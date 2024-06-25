Круизы однодневные – экскурсии во Владивостоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Круизы однодневные» во Владивостоке, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Золотой час Владивостока: прогулка на катере
На катере
1 отзыв
2 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Золотой час Владивостока: прогулка на катере
Пройти по морской акватории и полюбоваться закатом с воды
Начало: На ул. Катерной
Завтра в 19:30
11 авг в 19:30
20 000 за всё до 5 чел.
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
8 отзывов
10 часов
Водная прогулка
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
Увидеть лежбище нерп и сивучей, полюбоваться кекурами и водопадами и отыскать старинный маяк
Начало: В городе Фокино
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
39 000 за всё до 4 чел.
Огни Владивостока: вечерняя прогулка на катере
На катере
2 часа
Водная прогулка
Огни Владивостока: вечерняя прогулка на катере
Отличная возможность встретить закат и посмотреть на ночной город с моря
Начало: На Катерной улице
Завтра в 19:00
11 авг в 19:00
28 000 за всё до 6 чел.
Морская рыбалка во Владивостоке
5 часов
Водная прогулка
Морская рыбалка во Владивостоке
Поймать на крючок камбалу, треску или минтая и приготовить улов прямо на борту
Начало: В посёлке Канал на острове Русский
13 авг в 08:00
14 авг в 08:30
37 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    25 июня 2024
    Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
    Немного подвела погода, но сама поездка шикарная. Сын в восторге от остатков военной техники на острове. Мне очень понравились ларги и сивучи. Видели большое стадо оленей на берегу. Восторг!
    Немного подвела погода, но сама поездка шикарная. Сын в восторге от остатков военной техники на островеНемного подвела погода, но сама поездка шикарная. Сын в восторге от остатков военной техники на островеНемного подвела погода, но сама поездка шикарная. Сын в восторге от остатков военной техники на острове
  • А
    Анна
    25 июня 2024
    Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
    Это такая невероятная красота, которую надо обязательно увидеть! Удивительная, первозданная природа! Так здорово прикоснуться к дикой природе! Эмоции переполняют, экскурсию однозначно рекомендую.
    Это такая невероятная красота, которую надо обязательно увидеть! Удивительная, первозданная природа! Так здорово прикоснуться к дикойЭто такая невероятная красота, которую надо обязательно увидеть! Удивительная, первозданная природа! Так здорово прикоснуться к дикойЭто такая невероятная красота, которую надо обязательно увидеть! Удивительная, первозданная природа! Так здорово прикоснуться к дикойЭто такая невероятная красота, которую надо обязательно увидеть! Удивительная, первозданная природа! Так здорово прикоснуться к дикойЭто такая невероятная красота, которую надо обязательно увидеть! Удивительная, первозданная природа! Так здорово прикоснуться к дикойЭто такая невероятная красота, которую надо обязательно увидеть! Удивительная, первозданная природа! Так здорово прикоснуться к дикойЭто такая невероятная красота, которую надо обязательно увидеть! Удивительная, первозданная природа! Так здорово прикоснуться к дикойЭто такая невероятная красота, которую надо обязательно увидеть! Удивительная, первозданная природа! Так здорово прикоснуться к дикойЭто такая невероятная красота, которую надо обязательно увидеть! Удивительная, первозданная природа! Так здорово прикоснуться к дикойЭто такая невероятная красота, которую надо обязательно увидеть! Удивительная, первозданная природа! Так здорово прикоснуться к дикой
  • Р
    Роман
    26 мая 2024
    Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
    Экскурсия очень понравилась Виды великолепные - скалы, животные, птицы - все как в передаче про природу) Трекинг по острову не сложный, но
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    и не простой. Нужно готовиться к тому что придется немного устать:) Но, ребята адаптировали маршрут под пожелания - можно погулять подольше и посмотреть больше объектов, можно поменьше - и посмотреть только основные. Мы посмотрели маяки, артиллерийские батареи, наблюдательные пункты, остатки РЛС и техники. На самой высокой точке острова, недавно поставили новую часовню из кедра - к ней, уже подниматься не стали, но уверен что вид оттуда - отличный. На морской части прогулки подходили к лежбищу сивучей и ларг. Их было довольно много, одни с интересом наблюдали за нами, близко подплывали к катеру, а другие с настроенностью смотрели со стороны. Подходили на катере близко, но очень аккуратно и бережно. Мы не купались, так как еще было холодно, но если будете в летнее время - пляж на острове отличный, обязательно берите купальные принадлежности. Смело могу рекомендовать эту экскурсию!

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Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Круизы однодневные»

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  1. Золотой час Владивостока: прогулка на катере
  2. Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
  3. Огни Владивостока: вечерняя прогулка на катере
  4. Морская рыбалка во Владивостоке
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  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в августе 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 20 000 до 39 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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