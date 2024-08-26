5 часов
Водная прогулка
Лучший выборПо Японскому морю - на прогулочном катере
Отвлечься от рутины и забот на комфортабельном судне со всеми удобствами
Начало: На проспекте 100-летия Владивостока
9 сен в 09:00
10 сен в 14:00
32 000₽ за всё до 8 чел.
12 часов
Водная прогулка
Из Владивостока на авто и катере - к тюленям
Увидеть очаровательных морских животных, искупаться в бухтах и услышать историю о морской капусте
Начало: В удобном для вас месте во Владивостоке
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
49 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Водная прогулка
Лучший выборМорская прогулка вокруг острова Русский + рыбалка (из Владивостока)
Прокатиться на катере, порыбачить и полюбоваться живописными видами
Начало: На ул. Катерная
8 сен в 08:00
9 сен в 08:00
40 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна26 августа 2024Это было восхитительное путешествие! Максим - замечательный гид, лично облазивший все предлагаемые локации и досконально знающий маршрут. Мы видели в
- ООксана24 августа 2024Отличный отдых был! Накатались, наплавались, на сапах прогулялись в бухте, наловили рыбки и отобедали ею же! Ребята молодцы! Рекомендую от души!
- ККсения23 августа 2024Это было потрясающе!!! Начиная с момента, что нас забрали не в 6 утра, а в 9:30 (спасибо, дали поспать!))), наш невероятный
- ГГалина17 августа 2024Поездка на Аскольд - крутое путешествие! До сих пор удивляет, как можно было за один день увидеть столько невероятно красивого
- ЕЕкатерина14 июля 2024Это - не экскурсия. Это - очень доброе, дружеское путешествие. Где вы общаетесь просто с друзьями и с капитаном обо всём. Провели чудесно время! Благодарим, за невероятно хоршую, добрую и искреннюю атмосферу!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Водные для детей»
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