Мои заказы

Экскурсия-навигатор по Владимиру

Сориентироваться в истории города и узнать, как интересно провести здесь время
Как небольшой Владимир стал столицей Руси почти на столетие? Как жил после потери этого статуса? Что за тайны хранят его легендарные памятники? Вы последовательно изучите историю города: от основания до
читать дальше

столичного, а затем и губернского периода.

Узнаете, где найти лучшие музеи, парки для отдыха и прогулок, уютные кафе с авторской кухней и арт-галереи, где можно познакомиться с местными художниками. И вдохновитесь на дальнейшее изучение города!

5
3 отзыва
Экскурсия-навигатор по Владимиру© Анастасия
Экскурсия-навигатор по Владимиру© Анастасия
Экскурсия-навигатор по Владимиру© Анастасия
Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя6
дек
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Вы услышите увлекательную и немного сказочную историю о том, как Владимир из маленького городка на окраине государства неожиданно стал его столицей почти на 100 лет. О том, как появились символы величия домонгольской Руси — белокаменные владимирские соборы. О том, как город жил после потери столичного статуса и как он приобрёл тот образ, которым мы можем любоваться сейчас.

В программе прогулки:

  • Успенский собор 12 века. Неужели он сохранился в своём первозданном виде?
  • Дмитриевский собор. Что хотел сказать автор этой «книги в камне»?
  • Смотровые площадки в парке Пушкина и на Спасском холме. Что видели владимирские князья из окон своих покоев?
  • Большая Московская улица. Как жил губернский Владимир?
  • Крепостной вал 12 века. Как строились древнерусские крепости и легко ли было их взять?
  • Золотые ворота. Какие воспоминания хранит символ величия Северо-Восточной Руси и современного Владимира?

По пути я буду показывать места, которые могут быть интересны для посещения, и к окончанию экскурсии у вас уже сложится собственный план продолжения знакомства с нашим прекрасным городом!

Организационные детали

Все объекты осматриваем только снаружи, но я обязательно расскажу, куда стоит заглянуть после

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный635 ₽
Дети до 12 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Дмитриевского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 808 туристов
Владимир — мой родной город. Я хорошо знаю его, нежно люблю и хочу передать капельку этой любви другим. Я обожаю гулять по его уютным улицам и рассказывать его интересные истории. Для меня экскурсия — произведение со своей логикой, сюжетом, идеей и, главное, настроением. И я с радостью делюсь этим с гостями моего города!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
Виктор
1 ноя 2025
Замечательный экскурсовод👍 Всей нашей небольшой компании очень понравилось - самое то для первого знакомства с городом
С
Светлана
21 авг 2025
Экскурсия понравилась! Анна замечательный рассказчик,время пролетело незаметно
Вадим
Вадим
26 июл 2025
Экскурсия прошла великолепно.
Экскурсовод не только влюблен в свой город и грамотно донес до экскурсантов всю необходимую информацию об истории г. Владимир.
Спасибо.
Я получил наслаждение и от города и от экскурсии.
С уважением Вадим Сергеевич.
Экскурсия прошла великолепно.Экскурсия прошла великолепно.Экскурсия прошла великолепно.Экскурсия прошла великолепно.Экскурсия прошла великолепно.Экскурсия прошла великолепно.Экскурсия прошла великолепно.Экскурсия прошла великолепно.

Входит в следующие категории Владимира

Похожие экскурсии из Владимира

Владимир в историях и лицах
Пешая
2 часа
181 отзыв
Групповая
до 20 чел.
В тренде
Владимир в историях и лицах: групповая экскурсия по городу
Познакомьтесь с Владимиром двух эпох: средневековой столицей и губернским городом. Увидите белокаменные соборы, Золотые ворота и узнаете городские легенды
Начало: На Театральной площади
Завтра в 12:00
667 ₽ за человека
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси (на вашем автомобиле)
3.5 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси
Прогулка по Владимиру и Боголюбову раскроет тайны древней Руси, познакомит с уникальными памятниками и историей княжеских усобиц
Начало: Соборная площадь
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.
Владимир. Путь сквозь века
Пешая
3 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
6800 ₽ за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владимире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владимире