Как небольшой Владимир стал столицей Руси почти на столетие? Как жил после потери этого статуса? Что за тайны хранят его легендарные памятники? Вы последовательно изучите историю города: от основания до
Описание экскурсии
Вы услышите увлекательную и немного сказочную историю о том, как Владимир из маленького городка на окраине государства неожиданно стал его столицей почти на 100 лет. О том, как появились символы величия домонгольской Руси — белокаменные владимирские соборы. О том, как город жил после потери столичного статуса и как он приобрёл тот образ, которым мы можем любоваться сейчас.
В программе прогулки:
- Успенский собор 12 века. Неужели он сохранился в своём первозданном виде?
- Дмитриевский собор. Что хотел сказать автор этой «книги в камне»?
- Смотровые площадки в парке Пушкина и на Спасском холме. Что видели владимирские князья из окон своих покоев?
- Большая Московская улица. Как жил губернский Владимир?
- Крепостной вал 12 века. Как строились древнерусские крепости и легко ли было их взять?
- Золотые ворота. Какие воспоминания хранит символ величия Северо-Восточной Руси и современного Владимира?
По пути я буду показывать места, которые могут быть интересны для посещения, и к окончанию экскурсии у вас уже сложится собственный план продолжения знакомства с нашим прекрасным городом!
Организационные детали
Все объекты осматриваем только снаружи, но я обязательно расскажу, куда стоит заглянуть после
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|635 ₽
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дмитриевского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 808 туристов
Владимир — мой родной город. Я хорошо знаю его, нежно люблю и хочу передать капельку этой любви другим. Я обожаю гулять по его уютным улицам и рассказывать его интересные истории. Для меня экскурсия — произведение со своей логикой, сюжетом, идеей и, главное, настроением. И я с радостью делюсь этим с гостями моего города!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
1 ноя 2025
Замечательный экскурсовод👍 Всей нашей небольшой компании очень понравилось - самое то для первого знакомства с городом
С
Светлана
21 авг 2025
Экскурсия понравилась! Анна замечательный рассказчик,время пролетело незаметно
Вадим
26 июл 2025
Экскурсия прошла великолепно.
Экскурсовод не только влюблен в свой город и грамотно донес до экскурсантов всю необходимую информацию об истории г. Владимир.
Спасибо.
Я получил наслаждение и от города и от экскурсии.
С уважением Вадим Сергеевич.
