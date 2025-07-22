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Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»

Познакомиться с одной из древних столиц страны и посетить главный собор с профессиональным гидом
Увлекательное и лёгкое путешествие по Владимиру в форме игры — таким будет наше приключение в одной из старейших столиц Древней Руси.

Приготовьтесь не только слушать, но и добывать малоизвестные факты о белокаменном зодчестве, которые взбудоражат мозг и воображение.

Вы увидите и посетите Успенский собор и прогуляетесь по старинным улицам, сохранившим губернский дух.
5
100 отзывов
Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»
Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»
Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»

Описание экскурсии

Владимир — город с многовековой историей. Во время нашей прогулки вы увидите и рассмотрите самый загадочный храм в России — Дмитриевский собор и попытаетесь расшифровать его послание. Познакомитесь с древнейшей постройкой города — величественным Успенским кафедральным собором и его главными святынями. Узнаете почему Золотые ворота Владимира именно «золотые». А на старинной Георгиевской улочке проникнетесь духом губернского Владимира и познакомитесь с местным шалопаем.

Отгадывая загадки, вы узнаете:

  • как именно древнерусская столица была перенесена на северо-восток,
  • какие князья связаны с городом и почему у них такие прозвища,
  • где во Владимире сохранился древний крепостной вал и какую улицу называют «местным Арбатом»,
  • как сын портного стал «главным голосом» страны Советов,
  • какие знаменитые люди своими корнями связаны с Владимирской землёй.

Кому подойдет экскурсия

Эта экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию и школьников изучающих историю в школе. Экскурсия предполагает полное вовлечение участников и состоит частично из рассказа, который нужно внимательно слушать, чтобы извлекать информацию для выполнения заданий, детального рассмотрения объектов показа, и вопросов — загадок на логику и мышление.

Экскурсия не рассчитана на малышей и детей до 6-го класса по причине своего содержания, большого объёма информации и сложности заданий. Цель этой экскурсии максимальное извлечение фактов(и не только исторических), а так же запоминания ключевых моментов связанных с историей города.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная
  • Билеты в Успенский собор — 400 ₽ взрослый, детям до 14 лет включительно и студентам — 300 ₽, многодетным семьям — бесплатно с предъявлением документов
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников за доплату — 500 ₽/чел.
  • Если вы на автомобиле, припарковаться будет можно на месте начала экскурсии
  • С питомцем соборы и экспозиции посетить нельзя, но можно видоизменить экскурсию до обзорной без захода внутрь
  • Если удобное вам время для индивидуальной экскурсии недоступно, вы можете присоединиться к моей групповой экскурсии Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Дмитриевского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руфина
Руфина — ваш гид во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 10319 туристов
Меня зовут Руфина. Я родом из Сибири, по образованию лингвист. Часть жизни провела в Европе, свободно говорю на английском и немецком языках. Экскурсии по Владимирской земле вожу с 2012 года
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и являюсь аккредитованным министерством туризма и предпринимательства Владимирской области экскурсоводом. Также у меня есть аккредитация в музеям и епархиальных объектах Владимира. Покажу вам этот старинный город таким, каким он когда-то полюбился мне.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 100 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
99
4
1
3
2
1
М
У меня был следующий запрос, с одной стороны удовлетворить потребность в знаниях дочки 13лет, серьёзно занимающейся историей, с другой сделать так, чтобы сын 12лет далёкий от истории, не заскучал и
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не началось хочу есть, посидеть, устал. Руфина справилась блестяще, старшая была удовлетворена, гид смогла ответить на все вопросы, но и постоянно контролировала настрой младшего и миксовала историю с забавным рассказиками, подходами, например, к памятнику пожарному гидранту, где можно понастоящему покачать воду.

У меня был следующий запрос, с одной стороны удовлетворить потребность в знаниях дочки 13лет, серьёзно занимающейся
У меня был следующий запрос, с одной стороны удовлетворить потребность в знаниях дочки 13лет, серьёзно занимающейся
У меня был следующий запрос, с одной стороны удовлетворить потребность в знаниях дочки 13лет, серьёзно занимающейся
У меня был следующий запрос, с одной стороны удовлетворить потребность в знаниях дочки 13лет, серьёзно занимающейся
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М
Руфина-огонь экскурсовод. Детей, 15 и 10 лет смогла с самого начала экскурсии заинтересовать так, что они принимали самое активное участие, отвечали на вопросы, сами рассуждали, анализировали, сравнивали и т. д.
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Увлечь детей в таком возрасте, очень и очень непросто. А уж чтобы им понравилось 🥰, это вообще задача со звездочкой. Руфина со всеми задачами справилась просто блестяще, а уж её багажу знаний и умению рассказчика, можно только восхищаться. Спасибо Руфина, Вы Супер 👍.

Руфина-огонь экскурсовод. Детей, 15 и 10 лет смогла с самого начала экскурсии заинтересовать так, что они
Руфина-огонь экскурсовод. Детей, 15 и 10 лет смогла с самого начала экскурсии заинтересовать так, что они
Руфина-огонь экскурсовод. Детей, 15 и 10 лет смогла с самого начала экскурсии заинтересовать так, что они
Руфина-огонь экскурсовод. Детей, 15 и 10 лет смогла с самого начала экскурсии заинтересовать так, что они
Руфина-огонь экскурсовод. Детей, 15 и 10 лет смогла с самого начала экскурсии заинтересовать так, что они
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Маргарита
Руфина, спасибо за замечательную экскурсию! Было увлекательно, познавательно, с юмором. Посетили Успенский кафедральный собор. Прогулялись по «местному Арбату».
Руфина, спасибо за замечательную экскурсию! Было увлекательно, познавательно, с юмором. Посетили Успенский кафедральный собор. Прогулялись по
Руфина, спасибо за замечательную экскурсию! Было увлекательно, познавательно, с юмором. Посетили Успенский кафедральный собор. Прогулялись по
Руфина, спасибо за замечательную экскурсию! Было увлекательно, познавательно, с юмором. Посетили Успенский кафедральный собор. Прогулялись по
Руфина, спасибо за замечательную экскурсию! Было увлекательно, познавательно, с юмором. Посетили Успенский кафедральный собор. Прогулялись по
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Елена
Очень приятно проводить время в новом месте (были на обзорной экскурсии по Владимиру) в компании с профессионалом! Интересный рассказ- диалог, остро подмеченные связи фактов и событий истории, глубокое знание православия,
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нашей культуры, традиций. От таких экскурсий надолго остаются очень яркие впечатления. А они, на мой взгляд, самое важное, что может дать экскурсовод! Спасибо большое Руфине за ее знания, профессионализм и приятную компанию! С удовольствием порекомендую ее экскурсии всем, кто решил посетить прекрасный Владимир!

Очень приятно проводить время в новом месте (были на обзорной экскурсии по Владимиру) в компании с
Очень приятно проводить время в новом месте (были на обзорной экскурсии по Владимиру) в компании с
Очень приятно проводить время в новом месте (были на обзорной экскурсии по Владимиру) в компании с
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Dariia
Лучшая экскурсия, которую мы получили, проехав по золотому кольцу. Руфина очень общительный и эрудированный человек, общаться с ней одно удовольствие, отвечает на все вопросы, задает их нам сама в качестве викторины. Отлично провели время. Заинтересованность туриста стопроцентное. Спасибо
Лучшая экскурсия, которую мы получили, проехав по золотому кольцу. Руфина очень общительный и эрудированный человек, общаться
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Ольга
Люблю экскурсоводов, которые не просто излагают факты, а заставляют думать, вспоминать, высказывать свои мысли и предположения. Такие экскурсии запоминаются лучше всего. Вот Руфина именно такой экскурсовод. Горячо рекомендую
Люблю экскурсоводов, которые не просто излагают факты, а заставляют думать, вспоминать, высказывать свои мысли и предположения.
Люблю экскурсоводов, которые не просто излагают факты, а заставляют думать, вспоминать, высказывать свои мысли и предположения.
Люблю экскурсоводов, которые не просто излагают факты, а заставляют думать, вспоминать, высказывать свои мысли и предположения.
Люблю экскурсоводов, которые не просто излагают факты, а заставляют думать, вспоминать, высказывать свои мысли и предположения.
Люблю экскурсоводов, которые не просто излагают факты, а заставляют думать, вспоминать, высказывать свои мысли и предположения.
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