Экскурсия из Владивостока: Поездка по живописной дороге до полуострова Гамова
Давайте отправимся на полуостров Гамова — невероятно атмосферное место.
Здесь вы сможете увидеть останки старых китобойных шхун, морские огороды, постоять на обрывистых скалистых берегах бухты Теляковского и посмотреть на знаменитые краснокнижные сосны. Также у вас будет возможность искупаться в чистейшем море.
Здесь вы сможете увидеть останки старых китобойных шхун, морские огороды, постоять на обрывистых скалистых берегах бухты Теляковского и посмотреть на знаменитые краснокнижные сосны. Также у вас будет возможность искупаться в чистейшем море.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Полуостров Гамова
- Бухта Теляковского
- Остров Томящегося сердца
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетВ небольшой группе туристов вы отправитесь на самый юг Приморского края — в заповедный Хасанский район. Наш путь лежит по живописной дороге через национальный парк «Земля леопарда». Мы проедем через первый в нашей стране эко-туннель и узнаем, как охраняют самых редких в мире больших кошек. Во время поездки я расскажу вам об истории края. Мы поговорим о природе и освоении этих земель.
К полудню мы доберемся до полуострова Гамова. Остановившись на одной из видовых площадок, мы осмотрим бухту Витязь с высоты. Поселок Витязь — очень атмосферное место. На берегах одноименной бухты мы увидим останки старых китобойных шхун. Недалеко от них, прямо в море, раскинулись морские огороды — это плантации по выращиванию гребешка и трепанга одной из местных мореферм.
Дальше наш путь лежит в одну из бухт Дальневосточного морского биосферного заповедника. Мы побываем в бухте Теляковского, постоим на ее обрывистых скалистых берегах. И, конечно же, мы увидим знаменитые краснокнижные сосны, которые растут только в этих местах. Есть старое поверье, что если от всей души обнять эту сосну, то из человека уходит все плохое и сбываются самые заветные его мечты! В теплый день по мелководью можно пройти до острова Томящегося сердца. Вода в море близ этого острова удивительного бирюзового цвета. Сложно описывать эти красоты — это нужно видеть! Перед отъездом обратно все желающие смогут искупаться в чистейшем море этого дикого уголка природы!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Владивосток, ул. Светланская, 31, кинотеатр Уссури
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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