Остров русский

В ходе увлекательного путешествия мы полностью объедем остров по периметру, познакомимся с мрачными подземными казематами фортов и пороховыми погребами, 981 башенной артиллерийской батареей, развалинами дисциплинарной роты в бухте Воевода.
Ближайшие даты:
16
апр
апр
17
апр
апр
18
апр
апр
19
апр
апр
20
апр
апр
21
апр
апр
22
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Побережье острова Русский
- Амурский и Уссурийский заливы
- Пролив Босфор Восточный
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В ходе увлекательного путешествия мы полностью объедем остров по периметру, познакомимся с мрачными подземными казематами фортов и пороховыми погребами, 981 башенной артиллерийской батареей, развалинами дисциплинарной роты в бухте Воевода. Побываем на месте гибели минного заградителя «Ворошиловск», посетим мужской Свято-Серафимовский монастырь, и ферму морепродуктов, с форта № 9 рассмотрим архипелаг императрицы Евгении, заберемся на видовую площадку г. Вятлина, сфотографируетесь на видовой площадке у Великокняжеской батарее и если повезет уведите коренных обитателей острова- лис.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Билет в музей
- Питание
- Место начала и завершения?
- по желанию клиента
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока
Индивидуальные
Пешеходные
Необычные
Подземные
Остров русский
Популярные места
Похожие туры из Владивостока
Индивидуальная
5 часов
Путешествие из Владивостока на остров Русский
Мыс Тобизина, форт Поспелова, загадочный лабиринт и шикарные панорамы за один день
16 апр
17 апр
18 апр
19 апр
98008 820₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать на остров Русский
Посетить самые живописные места легендарного острова и прикоснуться к их истории
16 апр
17 апр
18 апр
19 апр
9 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Самые знаменитые места города и окрестностей на обзорной автомобильной экскурсии
Отель туристов
16 апр
17 апр
18 апр
19 апр
12 800₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании