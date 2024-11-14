5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Владивосток и остров Русский: история, природа и панорамы
Приглашаем в увлекательное путешествие по острову Русский, где история и природа переплетаются в одно целое
Начало: По договоренности
«А еще зарядитесь положительной энергией от голубоглазого хаски Ника, который будет нас сопровождать»
Завтра в 06:30
28 ноя в 06:30
11 100₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский за 2,5 часа
Посетить «визитные карточки» острова и познакомиться с милым хаски на автопешеходной экскурсии
Начало: У здания Гума (Светланская 33) или по договореннос...
«А ещё зарядитесь положительной энергией от голубоглазого хаски Ника, который будет нас сопровождать»
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
6 100₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Катание на хаски с дегустацией вин: эксклюзивный тур в Владивостоке
Исследуйте зимний Владивосток: уникальное катание на санях с хаски и дегустация местных вин
Начало: Согласуем с вами по телефону
«Перед катанием вы побываете в питомнике, где заводчики расскажут вам про особенности поведения и содержания этой дивной породы — хаски»
Расписание: В любое удобное время
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна14 ноября 2024Очень интересный формат. Было здорово и необычно. Места необыкновенные! Спасибо Ангелине и Ники
- JJane31 октября 2024Интересный, насыщенный маршрут с красивейшими видами. Ангелина прекрасный гид и рассказчик; компания Ника придает прогулке дополнительный шарм) Спасибо большое 😊
- ВВера12 октября 2024Все супер 💯 прошло. Ни разу не пожалела, что выбрала эту экскурсию. Ангелина вы лучшая 🫶🏻.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Встреча с хаски»
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