Мы отправимся на юг края, в одно из самых красивых мест приморья — Полуостров Гамова (бухта Теляковского, остров Томящегося сердца, могильные сосны, бухта Астафьева).
С первыми лучами солнца нам предстоит отправиться в места незыблимой красоты, входящие в состав Дальневосточного морского заповедника и расположенные на самом южном побережье Приморья. Трансфер до первой точки нашего маршрута составляет 4 часа
С первыми лучами солнца нам предстоит отправиться в места незыблимой красоты, входящие в состав Дальневосточного морского заповедника и расположенные на самом южном побережье Приморья. Трансфер до первой точки нашего маршрута составляет 4 часа
Ближайшие даты:
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Описание
Главная визитная карточка заповедника – бухта Теляковского
Бухта находится на востоке полуострова Гамова и является самой южной Дальневосточного морского заповедника. Скалистые берега бухты сложены из белого гранита. В конце весны - начале лета берега бухты Теляковского расцветают ковром из больших розовато-белых цветов рододендрона Шлиппенбаха и рододендрона остроконечного.
Весь мыс Теляковского покрыт могильными соснами, занесенными в Красную книгу. По старинному поверью Могильные сосны обладают «доброй силой». Достаточно на 3-5 минут от всей души обнять сосну, и по поверью, из тебя выйдет всё плохое.
Восточная часть полуострова
Восточная часть полуострова, обращенная к открытому морю, оставляет наиболее яркое впечатление после посещения. Отвесные скалы, укромные бухты, галечные пляжи единят с природой и заряжают энергией.
И конечно же мы посетим самую знаменитую достопримечательность бухты Теляковского – остров Томящегося Сердца, история которого откроется вам в ходе посещения.
По хребтам полуострова Гамова
После нам предстоит отправиться в путешествие по хребтам полуострова Гамова, с которых открывается великолепный вид на близлежащие бухты.
Далее мы отправимся в бухту Астафьева, которая отличается белоснежным песком и кристально чистой бирюзовой водой, также на побережье расположено несколько фотозон с ракушками. В бухте предоставляется время для пляжного отдыха.
При желании возможно посещение:
- гребешковой фермы, в ходе которого вы сможете познакомиться с условиями жизни и выращивания изысканного деликатеса, а также приобрести заветные моллюски в раковине;
- замка Янковского 1918-1919 годов постройки;
- Кравцовских водопадов.
Важно знать:
На остров томящегося сердце необходимо будет перебраться по воде, глубина выше колена, дно каменистое и необходима обувь!
вторник, четверг
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер до прекрасных мест
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Входной билет на Кравцовские водопады
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу с любой точки городаЗавершение: Отвезу в гостиницу или вкусно покушать
- Когда и сколько длится?
- Когда: вторник, четвергЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- На остров томящегося сердце необходимо будет перебраться по воде
- Глубина выше колена
- Дно каменистое и необходима обувь!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Индивидуальные
Выездные
На весь день
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