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Индивидуальная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю

5
6 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Владимира
Вас ждёт насыщенное путешествие по красивейшим городам Золотого кольца — Суздалю, Владимиру и Боголюбово.

Вы увидите старинные храмы и монастыри, Успенский собор с 600-летними фресками Андрея Рублёва, архитектурный ансамбль Суздальского кремля а также одну из самых красивых 🤩 церквей России — Покрова-на-Нерли.

Познакомитесь с яркими событиями старейших городов Руси, услышите увлекательные рассказы о легендарных правителях и проникнитесь многовековой историей 📖 страны.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю
Индивидуальная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю

Что вы увидите

  • Боголюбовский женский монастырь
  • Церковь Покрова-на-Нерли
  • Покровский аристократический женский монастырь
  • Спасо-Евфимиев монастырь
  • Суздальский кремль
  • Рождественский собор
Что вас ожидает:В Боголюбово вы посетите Боголюбовский женский монастырь и увидите бывшую резиденцию Андрея Боголюбского, одного из самых могущественных правителей средневековой Европы. Вы прогуляетесь 👣 по заливному лугу к церкви Покрова на Нерли, которая входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Суздале вы увидите Покровский аристократический женский монастырь, Спасо-Евфимиев монастырь XIV века, познакомитесь с ансамблем Суздальского кремля с осмотром самого древнего храма Суздаля — Рождественского собора XIII века, почувствуете колорит и атмосферу города-музея под открытым небом.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Трансфер
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с гидом
Индивидуальная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю
Индивидуальная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю
Индивидуальная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю
Индивидуальная экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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6 отзывов оставили туристы

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