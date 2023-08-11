Из Владивостока к острову Томящего сердца

Бухты Теляковского и Астафьева: экскурсия на юг Приморского края из Владивостока

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Авто-пешеходный тур.

Мы отправимся на юг Приморского края, где живут леопарды, и где находятся одни из самых красивых мест на всем побережье.

Полуостров Гамова, с изумительными бухтами Теляковского, Астафьева и островом Томящегося сердца, эти места не оставляют неравнодушным никого.
Из Владивостока к острову Томящего сердца
Из Владивостока к острову Томящего сердца
Из Владивостока к острову Томящего сердца
Из Владивостока к острову Томящего сердца
Из Владивостока к острову Томящего сердца
Из Владивостока к острову Томящего сердца
Из Владивостока к острову Томящего сердца
Ближайшие даты:
11
авг
13
авг
14
авг
15
авг
16
авг
17
авг
18
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Бухта Теляковского
  • Бухта Астафьева
  • Бухта Витязь
  • Остров Томящегося сердца
  • Замок Янковского
  • Ферма по выращиванию гребешка
  • Национальный парк Земля леопарда
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Полюбуемся бухтами.
  • Заедем на ферму по выращиванию гребешка и трепанга и по желанию продегустируем морские деликатесы.
  • Сделаем кучу красивейших кадров и видео.
  • В теплое время года искупаемся в кристально чистых водах и позагораем на мальдивском, белоснежном песке.

Важная информация:

  • С собой берем удобную одежду и обувь, еду на весь день, воду.
  • В теплое время года – купальные принадлежности.
  • Более подробную информацию получите перед экскурсией.

Ежедневно в 8:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Гид
  • Фото и видео с квадрокоптера
Что не входит
  • Питание на на весь день экскурсии
  • Дегустация морских деликатесов
Место начала и завершения?
В любом месте города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Ранний выезд. Я (или один из гидов нашей команды) заберу вас из указанного вами места.
  • На автомобиле путь займет порядка 4-х часов до начала пешего маршрута, откуда мы отправимся исследовать местные красоты.
  • Пешая часть маршрута продлится несколько часов.
  • С собой берем удобную одежду и обувь, еду на весь день, воду.
  • В теплое время года – купальные принадлежности.
  • Более подробную информацию получите перед экскурсией
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

Индивидуальные
Пешеходные
На весь день
На острова
Бухта Теляковского
Популярные места
Бухта Стеклянная

Похожие туры из Владивостока

К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Популярное предложение
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Исследовать живописные локации в окрестностях города за 3 часа
на ул. Катерная 6В
Завтра
10 авг
11 авг
12 авг
26 000 за всё до 10 чел.
Топ-8 инстаграмных мест Владивостока
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
172 отзыва
Топ-8 инстаграмных мест Владивостока
Сделать лучшие кадры в Стеклянной бухте, на острове Русский, у маяка и в других точках города
в центральной части города (гид заберет вас по дог...
14 авг
15 авг
16 авг
17 авг
10 800 за всё до 3 чел.
Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
97 отзывов
Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский
Посетить «визитные карточки» острова и познакомиться с милым хаски на авто-пешеходной экскурсии
по договоренности
9 авг
11 авг
12 авг
14 авг
10 390 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии во Владивостоке
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ