Начинать знакомство с Владивостоком нужно именно с этой экскурсии. Я покажу все «визитные карточки» города и интересные локации Русского острова за одну экскурсию.

Мы посетим Токаревский маяк и новую видовую площадку на сопке Бурачка, откуда открывается панорамный вид на город и остров Русский. Покатаетесь на единственном фуникулере на Дальнем Востоке и узнаете, где заканчивается Транссибирская магистраль. Проедете по двум знаменитым мостам и увидите заливы, омывающие город со всех сторон: Амурский и Уссурийский, а также бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный.

Я познакомлю вас с местной кухней и вы попробуете свежие морепродукты. На Русском острове вы услышите историю Владивостокской крепости, посетите форт Поспелова и насладитесь лучшим видом на самый длинный в мире вантовый мост с Новосильцевской батареи. Далее посетите одно из живописнейших мест нашего края — батарея на утесе. А также оцените знаменитый комплекс Дальневосточного федерального университета.