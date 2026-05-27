Позвольте городскому шуму раствориться в плеске волн: мы приглашаем встретить закат на воде и взглянуть на Владивосток с новой стороны. Токаревский маяк, Золотой мост, бухта Золотой Рог — всё это вы увидите с лучшего ракурса. Вы проводите день под мерцание огней высоток, прочувствуете ритм жизни у моря и проникнитесь духом второго Сан-Франциско.

Спортивная набережная. Это первое впечатление о Владивостоке «сбоку», вы почувствуете ритм большого города и поймёте, насколько разнообразна прибрежная зона. Ещё при дневном свете увидите спортивный комплекс, в котором тренировались именитые чемпионы.

Токаревский маяк. Символ Владивостока, отделённый от мыса тонким перешейком. Здесь пролив Босфор Восточный переходит в Амурский залив. Мы остановимся у маяка, чтобы насладиться закатом в хорошую погоду и сделать фотографии.

Бухта Золотой Рог. Увидите, как бухта, окружённая холмами, отражает в себе городские огни. Вы рассмотрите суда торгового порта, военные корабли на корабельной набережной и Золотой мост.

Корабельная набережная. Пройдём корветы, большие противолодочные корабли и гвардейский ракетный крейсер «Варяг».

Золотой мост. Полюбуемся архитектурной доминантой города, чьи арки ночью подсвечиваются золотистыми бликами.

Набережная Цесаревича. Гид расскажет, откуда пошло её название.

