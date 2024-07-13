Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.

Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.

Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и упаковать в защитный чехол фото/видеоаппаратуру.

Транспорт выбирается в зависимости от количества человек в группе.

Что вас ожидает: Здесь побывали многие, но мало кто видел эти места с воды. Катерная экскурсия откроет новые ракурсы и виды. Мы дойдем до бухты Теляковского и острова Томящегося сердца на полуострове Гамова, где в чистейшей воде искупаемся с катера. У полуострова Краббе посмотрим с воды знаменитый кекур Пьющая утка и Берег каменной сказки, искупаемся и отдохнем на песчаном пляже. Важная информация: