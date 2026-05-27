На катере по заливу Владивостока: вечерняя прогулка

Увидеть Золотой мост, узнать историю Токаревского маяка и сфотографировать закат
Позвольте городскому шуму раствориться в плеске волн: мы приглашаем встретить закат на воде и взглянуть на Владивосток с новой стороны. Токаревский маяк, Золотой мост, бухта Золотой Рог — всё это вы увидите с лучшего ракурса.

Вы проводите день под мерцание огней высоток, прочувствуете ритм жизни у моря и проникнитесь духом второго Сан-Франциско.
Описание экскурсии

Спортивная набережная. Это первое впечатление о Владивостоке «сбоку», вы почувствуете ритм большого города и поймёте, насколько разнообразна прибрежная зона. Ещё при дневном свете увидите спортивный комплекс, в котором тренировались именитые чемпионы.

Токаревский маяк. Символ Владивостока, отделённый от мыса тонким перешейком. Здесь пролив Босфор Восточный переходит в Амурский залив. Мы остановимся у маяка, чтобы насладиться закатом в хорошую погоду и сделать фотографии.

Бухта Золотой Рог. Увидите, как бухта, окружённая холмами, отражает в себе городские огни. Вы рассмотрите суда торгового порта, военные корабли на корабельной набережной и Золотой мост.

Корабельная набережная. Пройдём корветы, большие противолодочные корабли и гвардейский ракетный крейсер «Варяг».

Золотой мост. Полюбуемся архитектурной доминантой города, чьи арки ночью подсвечиваются золотистыми бликами.

Набережная Цесаревича. Гид расскажет, откуда пошло её название.

Организационные детали

  • Возьмите с собой ветровку или куртку: на скорости может быть прохладно
  • На борту есть спасательные жилеты, перед стартом проводится инструктаж
  • С вами буду я или другой капитан из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции «Моргородок»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 112 туристов
Я местный житель, гид и организатор туров и экскурсий во Владивостоке. Начал организовывать путешествия с 2019 года. Тогда моим увлечением был сапбординг. Я помогал гостям из Южной Кореи и Китая
освоить навигацию в бухтах Русского острова:) А также вывозил их в интересные природные места, в которые теперь вожу гостей из других городов России. Сам бывал во многих странах — от Востока до Запада. Познакомился с разными менталитетами, повидал много городов, так что наверняка знаю, что у нас уникальные места и что вам будет интересно. Сейчас работаю с проверенной временем командой гидов, которые увлекут историей, рассказами и проведут вас в самые интересные локации нашего края.

