Эти места обычно посещают по отдельности, по одному за день. Мы же с чувством, с толком, с расстановкой посетим их все. За два дня. Вы будете купаться в живописных бухтах Приморья, снорклить, гулять, любоваться побережьем с сапа и ночевать под звёздами. Мы проведём вас по красивейшим локациям, поделимся историями и поможем почувствовать вкус настоящего морского отдыха.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

1 день

6:00 — ранний выезд из Владивостока. Дозакупаемся продуктами по пути

11:00 — бухта Триозёрье. Отдых на пляже, первые впечатления, фотографирование, купание, перекус

13:00 — подъём к Долине Атлантов. Не торопясь, гуляем, любуемся, снимаем красоту на камеры

15:00 — бухта Спокойная. Гуляем, по желанию — купаемся

16:00 — пешая прогулка до бухты Ежовой

16:30 — отдых в бухте. Купаемся, загораем, снорклим. Устраиваем перекус

18:00 — возвращаемся к машине и едем в бухту Авиаторов

18:45 — осматриваем бухту и перемещаемся в безымянную бухту, где вас будет ждать уже расставленный лагерь, ужин и свежевыловленные морепродукты

19:00 — ужин. Свободное время, музыкальное сопровождение по общему желанию. Подготавливаем костёр. Вечерние разговоры, истории, байки у огня:)

2 день

9:00 — завтрак

10:00 — обзор побережья на сапах. Возможно, увидим морских котиков

12:00 — свободное время, сапбординг, снорклинг, другие активности

17:00 — выезд во Владивосток

21:00 — возвращение в город

Организационные детали

В путешествии вас буду сопровождать я или другой гид-проводник из нашей команды

Трансфер — Toyota Prado, Subaru Forester, Mitsubishi Delica, Mitsubishi Outlander, Toyota Hiace, Toyota Voxy, Toyota Noah, Toyota Rush

Питание

Ужин и завтрак входят в стоимость. Для остальных перекусов нужно взять с собой продукты

В лагере есть всё необходимое: кухня, посуда, оборудование

Мы готовим только стандартные блюда, но можем приготовить и продукты из вашей корзины, либо вы это делаете сами

Количество морепродуктов зависит от природных условий, обычно всем хватает

Размещение

Палатки предоставляются из расчета 1 палатка на 2–4 человека (по размеру, чтобы было просторно)

Устанавливается отдельная палатка-туалет

Мы предоставим