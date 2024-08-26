Приглашаю насладиться живописными панорамами Приморья с воды! Вы увидите архипелаги, маяки, бухты и невероятной красоты острова со скалами и гротами. Посмотрите на морских котиков в естественной среде обитания и по желанию искупаетесь с ними. А также на 2 часа мы встанем на якорь в Уссурийском заливе — вы сможете отдохнуть и порыбачить.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание водной прогулки
Мы стартуем с катерной стоянки около 08:00. Затем:
- Пройдём под Русским мостом
- Увидим с воды маяки Басаргина и Скрыплёва
- Встанем на якорь и порыбачите 2 часа в Уссурийском заливе
- Осмотрим мыс Тобизина с гротом
- Полюбуемся островом Шкота с розовыми скалами, узкими гротами и бирюзовой водой
- Познакомимся с морскими котикам. Самые отважные смогут с ними искупаться
- Насладимся панорамой архипелага императрицы Евгении, включающем более 30 островов
- Пройдём через пролив Старка вдоль острова Попова и окажетесь в Амурском заливе
- Посмотрим все бухты Русского острова с юго-западной стороны
- Остановимся у Токаревского маяка и понаблюдаете за людьми, гуляющими по Токаревской кошке
На пирс вернёмся около 14:00.
Организационные детали
- На катере с вами буду я и профессиональный капитан за штурвалом
- На борт можно брать еду и напитки.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Катерная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид во Владивостоке
Доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Татьяна, я — организатор морских приключений во Владивостоке. 13 лет назад приехала сюда и окончательно и бесповоротно влюбилась в этот город у моря.Задать вопрос
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
10 часов
Водная прогулка
Лучший выборМорское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме
Начало: На ул. Катерной, 6в
Завтра в 09:00
27 авг в 09:00
6 300₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Лучший выборК маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере
Начало: На ул. Катерная 6В
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
28 000₽ за всё до 10 чел.
12 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
50 000₽ за всё до 4 чел.