даргавс

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт Беслан - Владикавказ - аэропорт или трансфер с ж/д вокзала
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда
  • Транспортное сопровождение на маршруте в течение всего экскурсионного тура в Северную Осетию
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Проживание в 2-х местных улучшенных номерах отеля Владикавказ (цена указана за одного человека при двухместном размещении) или стандартных номерах отелей Олимп Плаза, Планета Люкс, Империал
Что не входит в цену
  • Билеты из вашего города до Беслана или Владикавказа и обратно
  • Доплата за одноместное размещение - 2000-4000 руб. (в зависимости от отеля)
  • Проживание в отеле DoubleTree by Hilton Vladikavkaz - стоимость по запросу
  • Билеты на источники Бирагзанг - 300 руб
  • Билеты на Канатную дорогу - 400 руб
  • Вход в Даргавский некрополь - 100 руб
  • Вечерняя программа в первый день на выбор: Аланский вечер (2200 руб.) или дегустация на осетинской пивоварне (2200 руб.)
  • Ужины
  • Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, пятница до 13:00
Завершение: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, воскресенье после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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