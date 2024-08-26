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Сначала я просто мечтала кататься на кораблях, но спустя несколько лет стала персональным морским гидом и теперь в команде с личным капитаном показываю своим гостям самые интересные и красивые места морской акватории куда еще не проник массовый туризм. Хотите незабываемых впечатлений, эмоций и драйва? Тогда вы попали точно по адресу! Катаем по морю с ветерком, рыбачим, купаем, наблюдаем за морскими животными и птицами, показываем красоты, рассказываем интересные факты о истории и культуре Владивостока, угощаем свежими морепродуктами прямо из моря. Помогаем сориентироваться в нашем городе чтобы вы могли потратить свой бюджет с умом.