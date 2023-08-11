Бухты Теляковского и Астафьева: экскурсия на юг Приморского края из Владивостока
Авто-пешеходный тур.
Мы отправимся на юг Приморского края, где живут леопарды, и где находятся одни из самых красивых мест на всем побережье.
Полуостров Гамова, с изумительными бухтами Теляковского, Астафьева и островом Томящегося сердца, эти места не оставляют неравнодушным никого.
Мы отправимся на юг Приморского края, где живут леопарды, и где находятся одни из самых красивых мест на всем побережье.
Полуостров Гамова, с изумительными бухтами Теляковского, Астафьева и островом Томящегося сердца, эти места не оставляют неравнодушным никого.
Ближайшие даты:
11
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Что вас ожидает:
- Бухта Теляковского
- Бухта Астафьева
- Бухта Витязь
- Остров Томящегося сердца
- Замок Янковского
- Ферма по выращиванию гребешка
- Национальный парк Земля леопарда
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Полюбуемся бухтами.
- Заедем на ферму по выращиванию гребешка и трепанга и по желанию продегустируем морские деликатесы.
- Сделаем кучу красивейших кадров и видео.
- В теплое время года искупаемся в кристально чистых водах и позагораем на мальдивском, белоснежном песке.
Важная информация:
- С собой берем удобную одежду и обувь, еду на весь день, воду.
- В теплое время года – купальные принадлежности.
- Более подробную информацию получите перед экскурсией.
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Гид
- Фото и видео с квадрокоптера
- Что не входит
- Питание на на весь день экскурсии
- Дегустация морских деликатесов
- Место начала и завершения?
- В любом месте города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Ранний выезд. Я (или один из гидов нашей команды) заберу вас из указанного вами места.
- На автомобиле путь займет порядка 4-х часов до начала пешего маршрута, откуда мы отправимся исследовать местные красоты.
- Пешая часть маршрута продлится несколько часов.
- С собой берем удобную одежду и обувь, еду на весь день, воду.
- В теплое время года – купальные принадлежности.
- Более подробную информацию получите перед экскурсией
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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