Что вас ожидает:В Боголюбово вы посетите Боголюбовский женский монастырь и увидите бывшую резиденцию Андрея Боголюбского, одного из самых могущественных правителей средневековой Европы. Вы прогуляетесь 👣 по заливному лугу к церкви Покрова на Нерли, которая входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Суздале вы увидите Покровский аристократический женский монастырь, Спасо-Евфимиев монастырь XIV века, познакомитесь с ансамблем Суздальского кремля с осмотром самого древнего храма Суздаля — Рождественского собора XIII века, почувствуете колорит и атмосферу города-музея под открытым небом.