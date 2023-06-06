Главная визитная карточка заповедника – бухта Теляковского

Бухта находится на востоке полуострова Гамова и является самой южной Дальневосточного морского заповедника. Скалистые берега бухты сложены из белого гранита. В конце весны - начале лета берега бухты Теляковского расцветают ковром из больших розовато-белых цветов рододендрона Шлиппенбаха и рододендрона остроконечного.

Весь мыс Теляковского покрыт могильными соснами, занесенными в Красную книгу. По старинному поверью Могильные сосны обладают «доброй силой». Достаточно на 3-5 минут от всей души обнять сосну, и по поверью, из тебя выйдет всё плохое.

Восточная часть полуострова

Восточная часть полуострова, обращенная к открытому морю, оставляет наиболее яркое впечатление после посещения. Отвесные скалы, укромные бухты, галечные пляжи единят с природой и заряжают энергией.

И конечно же мы посетим самую знаменитую достопримечательность бухты Теляковского – остров Томящегося Сердца, история которого откроется вам в ходе посещения.

По хребтам полуострова Гамова

После нам предстоит отправиться в путешествие по хребтам полуострова Гамова, с которых открывается великолепный вид на близлежащие бухты.

Далее мы отправимся в бухту Астафьева, которая отличается белоснежным песком и кристально чистой бирюзовой водой, также на побережье расположено несколько фотозон с ракушками. В бухте предоставляется время для пляжного отдыха.

При желании возможно посещение:

гребешковой фермы, в ходе которого вы сможете познакомиться с условиями жизни и выращивания изысканного деликатеса, а также приобрести заветные моллюски в раковине;

замка Янковского 1918-1919 годов постройки;

Кравцовских водопадов.

Важно знать:

На остров томящегося сердце необходимо будет перебраться по воде, глубина выше колена, дно каменистое и необходима обувь!