Что вас ожидает:В Боголюбово вы посетите Боголюбовский женский монастырь и увидите бывшую резиденцию Андрея Боголюбского, одного из самых могущественных правителей средневековой Европы. Вы прогуляетесь 👣 по заливному лугу к церкви Покрова на Нерли, которая входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Суздале вы увидите Покровский аристократический женский монастырь, Спасо-Евфимиев монастырь XIV века, познакомитесь с ансамблем Суздальского кремля с осмотром самого древнего храма Суздаля — Рождественского собора XIII века, почувствуете колорит и атмосферу города-музея под открытым небом.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Трансфер
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с гидом
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.