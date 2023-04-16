Остров Русский - дальневосточный Кронштадт

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В ходе увлекательного путешествия мы полностью объедем остров по периметру, познакомимся с мрачными подземными казематами фортов и пороховыми погребами, 981 башенной артиллерийской батареей, развалинами дисциплинарной роты в бухте Воевода.
Остров Русский - дальневосточный Кронштадт
Остров Русский - дальневосточный Кронштадт
Остров Русский - дальневосточный Кронштадт
Остров Русский - дальневосточный Кронштадт
Остров Русский - дальневосточный Кронштадт
Остров Русский - дальневосточный Кронштадт
Остров Русский - дальневосточный Кронштадт
Ближайшие даты:
16
апр
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Что вас ожидает:

  • Побережье острова Русский
  • Амурский и Уссурийский заливы
  • Пролив Босфор Восточный
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В ходе увлекательного путешествия мы полностью объедем остров по периметру, познакомимся с мрачными подземными казематами фортов и пороховыми погребами, 981 башенной артиллерийской батареей, развалинами дисциплинарной роты в бухте Воевода. Побываем на месте гибели минного заградителя «Ворошиловск», посетим мужской Свято-Серафимовский монастырь, и ферму морепродуктов, с форта № 9 рассмотрим архипелаг императрицы Евгении, заберемся на видовую площадку г. Вятлина, сфотографируетесь на видовой площадке у Великокняжеской батарее и если повезет уведите коренных обитателей острова- лис.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билет в музей
  • Питание
Место начала и завершения?
по желанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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