Владивосток, Русский остров и видовая площадка на сопке Бурачка

Владивосток, Русский остров и видовая площадка на сопке Бурачка
Владивосток, Русский остров и видовая площадка на сопке Бурачка
Владивосток, Русский остров и видовая площадка на сопке Бурачка
Владивосток, Русский остров и видовая площадка на сопке Бурачка
Владивосток, Русский остров и видовая площадка на сопке Бурачка
Владивосток, Русский остров и видовая площадка на сопке Бурачка
Владивосток, Русский остров и видовая площадка на сопке Бурачка
Владивосток, Русский остров и видовая площадка на сопке Бурачка
Владивосток, Русский остров и видовая площадка на сопке Бурачка

Что вы увидите 🤩

  • Токаревский маяк
  • видивая площадка Бурачка
  • центральные улицы
  • Русский остров
  • форт Поспелова
  • Новосильцевская батарея
Начинать знакомство с Владивостоком нужно именно с этой экскурсии. Я покажу все «визитные карточки» города и интересные локации Русского острова за одну экскурсию.
Мы посетим Токаревский маяк и новую видовую площадку на сопке Бурачка, откуда открывается панорамный вид на город и остров Русский. Покатаетесь на единственном фуникулере на Дальнем Востоке и узнаете, где заканчивается Транссибирская магистраль. Проедете по двум знаменитым мостам и увидите заливы, омывающие город со всех сторон: Амурский и Уссурийский, а также бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный.
Я познакомлю вас с местной кухней и вы попробуете свежие морепродукты. На Русском острове вы услышите историю Владивостокской крепости, посетите форт Поспелова и насладитесь лучшим видом на самый длинный в мире вантовый мост с Новосильцевской батареи. Далее посетите одно из живописнейших мест нашего края — батарея на утесе. А также оцените знаменитый комплекс Дальневосточного федерального университета.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
9 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • билеты на фуникулер
Что не входит
  • питание
Место начала и завершения
ул. Алеутская, 27
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, с 08:00 до 18:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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ежедневно, с 08:00 до 18:00

Юлия И.
Юлия И.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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