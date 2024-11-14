Встреча с хаски – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Встреча с хаски» во Владивостоке, цены от 6 100 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский
На машине
151 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Владивосток и остров Русский: история, природа и панорамы
Приглашаем в увлекательное путешествие по острову Русский, где история и природа переплетаются в одно целое
Начало: По договоренности
«А еще зарядитесь положительной энергией от голубоглазого хаски Ника, который будет нас сопровождать»
Завтра в 06:30
28 ноя в 06:30
11 100 за всё до 3 чел.
Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский за 2,5 часа
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский за 2,5 часа
Посетить «визитные карточки» острова и познакомиться с милым хаски на автопешеходной экскурсии
Начало: У здания Гума (Светланская 33) или по договореннос...
«А ещё зарядитесь положительной энергией от голубоглазого хаски Ника, который будет нас сопровождать»
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
6 100 за всё до 3 чел.
Катание на голубоглазых хаски и дегустация Приморских вин
Пешая
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Катание на хаски с дегустацией вин: эксклюзивный тур в Владивостоке
Исследуйте зимний Владивосток: уникальное катание на санях с хаски и дегустация местных вин
Начало: Согласуем с вами по телефону
«Перед катанием вы побываете в питомнике, где заводчики расскажут вам про особенности поведения и содержания этой дивной породы — хаски»
Расписание: В любое удобное время
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Встреча с хаски»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский
  2. Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский за 2,5 часа
  3. Катание на голубоглазых хаски и дегустация Приморских вин
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Набережная
  6. Кравцовские водопады
  7. Полуостров Гамова
  8. Бухта Теляковского
  9. Сафари-парк
  10. Нагорный парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в ноябре 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Встреча с хаски" можно забронировать 3 экскурсии от 6 100 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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