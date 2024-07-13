Вас ждут тюлени, маяки и Берег каменной сказки. Полуострова Гамова и Краббе — это жемчужины приморского побережья. Эти живописные берега омываются водами Дальневосточного государственного морского заповедника. Здесь пахнет морем и сосновой смолой, шумит прибой и шелестят травы.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание трансфер
Что вас ожидает: Здесь побывали многие, но мало кто видел эти места с воды. Катерная экскурсия откроет новые ракурсы и виды. Мы дойдем до бухты Теляковского и острова Томящегося сердца на полуострове Гамова, где в чистейшей воде искупаемся с катера. У полуострова Краббе посмотрим с воды знаменитый кекур Пьющая утка и Берег каменной сказки, искупаемся и отдохнем на песчаном пляже. Важная информация:
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.
- Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и упаковать в защитный чехол фото/видеоаппаратуру.
- Транспорт выбирается в зависимости от количества человек в группе.
По субботам в июле и августе в 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Единственный в России экологический тоннель
- Полуостров Гамова
- Бухта Гроты
- Бухта Витязь
- Мыс Шульца
- Камни Таранцева
- Устричные мели
- Птичьи базары
- Вековые сосны и кекур «Пьющий дракон»
- Тюлени
- Бухта Алексеева
- Маяк Гамова
- Бухта Теляковского
- Остров Томящегося сердца
- Полуостров Краббе
- Берег Каменной сказки
- Каменный зоопарк
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Ост. Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в июле и августе в 07:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Уважаемые гости края! Наши маршруты, в большинстве своем, проходят по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах), ходим по необорудованным тропам вдоль скал и обрывистых берегов, преодолеваем местами крутые спуски и подъемы. Это позволяет показать вам редкие и недоступные красоты. Туры разные по сложности и комфорту, но все они про дикую нетронутую природу и движение. При бронировании мы поможем вам выбрать маршрут по силам. Увидимся на тропах Приморья
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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