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гид Максим предложил остановиться по дороге купить кофе (отличный вкусный кофе!), сама экскурсия была отличная! Максим никуда нас не торопил, давал нам время насладиться красотами! Огромное отдельное спасибо за съемку с квадрокоптера! На память у нас остались профессиональные кадры, как будто из фильма. Максим всю экскурсию помогал нам пройти, где сложно, также Максим очень интересный собеседник. В бухте еще наловил нам ежей (ооочень вкусные!!!). Отдельная благодарность нашему капитану Алексею, он нас подвез близко на катере, чтобы мы увидели все мини бухты и сивучей. Однозначно рекомендую покупать эту экскурсию, это стоит того, чтобы увидеть невероятной красоты природу и гордиться нашей страной! Еще раз спасибо нашему лучшему гиду Максиму и капитану Алексею. Эта экскурсия была нашей первой экскурсией в Приморском крае, и следующие две (мы были с другими организаторами) не сравнятся с этой великолепной поездкой!!!