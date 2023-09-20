Что вас ждетВ небольшой группе туристов вы отправитесь на самый юг Приморского края — в заповедный Хасанский район. Наш путь лежит по живописной дороге через национальный парк «Земля леопарда». Мы проедем через первый в нашей стране эко-туннель и узнаем, как охраняют самых редких в мире больших кошек. Во время поездки я расскажу вам об истории края. Мы поговорим о природе и освоении этих земель.

К полудню мы доберемся до полуострова Гамова. Остановившись на одной из видовых площадок, мы осмотрим бухту Витязь с высоты. Поселок Витязь — очень атмосферное место. На берегах одноименной бухты мы увидим останки старых китобойных шхун. Недалеко от них, прямо в море, раскинулись морские огороды — это плантации по выращиванию гребешка и трепанга одной из местных мореферм.

Дальше наш путь лежит в одну из бухт Дальневосточного морского биосферного заповедника. Мы побываем в бухте Теляковского, постоим на ее обрывистых скалистых берегах. И, конечно же, мы увидим знаменитые краснокнижные сосны, которые растут только в этих местах. Есть старое поверье, что если от всей души обнять эту сосну, то из человека уходит все плохое и сбываются самые заветные его мечты! В теплый день по мелководью можно пройти до острова Томящегося сердца. Вода в море близ этого острова удивительного бирюзового цвета. Сложно описывать эти красоты — это нужно видеть! Перед отъездом обратно все желающие смогут искупаться в чистейшем море этого дикого уголка природы!