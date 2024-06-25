2 часа
Водная прогулка
Лучший выборЗолотой час Владивостока: прогулка на катере
Пройти по морской акватории и полюбоваться закатом с воды
Начало: На ул. Катерной
Завтра в 19:30
11 авг в 19:30
20 000₽ за всё до 5 чел.
10 часов
Водная прогулка
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
Увидеть лежбище нерп и сивучей, полюбоваться кекурами и водопадами и отыскать старинный маяк
Начало: В городе Фокино
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
39 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Водная прогулка
Огни Владивостока: вечерняя прогулка на катере
Отличная возможность встретить закат и посмотреть на ночной город с моря
Начало: На Катерной улице
Завтра в 19:00
11 авг в 19:00
28 000₽ за всё до 6 чел.
5 часов
Водная прогулка
Морская рыбалка во Владивостоке
Поймать на крючок камбалу, треску или минтая и приготовить улов прямо на борту
Начало: В посёлке Канал на острове Русский
13 авг в 08:00
14 авг в 08:30
37 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна25 июня 2024Немного подвела погода, но сама поездка шикарная. Сын в восторге от остатков военной техники на острове. Мне очень понравились ларги и сивучи. Видели большое стадо оленей на берегу. Восторг!
- ААнна25 июня 2024Это такая невероятная красота, которую надо обязательно увидеть! Удивительная, первозданная природа! Так здорово прикоснуться к дикой природе! Эмоции переполняют, экскурсию однозначно рекомендую.
- РРоман26 мая 2024Экскурсия очень понравилась Виды великолепные - скалы, животные, птицы - все как в передаче про природу) Трекинг по острову не сложный, но
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Круизы однодневные»
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