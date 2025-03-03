8 марта – туры во Владикавказе

Найдено 3 тура в категории «8 марта» во Владикавказе, цены от 10 295 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мартовский трип: загадки ущелий Северной Осетии и очарование грузинских улочек
На машине
7 дней
Мартовский трип: загадки ущелий Северной Осетии и очарование грузинских улочек
Познакомиться с двумя регионами, встретить рассвет у Казбека и надышаться горным воздухом
Начало: Владикавказ, 13:00
3 мар в 08:00
17 мар в 08:00
55 000 за человека
К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
На автобусе
2 дня
К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
Погулять по Чегемскому и Баксанскому ущельям и подняться на склон высочайшего пика Европы
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75,...
8 авг в 08:30
15 авг в 08:30
10 295 за человека
Привет, скалистые горы! Достопримечательности и национальная кухня Осетии и Грузии
На автобусе
7 дней
Привет, скалистые горы! Достопримечательности и национальная кухня Осетии и Грузии
Полюбоваться природой и архитектурой, погостить у местных и поучаствовать в грузинском застолье
Начало: Владикавказ, до 12:30
1 ноя в 12:15
6 янв в 12:15
65 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «8 марта»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Мартовский трип: загадки ущелий Северной Осетии и очарование грузинских улочек
  2. К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
  3. Привет, скалистые горы! Достопримечательности и национальная кухня Осетии и Грузии
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эгикал
  6. Вовнушки
  7. Сказский ледник
  8. Эльбрус
  9. Аланский монастырь
  10. Башня Согласия
Сколько стоит тур во Владикавказе в августе 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "8 марта" можно забронировать 3 тура от 10 295 до 65 900.
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