Как небольшой Владимир стал столицей Руси почти на столетие? Как жил после потери этого статуса? Что за тайны хранят его легендарные памятники? Вы последовательно изучите историю города: от основания до

столичного, а затем и губернского периода. Узнаете, где найти лучшие музеи, парки для отдыха и прогулок, уютные кафе с авторской кухней и арт-галереи, где можно познакомиться с местными художниками. И вдохновитесь на дальнейшее изучение города!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Вы услышите увлекательную и немного сказочную историю о том, как Владимир из маленького городка на окраине государства неожиданно стал его столицей почти на 100 лет. О том, как появились символы величия домонгольской Руси — белокаменные владимирские соборы. О том, как город жил после потери столичного статуса и как он приобрёл тот образ, которым мы можем любоваться сейчас.

В программе прогулки:

Успенский собор 12 века. Неужели он сохранился в своём первозданном виде?

12 века. Неужели он сохранился в своём первозданном виде? Дмитриевский собор . Что хотел сказать автор этой «книги в камне»?

. Что хотел сказать автор этой «книги в камне»? Смотровые площадки в парке Пушкина и на Спасском холме. Что видели владимирские князья из окон своих покоев?

в парке Пушкина и на Спасском холме. Что видели владимирские князья из окон своих покоев? Большая Московская улица . Как жил губернский Владимир?

. Как жил губернский Владимир? Крепостной вал 12 века. Как строились древнерусские крепости и легко ли было их взять?

12 века. Как строились древнерусские крепости и легко ли было их взять? Золотые ворота. Какие воспоминания хранит символ величия Северо-Восточной Руси и современного Владимира?

По пути я буду показывать места, которые могут быть интересны для посещения, и к окончанию экскурсии у вас уже сложится собственный план продолжения знакомства с нашим прекрасным городом!

Организационные детали

Все объекты осматриваем только снаружи, но я обязательно расскажу, куда стоит заглянуть после