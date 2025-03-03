7 дней
Мартовский трип: загадки ущелий Северной Осетии и очарование грузинских улочек
Познакомиться с двумя регионами, встретить рассвет у Казбека и надышаться горным воздухом
Начало: Владикавказ, 13:00
3 мар в 08:00
17 мар в 08:00
55 000₽ за человека
2 дня
К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
Погулять по Чегемскому и Баксанскому ущельям и подняться на склон высочайшего пика Европы
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75,...
8 авг в 08:30
15 авг в 08:30
10 295₽ за человека
7 дней
Привет, скалистые горы! Достопримечательности и национальная кухня Осетии и Грузии
Полюбоваться природой и архитектурой, погостить у местных и поучаствовать в грузинском застолье
Начало: Владикавказ, до 12:30
1 ноя в 12:15
6 янв в 12:15
65 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «8 марта»
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