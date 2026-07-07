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Два дня на восточном побережье Приморья

Отправиться из Владивостока в живописное путешествие с ночёвкой в палатке
Эти места обычно посещают по отдельности, по одному за день. Мы же с чувством, с толком, с расстановкой посетим их все. За два дня.

Вы будете купаться в живописных бухтах Приморья, снорклить, гулять, любоваться побережьем с сапа и ночевать под звёздами.

Мы проведём вас по красивейшим локациям, поделимся историями и поможем почувствовать вкус настоящего морского отдыха.
Два дня на восточном побережье Приморья
Два дня на восточном побережье Приморья
Два дня на восточном побережье Приморья

Описание экскурсии

1 день

6:00 — ранний выезд из Владивостока. Дозакупаемся продуктами по пути
11:00 — бухта Триозёрье. Отдых на пляже, первые впечатления, фотографирование, купание, перекус
13:00 — подъём к Долине Атлантов. Не торопясь, гуляем, любуемся, снимаем красоту на камеры
15:00 — бухта Спокойная. Гуляем, по желанию — купаемся
16:00 — пешая прогулка до бухты Ежовой
16:30 — отдых в бухте. Купаемся, загораем, снорклим. Устраиваем перекус
18:00 — возвращаемся к машине и едем в бухту Авиаторов
18:45 — осматриваем бухту и перемещаемся в безымянную бухту, где вас будет ждать уже расставленный лагерь, ужин и свежевыловленные морепродукты
19:00 — ужин. Свободное время, музыкальное сопровождение по общему желанию. Подготавливаем костёр. Вечерние разговоры, истории, байки у огня:)

2 день

9:00 — завтрак

10:00 — обзор побережья на сапах. Возможно, увидим морских котиков
12:00 — свободное время, сапбординг, снорклинг, другие активности
17:00 — выезд во Владивосток
21:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • В путешествии вас буду сопровождать я или другой гид-проводник из нашей команды
  • Трансфер — Toyota Prado, Subaru Forester, Mitsubishi Delica, Mitsubishi Outlander, Toyota Hiace, Toyota Voxy, Toyota Noah, Toyota Rush

Питание

  • Ужин и завтрак входят в стоимость. Для остальных перекусов нужно взять с собой продукты
  • В лагере есть всё необходимое: кухня, посуда, оборудование
  • Мы готовим только стандартные блюда, но можем приготовить и продукты из вашей корзины, либо вы это делаете сами
  • Количество морепродуктов зависит от природных условий, обычно всем хватает

Размещение

  • Палатки предоставляются из расчета 1 палатка на 2–4 человека (по размеру, чтобы было просторно)
  • Устанавливается отдельная палатка-туалет

Мы предоставим

  • Инвентарь для снорклинга, сапсёрфинга, рыбалки
  • Музыкальное оборудование
  • Освещение и базовое снаряжение

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 117 туристов
Я местный житель, гид и организатор туров и экскурсий во Владивостоке. Начал организовывать путешествия с 2019 года. Тогда моим увлечением был сапбординг. Я помогал гостям из Южной Кореи и Китая
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освоить навигацию в бухтах Русского острова:) А также вывозил их в интересные природные места, в которые теперь вожу гостей из других городов России. Сам бывал во многих странах — от Востока до Запада. Познакомился с разными менталитетами, повидал много городов, так что наверняка знаю, что у нас уникальные места и что вам будет интересно. Сейчас работаю с проверенной временем командой гидов, которые увлекут историей, рассказами и проведут вас в самые интересные локации нашего края.

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