Водные для детей – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные для детей» во Владивостоке, цены от 32 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
По Японскому морю - на прогулочном катере
На катере
2 отзыва
5 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
По Японскому морю - на прогулочном катере
Отвлечься от рутины и забот на комфортабельном судне со всеми удобствами
Начало: На проспекте 100-летия Владивостока
9 сен в 09:00
10 сен в 14:00
32 000 за всё до 8 чел.
Из Владивостока на авто и катере - к тюленям
На катере
7 отзывов
12 часов
Водная прогулка
Из Владивостока на авто и катере - к тюленям
Увидеть очаровательных морских животных, искупаться в бухтах и услышать историю о морской капусте
Начало: В удобном для вас месте во Владивостоке
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
49 000 за всё до 4 чел.
Морская прогулка вокруг острова Русский + рыбалка (из Владивостока)
На катере
6 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Морская прогулка вокруг острова Русский + рыбалка (из Владивостока)
Прокатиться на катере, порыбачить и полюбоваться живописными видами
Начало: На ул. Катерная
8 сен в 08:00
9 сен в 08:00
40 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    26 августа 2024
    Из Владивостока на авто и катере - к тюленям
    Это было восхитительное путешествие! Максим - замечательный гид, лично облазивший все предлагаемые локации и досконально знающий маршрут. Мы видели в
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    непосредственной близости дальневосточных нерп и бакланов, кормили чаек, и даже заметили на Аскольде оленей, хотя погода была очень жаркая и шанс увидеть их был не велик. Побывав на этой экскурсии, мы решили поехать еще в одно путешествие с Максимом - на остров Шкоту - и снова были очень впечатлены красотами побережья Охотского моря. Очень рекомендую загородные вылазки с Максимом и напоминаю о необходимости подходящей трекинговой экипировки и главное - обуви!

  • О
    Оксана
    24 августа 2024
    По Японскому морю - на прогулочном катере
    Отличный отдых был! Накатались, наплавались, на сапах прогулялись в бухте, наловили рыбки и отобедали ею же! Ребята молодцы! Рекомендую от души!
  • К
    Ксения
    23 августа 2024
    Из Владивостока на авто и катере - к тюленям
    Это было потрясающе!!! Начиная с момента, что нас забрали не в 6 утра, а в 9:30 (спасибо, дали поспать!))), наш невероятный
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    гид Максим предложил остановиться по дороге купить кофе (отличный вкусный кофе!), сама экскурсия была отличная! Максим никуда нас не торопил, давал нам время насладиться красотами! Огромное отдельное спасибо за съемку с квадрокоптера! На память у нас остались профессиональные кадры, как будто из фильма. Максим всю экскурсию помогал нам пройти, где сложно, также Максим очень интересный собеседник. В бухте еще наловил нам ежей (ооочень вкусные!!!). Отдельная благодарность нашему капитану Алексею, он нас подвез близко на катере, чтобы мы увидели все мини бухты и сивучей. Однозначно рекомендую покупать эту экскурсию, это стоит того, чтобы увидеть невероятной красоты природу и гордиться нашей страной! Еще раз спасибо нашему лучшему гиду Максиму и капитану Алексею. Эта экскурсия была нашей первой экскурсией в Приморском крае, и следующие две (мы были с другими организаторами) не сравнятся с этой великолепной поездкой!!!

    Это было потрясающе!!!Это было потрясающе!!!
  • Г
    Галина
    17 августа 2024
    Из Владивостока на авто и катере - к тюленям
    Поездка на Аскольд - крутое путешествие! До сих пор удивляет, как можно было за один день увидеть столько невероятно красивого
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    и интересного. Максим Болдырев, наш гид, очень талантливый в своем роде человек, сумел провести многочасовую экскурсию на одном дыхании. Острова, бухты, лежбище сивучей мы увидели со стороны моря, с катера. Покормили чаек. Потом побродили по острову, залезли в заброшенную батарею, охранявшую когда-то подходы к острову. Наблюдали окрестности в тумане, затем он рассеялся и мы смогли увидеть все в ярких красках. И наконец, мы купались в чистейшей воде в одной из бухт.

  • Е
    Екатерина
    14 июля 2024
    По Японскому морю - на прогулочном катере
    Это - не экскурсия. Это - очень доброе, дружеское путешествие. Где вы общаетесь просто с друзьями и с капитаном обо всём. Провели чудесно время! Благодарим, за невероятно хоршую, добрую и искреннюю атмосферу!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Водные для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Японскому морю - на прогулочном катере
  2. Из Владивостока на авто и катере - к тюленям
  3. Морская прогулка вокруг острова Русский + рыбалка (из Владивостока)
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Бухта Теляковского
  6. Полуостров Гамова
  7. Кравцовские водопады
  8. Приморский Сафари-парк
  9. Набережная
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в сентябре 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 32 000 до 49 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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