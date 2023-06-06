Экспедиция в заповедные земли

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Мы отправимся на юг края, в одно из самых красивых мест приморья — Полуостров Гамова (бухта Теляковского, остров Томящегося сердца, могильные сосны, бухта Астафьева).

С первыми лучами солнца нам предстоит отправиться в места незыблимой красоты, входящие в состав Дальневосточного морского заповедника и расположенные на самом южном побережье Приморья. Трансфер до первой точки нашего маршрута составляет 4 часа
Экспедиция в заповедные земли
Экспедиция в заповедные земли
Экспедиция в заповедные земли
Экспедиция в заповедные земли
Экспедиция в заповедные земли
Экспедиция в заповедные земли
Ближайшие даты:
6
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Главная визитная карточка заповедника – бухта Теляковского
Бухта находится на востоке полуострова Гамова и является самой южной Дальневосточного морского заповедника. Скалистые берега бухты сложены из белого гранита. В конце весны - начале лета берега бухты Теляковского расцветают ковром из больших розовато-белых цветов рододендрона Шлиппенбаха и рододендрона остроконечного.
Весь мыс Теляковского покрыт могильными соснами, занесенными в Красную книгу. По старинному поверью Могильные сосны обладают «доброй силой». Достаточно на 3-5 минут от всей души обнять сосну, и по поверью, из тебя выйдет всё плохое.

Восточная часть полуострова

Восточная часть полуострова, обращенная к открытому морю, оставляет наиболее яркое впечатление после посещения. Отвесные скалы, укромные бухты, галечные пляжи единят с природой и заряжают энергией.
И конечно же мы посетим самую знаменитую достопримечательность бухты Теляковского – остров Томящегося Сердца, история которого откроется вам в ходе посещения.

По хребтам полуострова Гамова

После нам предстоит отправиться в путешествие по хребтам полуострова Гамова, с которых открывается великолепный вид на близлежащие бухты.
Далее мы отправимся в бухту Астафьева, которая отличается белоснежным песком и кристально чистой бирюзовой водой, также на побережье расположено несколько фотозон с ракушками. В бухте предоставляется время для пляжного отдыха.

При желании возможно посещение:

  • гребешковой фермы, в ходе которого вы сможете познакомиться с условиями жизни и выращивания изысканного деликатеса, а также приобрести заветные моллюски в раковине;
  • замка Янковского 1918-1919 годов постройки;
  • Кравцовских водопадов.

Важно знать:

На остров томящегося сердце необходимо будет перебраться по воде, глубина выше колена, дно каменистое и необходима обувь!

вторник, четверг

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до прекрасных мест
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Входной билет на Кравцовские водопады
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу с любой точки города
Завершение: Отвезу в гостиницу или вкусно покушать
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, четверг
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • На остров томящегося сердце необходимо будет перебраться по воде
  • Глубина выше колена
  • Дно каменистое и необходима обувь!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Выездные
На весь день

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