Увлекательное и лёгкое путешествие по Владимиру в форме игры — таким будет наше приключение в одной из старейших столиц Древней Руси. Приготовьтесь не только слушать, но и добывать малоизвестные факты о белокаменном зодчестве, которые взбудоражат мозг и воображение. Вы увидите и посетите Успенский собор и прогуляетесь по старинным улицам, сохранившим губернский дух.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Владимир — город с многовековой историей. Во время нашей прогулки вы увидите и рассмотрите самый загадочный храм в России — Дмитриевский собор и попытаетесь расшифровать его послание. Познакомитесь с древнейшей постройкой города — величественным Успенским кафедральным собором и его главными святынями. Узнаете почему Золотые ворота Владимира именно «золотые». А на старинной Георгиевской улочке проникнетесь духом губернского Владимира и познакомитесь с местным шалопаем.

Отгадывая загадки, вы узнаете:

как именно древнерусская столица была перенесена на северо-восток,

какие князья связаны с городом и почему у них такие прозвища,

где во Владимире сохранился древний крепостной вал и какую улицу называют «местным Арбатом»,

как сын портного стал «главным голосом» страны Советов,

какие знаменитые люди своими корнями связаны с Владимирской землёй.

Кому подойдет экскурсия

Эта экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию и школьников изучающих историю в школе. Экскурсия предполагает полное вовлечение участников и состоит частично из рассказа, который нужно внимательно слушать, чтобы извлекать информацию для выполнения заданий, детального рассмотрения объектов показа, и вопросов — загадок на логику и мышление.

Экскурсия не рассчитана на малышей и детей до 6-го класса по причине своего содержания, большого объёма информации и сложности заданий. Цель этой экскурсии максимальное извлечение фактов(и не только исторических), а так же запоминания ключевых моментов связанных с историей города.

Организационные детали